UFC 278: Усман против Эдвардса 2, коэффициенты и ставки

В ночь с субботы на воскресенье Леон Эдвардс попытается стать вторым в истории UFC чемпионом с Туманного Альбиона. Эта задача кажется практически невыполнимой, с учетом того, что его соперника Камару Усмана уже упоминают среди «величайших бойцов MMA всех времен». Несмотря на то, что у букмекеров и экспертов Усман является абсолютным фаворитом данного поединка, не будем забывать, что это MMA, где «возможно все». Об этом напоминает экс-претендент на пояс Хорхе Масвидаль, дважды пытавшийся отобрать титул Усмана и однажды разбивший лицо Эдвардса в подтрибунном помещении в потасовке после турнира. При этом, Масвидаль прогнозирует победу «Нигерийского кошмара» за счет преимущества в борьбе.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-180706688&id=456249983&hash=4481d071b3e55b4a&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Камару Усман (20 побед, 1 поражение) — Леон Эдвардс (19 побед, 3 поражения)

Прогноз редакции: победа Усмана

Первый поединок этих бойцов прошел в декабре 2015 года. Тогда Усман оказался сильнее, сумев навязать оппоненту свою вязкую манеру, прижимая к сетке и опрокидывая на настил октагона. Перед этим Эдвардс неплохо противостоял будущему чемпиону на ногах. Стоит ли ожидать стилистически другого боя в реванше?

За прошедшие с момента первой встречи в октагоне 7 лет Эдвардс и Усман на двоих победили в 22 поединках.

Камару стал гораздо более разносторонним бойцом, благодаря работе с Хенри Хуфтом и позднее с гениальным Тревором Уитманом. Теперь мы знаем, что от Усмана можно ожидать и впечатляющий нокаут правым оверхендом, и эффективные боксерские комбинации в качестве контр-панчера. Леон продемонстрировал прекрасную защиту от тейкдаунов, потрясающий тайминг — умение наносить урон ударами навстречу, в том числе связками из ударов рук и локтей.

Чего ожидать в октагоне? Леон — невероятно одаренный атлет, который обладает зрелищным арсеналом ударной техники, но его сложно назвать «финишером». Из 11 побед в UFC только две были одержаны нокаутом. Техническое преимущество Эдвардса в стойке может быть нивелировано постоянной угрозой перевода в партер от Усмана. В таком случае, Камару будет иметь преимущество и в стойке, за счет большей ударной мощи. Чемпион уже не раз демонстрировал непоколебимый дух и волю к победе, этим можно объяснить явное предпочтение букмекеров при выборе исхода данного боя. Кэф на победу Усмана нокаутом 3.00, решением судей 1.71.

Наверняка найдутся желающие поставить на победу англичанина ямайского происхождения, так как кэф на нокаут в исполнении Эдвардса 8.20. Джо Роган неоднократно упоминал в своем подкасте наличие у Камару проблем с коленями. Кто знает, сможет ли Леон нанести прицельный урон ударами ног, дабы усложнить передвижение соперника и раскрыть для акцентированных попаданий в голову?

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-180706688&id=456250067&hash=7a793b60ecac5ea0&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Пауло Коста (13 побед, 2 поражения) — Люк Рокхолд (16 побед, 5 поражений)

Прогноз редакции: победа Косты

Второй по значимости бой вечера однозначно мог бы возглавлять другой турнир UFC. Обоюдные оскорбления и выяснение отношений с промоушеном добавили накала страстей противостоянию бразильца и американца.

Статистика говорит не в пользу Рокхолда. Люк не выходил в октагон уже более 1200 дней, а к моменту поединка с Костой с его последней победы пройдет и вовсе 1800 дней.

Последний чемпион в среднем весе в истории Strikeforce и бывший обладатель пояса UFC потерпел 3 поражения в последних 4 боях и взял перерыв в профессиональной карьере. Рокхолд говорит, что на тот момент взвалил на свои плечи слишком много посторонних вещей, что мешало сосредоточиться на смешанных единоборствах.

Экс-чемпион выбрал максимально неудобного соперника для возвращения. 11 побед нокаутом/техническим нокаутом в исполнении Косты прекрасно иллюстрируют то, с чем придется столкнуться Рокхолду в октагоне. Разрушительная мощь, габариты бразильца позволили ему переехать Юрайу Холла, Йоэля Ромеро на старте карьеры в UFC. Затем было неудачное выступление в титульном поединке против Исраэля Адесаньи, который переиграл Косту и деклассировал в унизительной манере. Вернуться к победной серии Пауло не удалось и в противостоянии с другим претендентом на пояс Марвином Веттори. Тогда же он не смог уложиться в лимит среднего веса. И Рокхолд, и Коста идут на серии из двух поражений подряд, что делает это противостояние судьбоносным с точки зрения будущей карьеры бойцов. Интересно, что букмекеры считают гораздо более высокими шансы Пауло победить нокаутом (кэф 1.50), чем решением судей (кэф 5.60).

Люк 8 раз за карьеру выигрывал болевыми/удушающими приемами, 10 из 16 побед одержал в первом раунде. Рокхолд владеет разнообразным арсеналом сабмишенов, превосходно умеет контролировать и добивать соперников в партере. Коэффициент на победу американца болевым/удушающим 8.20, нокаутом 11.00.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-180706688&id=456250079&hash=2e0573c0cef90101&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Жозе Алдо (31 победа, 7 поражений) — Мераб Двалишвили (14 побед, 4 поражения)

Прогноз редакции: победа Алдо

«Король Рио» не собирается сбавлять обороты и в 35 лет, несмотря на то, что выступает на профессиональной арене с 2004 года. Грузинский боец Мераб Двалишвили дебютировал в MMA в 2014 году, в тот момент, когда Жозе Алдо в шестой раз защитил титул чемпиона UFC в полулегком весе. В 2020 году бразильский боец разгромно проиграл россиянину Петру Яну в бою за титул в легчайшем весе. Однако это поражение не поставило крест на погоне за новым титулом для Алдо. Легендарный бразилец выиграл в трех следующих поединках у сильных оппонентов — Марлон Вера, Педро Муньос и Роб Фонт. В случае победы над Двалишвили, промоушен наверняка будет рассматривать Жозе в качестве следующего претендента. При этом, чемпионом сейчас является Алджамэйн Стерлинг — основной спарринг-партнер Мераба, которому предстоит бой с Ти Джеем Диллашоу на UFC 280.