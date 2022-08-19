Эксперты назвали шансы Дзюбы стать чемпионом Турции с «Адана Демирспор»
Артём Дзюба нашёл новый клуб.
Артём Дзюба нашёл новый клуб.
Форвард подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» по схеме «1+1». Букмекеры назвали вероятность того, что Дзюба станет с новым клубом чемпионом Турции в ближайшем сезоне.
Поставить на победу «Адана Демирспор» в турецкой Суперлиге в сезоне-2022/2023 можно с коэффициентом 20.00. Главный фаворит сезона — «Трабзонспор», поставить на победу этого клуба можно с коэффициентом 3.80.
На «Фенербахче» можно сделать ставку за 4.50, а на «Галатасарай» — за 6.00. Вероятность чемпионства «Бешикташа» аналитики оценили коэффициентом 8.00.
«Адана Демирспор» после двух туров нового сезона турецкой Суперлиги с шестью очками занимает первое место. В прошлом сезоне команда финишировала на 10-й строчке в таблице.