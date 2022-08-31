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13:54 (мск)

Победа на классе: прогноз на матч «Торпедо» — ЦСКА

Даже без лидеров армейцы сильнее.

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Источник: РИА "Новости"

«Торпедо» спустя 7 лет вышло в премьер-лигу, однако, как быстро выяснилось, клуб оказался к этому попросту не готов. На своем стадионе играть пока нельзя плюс летние трансферы не сделали команду на порядок сильнее. Взяли защитников с опытом: Кутепова из «Спартака», Смольникова из «Арсенала», но первый уже успел травмироваться.

«Торпедо» — очень возрастная команда, тут играет и 39-летний Лебеденко, и 35-летний Рязанцев. По ходу начавшегося сезона перестановки последовали как в руководстве клуба, так и на позиции тренера: Бородюка сменил Савичев. Пока все это не помогает. Черно-белые проиграли 6 матчей из 7, это худшая команда лиги по нанесенным ударам и по допущенным в створ своих ворот.

ЦСКА же в целом удачно начал сезон, армейцы уступили только «Зениту». 4 победы и 2 ничьи в 7 турах позволяют идти на третьем месте в таблице. Московский клуб угадал с легионерами, тут зажигают Карраскаль и Медина, ко двору пришлись новички Мойзес и Гайич. Хорош и Чалов, вернувшийся из швейцарской аренды. Красно-синие больше всего любят открытый футбол, когда за спинами защитников есть свободное пространство, так они забивают большинство голов. При этом подопечные Федотова также успешно используют наработки на стандартах. Последний матч с «Ростовом» (0:0) красно-синим не совсем удался, острых моментов было мало. Это первая игра, где армейцы не забили ни одного гола.

После тяжелой игры в Ростове Федотов серьезно обновит стартовый состав в кубковой встрече. Против «Торпедо» получат шансы резервисты, тот же форвард Гайч, например. Нужна практика и таким легионерам, как Зделар и Фукс. «Торпедо», скорее всего, тоже сыграет полудублем, команде сейчас нужно думать, как спасаться в РПЛ. А в Кубке России у черно-белых особых перспектив нет. Глубина скамейки у красно-синих лучше, так что выбираем победу ЦСКА в основное время — БК BetBoom дает на это коэффициент 1,65. Хорошо смотрится и тотал ЦСКА больше 1,5 за 1,74.

Андрей Санталов

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