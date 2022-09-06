«Реал» в гостях у «Селтика», «ПСЖ» — «Ювентус» и «Интер» против «Баварии» — прогнозы на первый тур ЛЧ

Прогноз: победа «Челси» и тотал меньше 3,5 за 2.23.

«Челси» наконец получил всех игроков, которых хотел, потратив больше всех в это трансферное окно — 270 млн фунтов! Теперь от Тухеля ждут результата, но победы пока даются тяжело. В субботу «синим» повезло в дерби с «Вест Хэмом», моментов они создали мало, однако победили 2:1 — при том, что соперник в конце матча попал в штангу, а еще один гол был отменен. Мощной игры у «Челси» пока нет, так что не стоит ждать от него разгромов в ближайшее время. Впрочем, группа в Лиге чемпионов у лондонцев не самая сложная, вместе с «Миланом» они должны выходить в плей-офф. Загребское «Динамо» редко пробивается в основной турнир ЛЧ, обычно оно занимает 4-е место в группе. Хорваты дома дадут бой «Челси», но все же устоять им будет сложно.

Прогноз: победа «Манчестер Сити» с форой −1,5 за 1.93.

«Манчестер Сити» мощно усилился перед сезоном, взяв Холанда. Норвежец уже забил 10 голов в 6 матчах АПЛ, демонстрируя удивительную эффективность. В чемпионате «горожане», правда, периодически теряют очки, как это было в субботу с «Астон Виллой» (1:1), но это выглядит как исключение из правил. Команда Гвардиолы будет прибавлять, тут есть кем усилить игру со скамейки. Если «Ман Сити» одержит 6 побед в группе, это не станет сюрпризом. Группа, кстати, не самая простая, помимо «Севильи» тут есть дортмундская «Боруссия». Однако испанцы плохо начали сезон. Подопечные Лопетеги только что влетели «Барселоне» 0:3, всего же у них три поражения и одна ничья. Одна из причин — потеря двух классных защитников Кунде и Карлоса. «Сити» должен уверенно побеждать в Севилье.

Прогноз: «Селтик» не проиграет за 2.30.

«Реал» начал сезон без раскачки: взял Суперкубок УЕФА и выиграл все 4 матча в Ла Лиге. Бензема, Винисиус, Модрич в отличной форме и вовсю забивают голы. Правда, мадридцы и пропускают в каждой игре, но это не мешает набирать очки. Тчуамени заменил Каземиро в центре поля, Вальверде и Родриго хорошо выходят на замену — проблем у «Реала» практически нет. Но что мы еще знаем о команде Анчелотти? В ЛЧ она часто начинает спустя рукава, были поражения и от «Шахтера», и от «Шерифа». Вот и здесь, казалось бы, напрашивается ставка на победу «Реала», но при своих болельщиках «Селтик» вполне может дать отпор. Шотландцы тоже в большом порядке, выиграли все 7 матчей в этом сезоне и только что разгромили «Рейнджерс» 4:0.

Прогноз: победа «ПСЖ» с форой −2 за 2.48.

«ПСЖ» начинает новый поход за главным трофеем в сезоне — с чемпионом во Франции все было понятно и до старта Лиги 1. С новым тренером Гальтье парижане допустили лишь одну осечку — 1:1 с «Монако». Во всех остальных матчах они громили соперников, в 6 турах забито уже 24 гола! У Мбаппе и Неймара по 7 мячей, у Месси — 6 передач. Иногда появляются слухи о конфликте Килиана с бразильцем, но на игре это не отражается. У «Ювентуса» пока больше проблем, чем успехов. От Аллегри ждут прогресса, но команда буксует, в 5 турах было три ничьи. Из-за травм не играют Шченсны, Погба, Кьеза, ди Мария получил повреждение в выходные с «Фиорентиной». Паредес и Костич только недавно переехали в Турин. «Юве» мало атакует, попадает всего три раза в створ за матч. Ждем здесь разгрома от «ПСЖ».

Прогноз: «Наполи» не проиграет и обе забьют за 2.49.

Эти команды часто играют друг с другом в ЛЧ в последние годы. Преимущество, что интересно, на стороне итальянцев: 2 победы, ничья и поражение. В этой встрече фаворитом считается «Ливерпуль», но такой статус сомнителен. В команде Клоппа много травм, отсюда слабые результаты в АПЛ. Она только что сыграла 0:0 с «Эвертоном», и можно сказать, что «красным» там повезло. Так что, выбирая ставку, будем отталкиваться от хозяев. «Наполи» перед ЛЧ разобрался с «Лацио» 2:1, причем победный гол забил Кварацхелия. Хвича вообще очень здорово дебютировал в серии А, у него уже 4 гола и передача. Команда Спаллетти при этом мало пропускает, а при своих болельщиках играет с удвоенной энергией. «Наполи» по силам отобрать очки у «Ливерпуля».

Прогноз: победа «Баварии» и обе забьют за 2.90.

Это самая жесткая группа в Лиге чемпионов, «Интер», «Бавария», «Барселона» — кто-то отправится по весне в Лигу Европы. Итальянская команда столкнулась с проблемами прямо с начала чемпионата. Подопечные Индзаги неожиданно много пропускают, так, они получили три мяча от «Лацио», и только что три мяча от «Милана». «Интер» уступил в дерби 2:3. Так что в обороне, несмотря на сыгранность трио-де Врей — Шкриньяр — Бастони, есть проблемы. А тут еще и Лукаку травмировался. «Бавария» иногда допускает осечки в бундеслиге, не всегда может взломать плотную оборону соперника. Но если против нее выходят играть в открытый футбол, то дело обычно заканчивается разгромом. Мане с ходу вписался в новую команду, молодой Мусиала продолжает прогрессировать, остальные звезды мюнхенцев тоже в порядке. «Интер» должен забить на своем поле, но более классная команда победит.