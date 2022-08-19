Эксперты назвали шансы Дзюбы стать чемпионом Турции с «Адана Демирспор»

Форвард подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» по схеме «1+1». Букмекеры назвали вероятность того, что Дзюба станет с новым клубом чемпионом Турции в ближайшем сезоне.

Поставить на победу «Адана Демирспор» в турецкой Суперлиге в сезоне-2022/2023 можно с коэффициентом 20.00. Главный фаворит сезона — «Трабзонспор», поставить на победу этого клуба можно с коэффициентом 3.80.