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15:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Эксперты назвали шансы Дзюбы стать чемпионом Турции с «Адана Демирспор»

Артём Дзюба нашёл новый клуб.

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Источник: AP 2022

Форвард подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» по схеме «1+1». Букмекеры назвали вероятность того, что Дзюба станет с новым клубом чемпионом Турции в ближайшем сезоне.

Поставить на победу «Адана Демирспор» в турецкой Суперлиге в сезоне-2022/2023 можно с коэффициентом 20.00. Главный фаворит сезона — «Трабзонспор», поставить на победу этого клуба можно с коэффициентом 3.80.

На «Фенербахче» можно сделать ставку за 4.50, а на «Галатасарай» — за 6.00. Вероятность чемпионства «Бешикташа» аналитики оценили коэффициентом 8.00.

«Адана Демирспор» после двух туров нового сезона турецкой Суперлиги с шестью очками занимает первое место. В прошлом сезоне команда финишировала на 10-й строчке в таблице.

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