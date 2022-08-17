Еще одна сенсация в Кубке России? Прогноз на матч 2DROTS — «Чертаново»

Первый матч нового Кубка России сразу подарил сенсацию: «Амкал» в серии пенальти прошел команду второй лиги «Зоркий». И даже не скажешь, что блогерам, усиленным несколькими экс-профессионалами, повезло. По ходу игры они дважды попадали в перекладину и были ближе к победе в основное время. Теперь шанс повторить это достижение есть у второй медийной команды — 2DROTS.

Это победитель Медийной футбольной лиги, одна из самых шумных и популярных команд в рунете. Здесь так же, как и в «Амкале», собраны в основном блогеры, собравшие миллионы просмотров на челленджах, конкурсах и стримах, есть и люди с футбольным прошлым. Так, форварда Коршунова, воспитанника «Зенита», недавно подписал «СКА-Хабаровск». Тренирует команду известный армеец Дмитрий Кузнецов. В августе 2DROTS провели два матча на Московском кубке селебрити. Они устояли против команды «Бей-Беги» (1:1, где собраны бывшие футболисты, такие как Ещенко, Бурлак и Самодин. А во 2-м туре блогеры разгромили команду «Матч ТВ» (5:0), которой не помог и выход комментатора Генича.

Школы «Чертаново» известна в последнее время своими выпускниками. Многие из них играют за «Крылья Советов», включая вратаря Ломаева и вингера Пиняева, кто-то уже в «Спартаке», как Умяров, Пруцев и Зиньковский, кто-то в «Сочи», как Сарвели. В 2021-м «Чертаново» после сильного обновления вылетело из ФНЛ, во втором дивизионе оно тоже оказалось в аутсайдерах — 18-е место. В новом сезоне команда выиграла три матча в 6 турах и идет на 4-м месте в своей подгруппе. Тренирует «Чертаново» Сергей Чикишев, который раньше работал с динамовской молодежкой.

Сильной разницы в классе тут не должно быть, «Чертаново» сейчас — не лидер второй лиги. 2DROTS несомненно тоже хотят вслед за «Амкалом» пробиться в 1/128 финала Кубка России. И теперь мы знаем, что это реально. На проход 2DROTS в следующий раунд БК «Фонбет» дает коэффициент 3,5. Голов, возможно, и здесь много не будет — видимо, сказывается давление на команды в таких матчах. А вот эмоций должно быть много — на тотал больше 5,5 по желтым карточкам можно поставить в БК «Бетсити» за 1,7.