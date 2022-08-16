«Рейнджерс» — ПСВ, сенсация из Азербайджана и новая встреча «Динамо» Киев с «Бенфикой»

Прогноз: П1 за 2.24.

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 4-й отборочный раунд, 16.08.2022, 22:00 Буде-Глимт - Динамо З -

В прошлом сезоне норвежский «Бодё-Глимт» прогремел на всю Европу, когда разгромил дома «Рому» 6:1 в группе Лиги конференций. Моуринью потом отомстил в ¼ финала, но и выход в эту стадию можно считать успехом для чемпиона Норвегии. В этом году, правда, команда с российским голкипером идет только второй в своей лиге, но там вся борьба еще впереди. В групповой стадии ЛЧ «Бодё-Глимт» еще никогда не играл.

А вот загребское «Динамо» там бывало не раз, да и вообще в еврокубках чувствует себя уверенно. Чемпион Хорватии почти полностью сохранил свой состав (включая лидеров Ливаковича, Оршича и Иванушеца) и надеется на этот раз не упустить выход в групповой этап ЛЧ. Однако в гостях Загребу будет сложно — еще ведь и играть придется на искусственном поле.

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 2.02.

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 16.08.2022, 22:00 Рейнджерс - ПСВ -

«Рейнджерс» мог попасть в групповой ЛЧ еще в мае, но в серии пенальти в финале Лиги Европы подвел Рэмзи. Приходится теперь пробиваться через квалификацию. В прошлом раунде шотландцы заставили понервничать своих болельщиков, когда уступили бельгийскому «Юниону» 0:2. Однако при домашней поддержке «Айброкса» команда ван Бронкхорста добилась нужной победы с разницей в три мяча. Возвращение основного бомбардира Морелоса еще один плюс для «Рейнджерс». Интересно, что главным тренером ПСВ этим летом стал знаменитый ван Нистелрой. До этого он работал только помощником. Первые успехи уже есть: в Суперкубке Нидерландов повержен «Аякс» (5:3), а в квалификации ЛЧ ПСВ только что драматичным образом в овертайме выбил «Монако». Забивать у голландцев есть кому: тут и Люк де Йонг, и Тил, и перспективный Гакпо. В этой паре голов должно быть много.

Прогноз: П1 за 2.27.

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 4-й отборочный раунд, 17.08.2022, 19:45 Карабах - Виктория Пл -

«Карабах» многих удивил, пройдя «Ференцварош» Черчесова в прошлом раунде отбора в ЛЧ. Дома чемпион Азербайджана сыграл 1:1, а вот в Венгрии победил 3:1. Главный тренер «Карабаха» Гурбанов работает в клубе с 2008 года, и у команды уже выстроена система игры. Тут и высокий прессинг, и выход в атаку через короткий пас. В начале сезона, когда соперники еще не разыгрались, это стало преимуществом азербайджанцев. До этого они прошли «Лех» (чемпион Польши) и «Цюрих» (чемпион Швейцарии). Чешский чемпион «Виктория» из Пльзени в квалификации ЛЧ сначала спокойно разобралась с финским ХИК, а затем дважды обыграла «Шериф» из Тирасполя. Чехи в последний раз попадали в группу ЛЧ 4 года назад, но после этого они не проходили в основной розыгрыш ни в Лиге Европы, ни в Лиге конференций. В первом матче выбираем победу хозяев, на своем поле они редко теряют очки.

Прогноз: тотал меньше 2,5 за 1.82.

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 17.08.2022, 22:00 Динамо К - Бенфика -

Киевское «Динамо» и «Бенфика» встречались в Лиге чемпионов прошлой осенью (0:0 и 0:2), но все это было при других обстоятельствах. Теперь украинский клуб проводит домашние матчи в польской Лодзи, но это не помешало пройти «Фенербахче» и австрийский «Штурм». Правда, в обоих случаях потребовалось дополнительное время в ответных матчах. «Бенфика» в прошлом сезоне провалилась в домашнем чемпионате (только третье место), зато в ЛЧ дошла до ¼ финала. Португальцы сменили тренера и продали своего главного бомбардира Нуньеса «Ливерпулю», теперь за голы отвечают Яремчук, 21-летний воспитанник Рамуш и Рафа Силва. «Бенфика» в предыдущем раунде разобралась с «Мидтьюлландом» (4:1 и 3:1). Однако есть подозрение, что матчи с «Динамо» будут более упорными — отсюда и вариант с тоталом меньше 2,5. Он прошел во всех четырех матчах киевлян в этом отборе ЛЧ.