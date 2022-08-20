UFC 278: Усман против Эдвардса 2, коэффициенты и ставки
Реванш за титул в полусреднем весе, возвращение Люка Рокхолда и бой легендарного Жозе Алдо.
Реванш за титул в полусреднем весе, возвращение Люка Рокхолда и бой легендарного Жозе Алдо.
В ночь с субботы на воскресенье Леон Эдвардс попытается стать вторым в истории UFC чемпионом с Туманного Альбиона. Эта задача кажется практически невыполнимой, с учетом того, что его соперника Камару Усмана уже упоминают среди «величайших бойцов MMA всех времен». Несмотря на то, что у букмекеров и экспертов Усман является абсолютным фаворитом данного поединка, не будем забывать, что это MMA, где «возможно все». Об этом напоминает экс-претендент на пояс Хорхе Масвидаль, дважды пытавшийся отобрать титул Усмана и однажды разбивший лицо Эдвардса в подтрибунном помещении в потасовке после турнира. При этом, Масвидаль прогнозирует победу «Нигерийского кошмара» за счет преимущества в борьбе.
Первый поединок этих бойцов прошел в декабре 2015 года. Тогда Усман оказался сильнее, сумев навязать оппоненту свою вязкую манеру, прижимая к сетке и опрокидывая на настил октагона. Перед этим Эдвардс неплохо противостоял будущему чемпиону на ногах. Стоит ли ожидать стилистически другого боя в реванше?
За прошедшие с момента первой встречи в октагоне 7 лет Эдвардс и Усман на двоих победили в 22 поединках.
Камару стал гораздо более разносторонним бойцом, благодаря работе с Хенри Хуфтом и позднее с гениальным Тревором Уитманом. Теперь мы знаем, что от Усмана можно ожидать и впечатляющий нокаут правым оверхендом, и эффективные боксерские комбинации в качестве контр-панчера. Леон продемонстрировал прекрасную защиту от тейкдаунов, потрясающий тайминг — умение наносить урон ударами навстречу, в том числе связками из ударов рук и локтей.
Чего ожидать в октагоне? Леон — невероятно одаренный атлет, который обладает зрелищным арсеналом ударной техники, но его сложно назвать «финишером». Из 11 побед в UFC только две были одержаны нокаутом. Техническое преимущество Эдвардса в стойке может быть нивелировано постоянной угрозой перевода в партер от Усмана. В таком случае, Камару будет иметь преимущество и в стойке, за счет большей ударной мощи. Чемпион уже не раз демонстрировал непоколебимый дух и волю к победе, этим можно объяснить явное предпочтение букмекеров при выборе исхода данного боя. Кэф на победу Усмана нокаутом 3.00, решением судей 1.71.
Посмотреть реванш Усмана и Эдвардса можно будет на сайте и в приложении Winline после бесплатной регистрации. Бой начнется после 6 утра двадцать первого июля по московскому времени.
Наверняка найдутся желающие поставить на победу англичанина ямайского происхождения, так как кэф на нокаут в исполнении Эдвардса 8.20. Джо Роган неоднократно упоминал в своем подкасте наличие у Камару проблем с коленями. Кто знает, сможет ли Леон нанести прицельный урон ударами ног, дабы усложнить передвижение соперника и раскрыть для акцентированных попаданий в голову?
Второй по значимости бой вечера однозначно мог бы возглавлять другой турнир UFC. Обоюдные оскорбления и выяснение отношений с промоушеном добавили накала страстей противостоянию бразильца и американца.
Статистика говорит не в пользу Рокхолда. Люк не выходил в октагон уже более 1200 дней, а к моменту поединка с Костой с его последней победы пройдет и вовсе 1800 дней.
Последний чемпион в среднем весе в истории Strikeforce и бывший обладатель пояса UFC потерпел 3 поражения в последних 4 боях и взял перерыв в профессиональной карьере. Рокхолд говорит, что на тот момент взвалил на свои плечи слишком много посторонних вещей, что мешало сосредоточиться на смешанных единоборствах.
Экс-чемпион выбрал максимально неудобного соперника для возвращения. 11 побед нокаутом/техническим нокаутом в исполнении Косты прекрасно иллюстрируют то, с чем придется столкнуться Рокхолду в октагоне. Разрушительная мощь, габариты бразильца позволили ему переехать Юрайу Холла, Йоэля Ромеро на старте карьеры в UFC. Затем было неудачное выступление в титульном поединке против Исраэля Адесаньи, который переиграл Косту и деклассировал в унизительной манере. Вернуться к победной серии Пауло не удалось и в противостоянии с другим претендентом на пояс Марвином Веттори. Тогда же он не смог уложиться в лимит среднего веса. И Рокхолд, и Коста идут на серии из двух поражений подряд, что делает это противостояние судьбоносным с точки зрения будущей карьеры бойцов. Интересно, что букмекеры считают гораздо более высокими шансы Пауло победить нокаутом (кэф 1.50), чем решением судей (кэф 5.60).
Посмотреть бой Косты и Рокхолда можно будет на сайте и в приложении Winline после бесплатной регистрации. Бой начнется около 6 утра двадцать первого июля по московскому времени.
Люк 8 раз за карьеру выигрывал болевыми/удушающими приемами, 10 из 16 побед одержал в первом раунде. Рокхолд владеет разнообразным арсеналом сабмишенов, превосходно умеет контролировать и добивать соперников в партере. Коэффициент на победу американца болевым/удушающим 8.20, нокаутом 11.00.
«Король Рио» не собирается сбавлять обороты и в 35 лет, несмотря на то, что выступает на профессиональной арене с 2004 года. Грузинский боец Мераб Двалишвили дебютировал в MMA в 2014 году, в тот момент, когда Жозе Алдо в шестой раз защитил титул чемпиона UFC в полулегком весе. В 2020 году бразильский боец разгромно проиграл россиянину Петру Яну в бою за титул в легчайшем весе. Однако это поражение не поставило крест на погоне за новым титулом для Алдо. Легендарный бразилец выиграл в трех следующих поединках у сильных оппонентов — Марлон Вера, Педро Муньос и Роб Фонт. В случае победы над Двалишвили, промоушен наверняка будет рассматривать Жозе в качестве следующего претендента. При этом, чемпионом сейчас является Алджамэйн Стерлинг — основной спарринг-партнер Мераба, которому предстоит бой с Ти Джеем Диллашоу на UFC 280.
То, что противостояние между грузинским и бразильским бойцом запланировано как трехраундовое, играет скорее в пользу бразильца. Двалишвили ни разу не дрался в пятираундовых поединках, однако славится выносливостью, агрессивной манерой ведения боя с акцентом на повторяющиеся переводы в партер. Мераб провел 50 тейкдаунов, что является рекордом для легчайшего веса. При этом, Алдо известен умением защищаться от переводов, 90% попыток противников повалить бразильца закончились неудачно. Кстати, рэп-исполнитель Дрейк, регулярно делающий ставки на резонансные события в мире MMA, поставил на 238 тысяч долларов на победу бразильца.
Посмотреть бой Алдо и Двалишвили можно будет на сайте и в приложении Winline после бесплатной регистрации. Бой начнется после 5:30 утра двадцать первого июля по московскому времени.