«Спартак» в Воронеже, Дибала против «Юве», а Головин съездит в Париж

Прогноз: П2 и тотал больше 1.5 за 1.99

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 7, 27.08.2022, 17:30 Факел - Спартак -

В Воронеже бешеный ажиотаж вокруг матча, который обещает быть интересным и не очень предсказуемым. «Спартак» начинает эпоху без Леонида Федуна, но на подготовке к конкретному матчу с «Факелом» это не скажется. Команде Гильермо Абаскаля нужно реабилитироваться за поражение от «Динамо», и настрой будет соответствующий. «Факел» на старте РПЛ поразила ничейная болезнь, а побед при всех комплиментах за боевитость у команды Олега Василенко пока нет.

В памяти жив огненный дебют Воронежа матчем с недавним обидчиком «Спартака» «Динамо» — неожиданный отыгрыш с 0:2 и итоговые 3:3. Это звоночек для красно-белых, которые не позволят себе расслабиться. У «Факела» же перед глазами образцовый матч «Динамо» со «Спартаком»: удачно распорядиться своим моментом, дисциплинированно сыграть от обороны и хлестать соперника контратаками. Только воплотить этот сценарий в жизнь с учетом разницы в классе и импульсивности «Факела» будет очень непросто. Поэтому склоняемся к ставке на победу «Спартака». «Факел» пропускает в среднем 2 гола за игру, так что осторожная ставка на тотал больше тоже оправдана.

Прогноз: П1 и тотал больше 2.5 за 1.92

Футбол Англия 2022/2023 Тур 4, 27.08.2022, 17:00 Челси - Лестер -

Встреча неудачников предыдущего тура АПЛ. Команда Томаса Тухеля бесславно съездила на «Элланд Роуд», получив 3 безответных мяча от «Лидса», а дружина Брендана Роджерса никак не может одержать первую победу в сезоне, уступив дома «Саутгемптону» 1:2. Вымученный успех в серии пенальти в Кубке лиги со «Стокпортом» не в счет. «Челси» — явный фаворит домашней встречи с «лисами», но коэффициент на победу «синих» слишком низкий, поэтому ставку надо подкрепить чем-то еще.

В Лидсе лондонцы потеряли из-за удаления лучшего защитника Калиду Кулибали. Самое забавное, что его может заменить игрок «Лестера» Фофана, если «Челси» успеет оформить трансфер, в чем есть сомнения, ведь прямо сейчас это не на руку «Лестеру». В Англии традиционный трансферный хаос конца августа, и это тоже накладывает отпечаток на подготовку. Джейми Варди сотоварищи вполне способны отметиться на табло «Стэмфорд Бридж», а вот увезти из столицы очки будет тяжело. Чтобы снизить риски, предпочтем ставку на ТБ 2.5 ставке «обе забьют», что все равно дает неплохой коэффициент.

Прогноз: П1 за 2.37

Футбол Италия 2022/2023 Тур 3, 27.08.2022, 19:30 Ювентус - Рома -

«Рома» удачно стартовала в чемпионате, но из трио лидеров впечатлила меньше всего. «Салернитана» (1:0) и «Кремонезе» (1:0) — не те соперники, по которым можно делать выводы о готовности команды Моуринью к сезону, а визит в Турин к «Ювентусу» — другое дело. «Старая синьора» без проблем разобралась с «Сассуоло» (3:0), а вот забить в Генуе «Сампдории», не считая отмененный ВАР из-за офсайда гол, Влаховичу и компании не удалось (0:0). Для «Ромы» матчи с «Юве» страшно принципиальны, но излишнее рвение порой играет с «волками» злую шутку. В предыдущем чемпионате «Ювентус» дважды обыграл римлян, в межсезонье укрепил состав и на своем стадионе постарается задавить столичных конкурентов.

«Рома», конечно, не мальчики для битья, победитель Лиги Конференций, в конце концов, но туринцы выглядят солиднее в родных стенах. Отдельная интрига — возвращение на «Альянц Стэдиум» лучшего бомбардира в истории этого стадиона Пауло Дибалы, который постарается открыть счет голам за новую команду в игре со своей бывшей. Это тоже история про мотивацию, которая может перехлестнуть и наоборот помешать проявить себя. Результаты и календарь на старте немножко сказались на коэффициентах, поэтому на победе хозяина и фаворита матча можно неплохо заработать.

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2.5 за 2.14

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 7, 28.08.2022, 19:45 Ростов - ЦСКА -

ЦСКА едет на Winline матч тура в Ростов-на-Дону в статусе фаворита, но все не так очевидно — поэтому это и матч тура. В одной из южных столиц России сойдутся команды, которые здорово начали сезон и претендуют на борьбу с лидерами, «Зенитом» и «Спартаком». Про ЦСКА Владимира Федотова сказано много хороших слов, и предыдущий матч с «Ахматом» их только подтвердил: у армейцев, пожалуй, самая безбашенная атака чемпионата, они и лидеры РПЛ по числу забитых мячей. Правда, и пропустили красно-синие от грозненцев дважды, а могли пропускать еще минимум столько же. У Игоря Акинфеева не восемь рук, и защитникам ЦСКА есть над чем работать.

«Ростов» ни разу не проиграл в первых 6 турах, чем могут похвастать еще только «Зенит» с «Динамо». Команда главного тренера сборной России Валерия Карпина выступает вовсе без легионеров, если не считать игрока сборной Армении Хорена Байрамяна, и делает это неплохо: 3 победы, 3 ничьи. Львиная доля голов и опасных моментов у чужих ворот на счету суперсвязки Уткин — Комличенко, от которой никто не может найти противоядия. Найдет ли ЦСКА — вопрос. Исход игры в тумане, но обе команды ярко действуют в атаке, обе небезгрешны в обороне, и ставка напрашивается сама собой.

Прогноз: П1 с форой (-2.5) за 2.12

Футбол Франция 2022/2023 Тур 4, 28.08.2022, 21:45 ПСЖ - Монако -

ПСЖ уже после трех туров стал единоличным лидером чемпионата Франции, и велика вероятность, что останется им до конца сезона. Разрыв в подборе игроков со всеми остальными клубами Лиги 1 неприлично велик, так что интриги не наблюдается. Чтобы как-то подстегнуть звезд, в Париже поставили собственную цель: не проиграть за 38 туров ни разу. По факту пока получается побеждать крупно во всех матчах — столичные звезды отгружают соперникам от 5 мячей.

Команде Александра Головина не удалось пройти квалификацию Лиги чемпионов. В чемпионате дела тоже так себе: под первый разгром монегаски попали, не дожидаясь игры в Париже, — на своем стадионе в матче с тем самым «Лансом», который в концовке минувшего сезона лишил их прямой путевки в Лигу чемпионов. Теперь надо постараться сохранить лицо на самом тяжелом выезде сезона, но как это сделать против Мбаппе, Неймара и Месси и с теми проблемами в обороне, которые были в матчах с ПСВ и «Лансом»? Даже если Париж на этот раз не забьет 5−7 мячей, меньше трех ждать сложно.

Прогноз: П2 и тотал больше 2.5 за 1.97

Футбол Испания 2022/2023 Тур 3, 28.08.2022, 23:00 Эспаньол - Реал -

«Реал» по-чемпионски открыл сезон: взял Суперкубок Европы и дважды победил на старте Примеры. В Барселоне у «сливочных» тоже не должно возникнуть проблем, тем более, соперник — вторая команда Каталонии, а не первая. На неделе «королевский клуб» расстался с Каземиро, который решил сменить обстановку и перебраться в «Манчестер Юнайтед», но Карло Анчелотти не стал чинить препятствий одному из своих любимых игроков, потому что в центре поля у «Реала» и без бразильца есть выбор, и его уход — шанс проявить себя другим, например, Тчуамени и Камавинге.

14-я команда чемпионата Испании по итогам предыдущего сезона на том же уровне начала нынешний: достойная ничья в гостях с «Сельтой» и неприятное поражение дома от «Райо Вальекано». Ждать подвигов от «попугаев» в игре с абсолютным фаворитом не стоит. В первых турах «Реал» пропускал по голу, и ставить на победу всухую рискованно, но игроки группы атаки — Бензема, Винисиус, Модрич — в прекрасной форме, регулярно отмечается голами Давид Алаба, так что расчет на «верховой» матч выглядит обоснованным.