Роналду забьет «Реал Сосьедаду», «Арсенал» разгромит «Цюрих» — прогнозы на Лигу Европы

Прогноз: победа «Арсенала» с форой −2 за 2.11.

«Арсенал» удивил, выиграв на старте сезонов пять первых матчей. Однако соперники у него были не самые сложные. А вот в игре с «Манчестер Юнайтед» (1:3) оказалось, что команда Артеты очень уязвима к быстрым атакам. Защитники «канониров» выдвигались к центральной линии, и за их спинами было слишком много свободного пространства. Тем не менее, прогресс «Арсенала» очевиден, новичок Жезус уже очень полезен (3 гола и 3 передачи). Чемпион Швейцарии «Цюрих» сменил тренера этим летом и отвратительно начал сезон: 2 ничьи и 5 поражений при разнице мячей 4−16. Плюс еще и играть придется не на своем стадионе, а в Санкт-Галлене. С таким соперником «Арсенал» должен справиться и не в сильнейшем составе.

Прогноз: победа «Ромы» и обе забьют за 3.15.

«Рома» взяла 10 очков в первых 4 матчах Серии А, но перед еврокубками сгорела «Удинезе» 0:4. У римлян ничего не получалось ни в атаке, ни в обороне, а соперник воспользовался их ошибками. Моуринью уверяет, что это была случайность и что это только добавит мотивации перед встречей в Болгарии. Жозе вообще любит трофеи, так что с настроем на Лигу Европы у него и его команды должно быть все в порядке. Абрахама не будет, в атаке выйдет новичок Белотти. Если к нему присоединится Дибала, то в результате мало сомнений. У «Лудогорца» были локальные успехи в еврокубках, но в последние годы, особо порадоваться там нечему. Впрочем, забивать голы болгарская команда умеет, тем более на своем поле, отсюда и такой прогноз.

Прогноз: победа «Фенербахче» и тотал меньше 3,5 за 2.47.

«Фенербахче» и киевское «Динамо» встречались в конце июля в квалификации ЛЧ. Борьба была упорной, игроки много фолили. В ответном матче в Турции дело дошло до дополнительного времени, где решающий мяч забил Караваев. Дальше украинскую команду выбила из ЛЧ «Бенфика», а «Фенербахче» выиграл два раунда в квалификации ЛЕ. Главная проблема для турецкого клуба — большое количество трансферов летом, у тренера все время меняются футболисты. Но теперь Жорже Жезус считает, что его команда стала сильнее, чем месяц назад, а вот «Динамо», судя по последним результатам, нет. Киевляне проиграли оба матча в чемпионате Украины. Ставим здесь на хозяев, но много голов не ждем.

Прогноз: победа «Манчестер Юнайтед» с форой −1,5 за 2.57.

Болельщики «Манчестер Юнайтед» уже испытали очень сильные эмоции в этом сезоне. Сначала критика со всех сторон после двух поражений от «Брайтона» и «Брентфорда». Следом — чудесное преображение: 4 победы подряд, в том числе над «Ливерпулем» и «Арсеналом». Тен Хаг не испугался вывести Роналду и еще нескольких лидеров из основы. Снова начал феерить Рэшфорд, которому создают опасные моменты Бруну и Эриксен. 100-миллионный новичок Антони забил в первом же матче. В общем, «Юнайтед» на подъеме, и сегодня должны выйти те, кому не хватает практики, а значит, и Роналду. Португальцу пора уже забивать! А вот «Реал Сосьедад» ждут сложные времена. Клуб продал лучшего бомбардира Исака, голы баскам будут даваться тяжело.

Прогноз: тотал меньше 2,5 за 2.07.

«Монако» не решил вопрос с попаданием в групповую стадию ЛЧ, проиграв ПСВ. Такое ощущение, что монегаски плохо подготовились к сезону, у них всего 2 победы в 8 матчах. Молчит бомбардир Бен-Йеддер (25 голов в прошлом чемпионате Франции), нет прогресса у Головина… Тренер Клеман перешел на игру в 5 защитников недавно, и это сработало против «ПСЖ» (1:1). Скорее всего, в Сербии он тоже выберет такую осторожную схему. К тому же в выходные «Монако» ждет матч с «Лионом», а значит, против «Црвены Звезды» будет неоптимальный состав. Сербский чемпион начал сезон с побед, но затем уступил «Маккаби» в квалификации ЛЧ и притормозил в лиге, дважды сыграв вничью. Это команда, где много опытных игроков, и в Белграде никому из соперников просто не будет. Скорее всего, тут будет много фолов и мало голов.

Прогноз: тотал больше 3 за 1.99.

«Лацио» нестабилен на старте сезона, может красиво победить «Интер», а может потерять очки с «Сампдорией». В целом, команда Сарри пока создает моментов меньше, чем получает их у своих ворот. «Лацио» и «Фейеноорд» — фавориты группы, они будут разыгрывать, кто попадет в ⅛ финала без дополнительного раунда. Римляне были вторыми в своей группе в прошлом сезоне, и вылетели в плей-офф от «Порту». Клуб из Нидерландов дошел до финала Лиги конференций год назад, здесь, как обычно, у голландцев много молодых талантов. Приход Шиманьского из «Динамо» добавит им качества в полузащите. В первом туре ЛЕ «Лацио» и «Фейеноорд» еще не будут думать о турнирных раскладах, а значит, могут сыграть раскованно, в свой футбол. Отсюда — ставка на голы.

Андрей Санталов