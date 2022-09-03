UFC Fight Night 209: Ган против Туивасы, коэффициенты и ставки

Сирил Ган (10 побед, 1 поражение) — Тай Туиваса (15 побед, 3 поражения)

Прогноз редакции: победа Гана

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-180706688&id=456250216&hash=6f3458f23a147d3e&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Француз Ган, однажды завоевавший временный пояс UFC в тяжелом весе сразится с с австралийским бойцом Туивасой, одержавшим 5 побед подряд.

Несмотря на впечатляющую победную серию последнего, Сирил абсолютный фаворит у букмекеров и MMA-экспертов.

Атлетизм Гана и его технический арсенал, особенно что касается ударной техники и работы на ногах — редкое сочетание навыков для тяжеловеса. Единственный, кто смог тактически переиграть Сирила — чемпион UFC Фрэнсис Нганну. Причем, обладатель устрашающей мощи, от которого можно было ожидать яростного натиска в стойке, неожиданно применил геймплан с акцентом на борьбу и свою запредельную физическую силу для контроля в партере.

Наверняка, даже среди французской публики есть толика болельщиков, которые надеются, что Тай Туиваса устроит свой традиционный ритуал после боя — выпьет пиво из чьей-то обуви.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-180706688&id=456248155&hash=1c5e9b0a82005fad&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Зрители обожают австралийца не только из-за странных вкусовых пристрастий, но и за бескомпромиссный стиль ведения боя. Мощнейший нокаутер потушил свет 13 оппонентам, 11 в первом раунде. Тактика, с которой Тай может добиться победы проста и очевидна: съесть пространство в октагоне, лишить соперника свободы перемещений и навязать «грязный бокс» на ближний дистанции.

У букмекерских коэффициентов на поединки в тяжелом весе есть своя специфика и бой между Ганом и Туивасой показательный пример этого явления. Когда в октагоне встречаются два подготовленных бойца весом более 100 кг, любое попадание в любую секунду может радикально изменить ситуацию и привести к неожиданному результату. Статистика говорит в пользу французского бойца, который трижды проходил через пятираундовые поединки и обладает преимуществом в работе на дистанции и выносливости. Ни один из оппонентов в его карьере в UFC не смог потрясти Гана и финишировать в стойке, хотя он делил октагон с грозными ударниками, Нганну и Розенстрайком, например. На бумаге Сирил выглядит убедительным фаворитом. Но если представить, что Туйваса точно попадет в подбородок Гана при размене на ближней дистанции, шансы австралийца на нокаут стремительно растут верх. Кэф на такой исход 6.60. В качестве дополнительного фактора может сыграть стресс, который должен преодолеть француз, выходящей в октагон в первом в истории домашнем турнире.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-180706688&id=456250211&hash=3d348bc54c5dd066&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Роберт Уиттакер (23 победы, 6 поражений) — Марвин Веттори (18 побед, 5 поражений, 1 ничья)

Прогноз редакции: бой продлится все три раунда

Бывший чемпион в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер сразиться с экс-претендентом на пояс итальянцем Марвином Веттори. Уиттакер поднялся из полусреднего веса на категорию выше в 2014 году, впоследствии «Жнец» прошел сквозь настоящие войны со всеми «монстрами» дивизиона. Умение австралийца комбинировать ударную технику, защиту от борьбы и собственные переводы в партер принесло ему отличные дивиденды — Роберт выходил победителем из всех противостояний вплоть до встречи с Исраэлем Адесаньей. Выходец из Нигерии продемонстрировал, что его ударная техника находится в другом измерении, разбил Роберта в первом раунде и нокаутировал во втором. Хотя многие после этого списали австралийца со счетов, он смог победить трех топовых соперников и вернуть себе претендентский статус, а также продемонстрировать в процессе улучшенные навыки грэпплинга. Реванш с Адесаньей был гораздо более близким. Некоторые из MMA-аналитиков даже посчитали, что Роберт сделал достаточно, чтобы забрать три раунда из пяти и одолеть чемпиона. Но судьи придерживались другого мнения.

Веттори буквально пробил себе путь к вершине дивизиона, в процессе он, также как и Уиттакер, дважды уступил нынешнему чемпиону Адесанье. Итальянский боец не обладает таймингом опасного нокаутера, Марвин берет верх, благодаря сумасшедшему темпу, количеству выброшенных ударов и постоянному контролю октагона. В этом поединке Уиттакер обладает явным преимуществом, если оценивать количество возможностей для атаки, которыми обладают бойцы. Также Роберт способен нанести гораздо больший урон акцентированными ударами.

Есть и интересная деталь в статистике этих бойцов: за 18 поединков в UFC Роберт всего донес до соперников 1029 ударов, а Марвин опережает его на одну строчку в рейтинге по этому показателю с 1072 ударами, хотя провел на 6 боев в UFC меньше.

С учетом того, что на данное противостояние отводится всего три раунда, у итальянца есть хорошие шансы произвести лучшее впечатление на судей за счет работы первым номером, большего количества выброшенных ударов и забрать победу решением судей.

Нассурдин Имавов (11 побед, 3 поражения) — Хоакин Бакли (15 побед, 4 поражения)

Прогноз редакции: бой продлится менее 2,5 раундов

Уроженец Дагестана Нассурдин Имавов тренируется в той же команде, где начинал карьеру Фрэнсис Нганну и где в данный момент готовится хедлайнер нынешнего турнира Сирил Ган. В UFC Имавов провел 4 поединка, в трех из которых победил и в 1 проиграл. Последние 2 боя Нассурдин завершил досрочно. Его соперник Хоакин Бакли вошел во всевозможные хайлайты MMA в 2020 году, когда нокаутировал противника ударом ногой с разворота в прыжке в стиле ниндзя. Этот нокаут стал виральным и сделал американца звездой, хотя на тот момент он провел всего 2 поединка в UFC.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-180706688&id=456244477&hash=94c76797e29be153&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Также Бакли известен российским болельщиком благодаря победе над Альбертом Дураевом. Удивительно, что матчмейкеры оставили такую схватку в прелимах вместо главного карда. С точки зрения букмекеров, Имавов выглядит фаворитом, однако Бакли продемонстрировал значительный прогресс во многих аспектах в последних поединках.

Занимательная статистика: из 9 последних поединков 8 для Бакли закончились нокаутом/техническим нокаутом, все в пределах 2,5 раундов, для Имавова же 7 из 9 последних боев также закончились досрочно, но в пределах 2 раундов.