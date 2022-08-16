Блогеры против профессионалов: прогноз на матч Кубка России «Амкал» — «Зоркий»

В Кубке России в этом сезоне большие перемены. Клубы РПЛ разыграют места в ¼ финала в групповом этапе, а представители остальных лиг будут пробиваться в полуфинал по системе плей-офф. Что еще интереснее, в новый розыгрыш включили две команды из так называемой Медиалиги: «Амкал» и 2DROTS. Они начнут выступление с 1/256 финала.

«Амкал» — победитель Московского кубка селебрити-2021 и одна из самых популярных блогерских команд на Youtube. Идея с его приглашением в том, чтобы повысить интерес к Кубку России на первых стадиях. Этим летом «Амкал» сыграл яркий матч с «Динамо», где пропустил гол от Овечкина. Встреча закончилась разгромом 0:5, при этом счет 0:1 держался достаточно долго. Вопреки стереотипам, за «Амкал» играют не только блогеры-любители, тут есть и футболисты, выступавшие в профессиональном футболе: Гасилин («Зенит-2», «Амкар», «Томь»), Шурыгин («Знамя», «Томь»). А тренирует их известный в прошлом форвард «Ротора» Зубко. Основатель команды Герман «Эль-класико» уверен, что «Амкал» обязан выходить в следующий раунд Кубка России.

В соперниках у блогеров — профессиональный клуб «Зоркий» из второй лиги. Он, правда, только в этом году вернулся в ПФЛ, два последних сезона команда испытывала проблемы с финансированием. В 5 турах этого сезона у красногорцев 2 победы, ничья и 2 поражения. Тренер Лопатин недавно отмечал, что на результаты влияют травмы игроков, так, в начале августа выбыли 4 игрока из линии атаки. Не хватает и тех, кого можно выпустить на замену. Так что, хоть «Зоркий» и считается фаворитом в матче Кубка России, шансы у «Амкала» есть. Игра, кстати, пройдет в Спортивном городке в Лужниках.

Судя по коэффициентам, букмекеры тут ждут голевую перестрелку. На тотал больше 4 в БК 1Х Ставка можно поставить за 2,2. В это, в принципе, верится, все-таки вратари у «Амкала» — не профи. БК «Бетсити» на победу «Зоркого» дает 1,8. Если же вам хочется поболеть за сенсацию, можно взять проход «Амкала» за 2,4.