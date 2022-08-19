«Динамо» — «Спартак», «МЮ» — «Ливерпуль» и другие матчи

Прогноз: П2 за 2.70

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 6, 20.08.2022, 17:30 Динамо - Спартак -

Winline матч 6-го тура РПЛ напомнит о финале Кубка России. 29 мая в «Лужниках» забивали Соболев, Захарян и Промес, а исход в пользу «Спартака» решил промах с пенальти Даниила Фомина. От всех вышеперечисленных ждем активных действий и в эту субботу. «Спартак» подходит к дерби лидером чемпионата. «Динамо» стартовало не так ярко, но, как и красно-белые, идет пока без поражений, поэтому отставание в таблице можно сократить до минимума одной победой в очной встрече.

Тот случай, когда к ставке прямо подталкивают коэффициенты. Букмекеры оценивают вероятность победы хозяев чуть выше, хотя фаворитом выглядит «Спартак». Нельзя этим не пользоваться. В упомянутой кубковой встрече красно-белые играли лучше, «Динамо» с мая не стало сильнее — наоборот, пока не оправилось от потери нескольких основных игроков. «Спартак» прибавил при новом тренере — комплименты в адрес Гильермо Абаскаля выглядят заслуженными, а Славиша Йоканович пока в «Динамо» не раскрылся. «Спартак» должен провести матч с преимуществом, независимо от того, решат хозяева сыграть первым номером или нет, — разгром «Сочи» на контратаках это показал.

Прогноз: П2 и тотал больше 2.5 за 2.34

Футбол Испания 2022/2023 Тур 2, 20.08.2022, 23:00 Сельта - Реал -

«Реал» начал защиту титула в Испании с непростой выездной победы над «Альмерией». Один из героев Суперкубка Европы Давид Алаба мощно вышел на замену: первым касанием забил победный гол ударом со штрафного, а ведь до 61-й минуты лучший клуб Европы проигрывал команде, которая только вышла в Примеру. Сценарий матча «Сельты» с «Эспаньолом» был еще круче: галисийцы вели дело к уверенной домашней победе, очередной супергол с острого угла забил их лидер Яго Аспас, но клуб из Барселоны умудрился отыграться с 0:2, сравняв счет с пенальти на 8-й добавленной минуте. На этот раз в Виго едет команда значительно сильнее.

В 1-м туре и «Сельта», и «Реал» «пробили верх» по результативности. Нет оснований думать, что во 2-м туре характер очной встречи будет иным. Команда Карло Анчелотти может как разгромить соперника, так и переломить ход матча, если Аспас и компания сумеют доставить ей проблемы. Пока что уязвимых мест у королевского клуба не видно, наоборот, в Галисии чемпионы должны еще прибавить после испытания в Андалусии на прошлой неделе.

Прогноз: П1 и тотал больше 1.5 за 2.21

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 6, 21.08.2022, 15:00 ЦСКА - Ахмат -

ЦСКА, хоть и уступил в Петербурге «Зениту», порадовал мощным вторым таймом, перевернув сценарий матча. Против чемпиона в Питере до перерыва очень не хватало Хорхе Карраскаля, но к «Ахмату» колумбиец должен полностью набрать кондиции и вернуться в стартовый состав. Грозненскому клубу традиционно уделяется мало внимания, пока не грянет какой-нибудь скандал, а ведь работа Андрея Талалаева очень любопытна. Можно сказать, что «Ахмат» — типичный середняк, а можно обратить внимание на то, что в 5 турах у «Ахмата» лишь одно поражение, в гостях от «Сочи», и ни в одном матче команда не выглядела явно хуже соперника, хотя успела сыграть со «Спартаком» и «Зенитом» (оба раза вничью). Правда, это было дома, а с армейцами играть в Москве.

ЦСКА горит желанием реабилитироваться за первое в чемпионате поражение, здорово смотрится в атаке, а огрехи в обороне нивелирует заигравший, как в лучшие годы, Игорь Акинфеев. Победа подопечных Владимира Федотова — самый реальный исход. Кроме игры с «Зенитом» ЦСКА в чемпионате пока забивает не менее двух мячей в каждом матче, к тому же эта игра — домашняя. «Ахмат» не допускает много голевых моментов у своих ворот и редко пропускает более одного гола, но мастерства группы атаки красно-синих должно хватить хотя бы на два.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 1.99

Футбол Испания 2022/2023 Тур 2, 21.08.2022, 23:00 Реал Сосьедад - Барселона -

Самый интригующий матч 2-го тура в Испании. Значительно поменяв состав за наполненное событиями лето, в последний момент заявив почти всех новичков, «Барселона» у себя на «Камп Ноу» не смогла забить скромному «Райо Вальекано». Даже с Робертом Левандовским в составе. Трансферная политика президента клубы Жоана Лапорты напоминает компьютерную игру в футбольный менеджер, в итоге каталонцы намерены слепить команду, которая бросит вызов «Реалу», но пока непонятно, в какой футбол играет команда Хави.

«Реал Сосьедад», как обычно, претендует на места в еврокубках и выпускает на поле перспективную молодежь. В 1-м туре команда Иманола Альгуасиля не без труда справилась в гостях с аутсайдером «Кадисом», но у себя дома баски представляют гораздо более серьезную силу. В минувшем чемпионате очная встреча в Сан-Себастьяне завершилась победой каталонцев со счетом 1:0. Показанное командами в 1-м туре также не настраивает на ожидание большого числа голов. Скорее всего, их снова не будет больше двух, а угадать исход пока сложновато.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.44

Футбол Англия 2022/2023 Тур 3, 22.08.2022, 22:00 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль -

Трудно поверить, что это встреча команд, занимающих 20-е и 12-е места, но таблицу после 2 туров не стоит принимать слишком всерьез. «Манчестер Юнайтед» переживает черные времена. Игровые идеи модного голландского тренера Эрика тен Хага совершенно не работают, Криштиану Роналду играет без всякой мотивации, но пока не может найти себе новый клуб, хотя «МЮ» уже и рад бы его отпустить. Совсем не выручает вратарь Де Хеа. Трудно найти хоть что-то хорошее, что можно сказать о манкунианцах по итогам игр с «Брайтоном» и «Брентфордом».

«Ливерпуль» не смог победить в первых двух матчах — и это не меньшая сенсация, чем последнее место их принципиального соперника. С игрой у мерсисайдцев все не так плохо, но чего-то не хватило для побед над «Фулхэмом» и «Кристал Пэласом». В Манчестер команда Юргена Клоппа едет с кадровыми проблемами в нападении. У Жоты травма, у Нуньеса дисквалификация за подражание Зидану в предыдущем матче, непонятно, готов ли сыграть Фирмино. Вся нагрузка впереди ложится на плечи Салаха и Луиса Диаса.

Коэффициенты на исход не очень привлекают. «Ливерпуль» — слишком явный фаворит, чтобы на него ставить, хотя «МЮ» некуда отступать и дома он вполне может упереться и заработать ничью с учетом проблем гостей с кадрами в атаке. Команды вряд ли сыграют в открытый и раскрепощенный футбол в нынешней ситуации, поэтому рискнем предположить, что большого числа голов мы в понедельник не увидим.