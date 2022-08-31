Шанс для «Амкала»: прогноз на матч с «Тверью»

Одна команда из медийного футбола уже вылетела из Кубка России — 2DROTS по пенальти проиграл «Текстильщику» из Иваново. Однако даже против лидера второй лиги у «непрофессионалов» были шансы. Для этого понадобилось окопаться у своей штрафной так, чтобы сопернику было сложно создавать опасные моменты и навязать борьбу за мяч. И надеяться на контратаки и стандарты у чужих ворот. Все это может исполнить и «Амкал» с «Тверью».

Кстати, в первом матче Кубка против «Зоркого» игроки медийной команды вполне неплохо атаковали сами, попадали в каркас ворот. А чемпион Европы-2013 среди юношей Гасилин красиво забил, перебросив вратаря. Тот матч в основное время закончился 1:1, а по пенальти «Амкал» победил профессионалов. Сегодняшний соперник не будет на порядок сильнее «Зоркого». «Тверь» выиграла только два матча из 8 в этом сезоне и только один из последних 5. Причем в 4 играх футболисты «Твери» не забили ни одного гола. С такой командой у «блогеров» точно будет шанс.

Единственный момент — в какой форме сейчас футболисты «Амкала», все-таки они не привыкли играть в таком плотном графике. А за последнее время у них были выматывающие встречи в Московском кубке селебрити. Была и ничья 2:2 с 2DROTS, и вылет в полуфинале по пенальти от «Броук Бойз». БК «Лига Ставок» дает коэффициент 1,95 на то, что «Амкал» не проиграет в основное время. Еще можно заметить, что во всех трех матчах с участием медийных команд в Кубке России не было много голов. На тотал меньше 3 можно поставить в БК «Фонбет» за 1,85.