Безумный турнир UFC в Лас-Вегасе: Чимаев, Диаз и другие бои

Неприятности в Лас-Вегасе начались еще перед пресс-конференцией, традиционно проходящей перед официальным взвешиванием. По словам президента UFC Дэйны Уайта, инцидент такого масштаба случился впервые за 22 года его работы в бойцовском бизнесе. В итоге, мероприятие для СМИ отменили, а о деталях произошедшего известно совсем немного.

Журналисты со ссылкой на неназванные источники сообщили, что потасовка началась из-за взаимных оскорблений экс-хедлайнера турнира Хамзата Чимаева и Кевина Холланда, у которого был запланирован поединок с Дэниелом Родригезом. Якобы, Чимаев ударил Холланда ногой в грудь, после чего подключилась команда Нэйта Диаза и все вылилось в потасовку с участием 100 человек. Позднее Холланд рассказал в соцсетях, что предлагал уроженцу Чечни бесплатное бритье, к слову это не первый раз, когда американец пытался троллить «Борза» в Сети и СМИ.

Во время взвешивания выяснилось, что участник главного боя Хамзат Чимаев не смог уложиться в лимит полусреднего веса. Бой против Диаза был отменен. Промоушен начал переговоры с бойцами главного карда и смог прийти к договоренностям, в результате которых фанаты получили возможность увидеть неожиданные и зрелищные противостояния. Новый состав пар главного карда выглядит настолько ярким, что некоторые даже обвинили промоушен в нечестной игре.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-180706688&id=456250307&hash=5486a17f39c801dc&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Нэйт Диаз (20 побед, 13 поражений; 5 КО/ТКО, 11 SUB) — Тони Фергюсон (25 побед, 7 поражений; 12 KO/TKO, 8 SUB).

Главный бой вечера, полусредний вес, 5 раундов.

Коэффициенты в БК Winline: победа Диаза 2.07, победа Фергюсона 1.76.

Прогноз редакции: поединок пройдет меньше 4,5 раундов за 1.98

В поединке, ставшим в итоге главным для UFC 279, встретятся соперники, которых легко можно назвать одними из самых зрелищных и ярких бойцов в истории смешанных единоборств. Оба находятся скорее на закате карьеры, поэтому изначальный матчмейкинг вызывал вопросы. Нэйт всегда имел проблемы с противниками, обладающими борцовской базой. Ему предстояло сразиться с молодым и голодным до скальпов топовых бойцов Чимаевым, который известен сумасшедшим натиском, умением оказывать давление и контролировать противников в партере. 38-летнему Тони предстояло выйти в октагон против Ли Джинглианга, на счету которого 10 побед нокаутом и первое место среди полусредневесов по количеству нокдаунов.

Нэйт выиграл дважды в последних пяти поединках, при этом с 2016 по 2019 он не появлялся в октагоне и находился в сложных отношениях с промоушеном. Бой на UFC 279 станет последним в контракте американца. Диаз стал известен широкой аудитории в 2015, хотя его путь в UFC начался ещё в 2007 году, когда младший брата Ника Диаза выиграл бойцовское реалити-шоу The Ultimate Fighter. Трешток, фирменные стоктонские пощёчины, грязный бокс и дерзкие сабмишены сделали Нэйта известным в мире MMA, ещё задолго до «эры Макгрегора». Поэтому, многих удивил вызов, брошенный Нэйтом после победы над Майклом Джонсоном ирландцу, находящемуся в лучах славы. Казалось, что американец олицетворяет собой скорее «андерграунд MMA», в отличие от популярного среди мейнстрим-аудитории Конора. Когда Макгрегору понадобился оппонент, готовый согласиться на бой за 14 дней, Диаз оказался идеальной кандидатурой. То, что произошло дальше — уже история. Боец из Стоктона разбил ирландца в стойке и задушил в партере, показав всему миру, что и у Макгрегора есть слабые места в бойцовских навыках. Проиграв в реванше близким решением судей, Нэйт заработал космическую сумму и превратился в одну из главных звезд организации.

Тони Фергюсон — бывший временный чемпион UFC в легком весе и любимец публики. «Эль-Кукуй» попытается перезагрузить карьеру в полусреднем дивизионе. Победная серия Фергюсона из 12 поединков в 155 фунтах среди самых впечатляющих за всю историю UFC. Всего Тони заработал 11 бонусов по 50 тысяч долларов за выступления, причем 5 из них подряд. Фергюсон не новичок и в дивизионе 170 фунтов: в 2011 году Тони стал победителем бойцовского шоу The Ultimate Fighter среди полусредневесов, нокаутировав четырех соперников.

Промоушен шесть раз пытался организовать бой Фергюсона с Хабибом Нурмагомедовым, пока не отказался от этих попыток. Рекордное количество сорванных контрактов на этот бой нельзя объяснить, иначе как проклятием богов MMA.

Победное шествие Тони прервалось в 2020 году, к настоящему моменту 38-летний боец четырежды разгромно проиграл в октагоне. В двух из этих боев Фергюсона финишировали, причем последний раз это произошло в мае. Тогда Майкл Чендлер выбросил сумасшедший удар ногой, который привел к одному из самых запоминающихся нокаутов нынешнего года. В преддверии поединка с Джинглиангом Тони работал под руководством специалистов тренировочного лагеря Jackson Wink MMA Academy. Видимо, Тони решил сменить модель подготовки, так как известно, что к большинству прошлых поединков он самостоятельно организовывал тренировочный процесс, без участия именитых тренеров и команд.

Диаз и Фергюсон могут противопоставить друг другу практически идентичный набор навыков в состязании по правилам смешанных боевых искусств. Нарочито корявая манера работы Диаза в стойке позволяет ему выбрасывать эффективные боксерские комбинации и наносить урон вплоть до последней минуты пятираундового боя. «Непредсказуемый» — идеальная характеристика для того, чтобы описать стиль ударной техники Тони. Удары локтями под любыми углами являются его визитной карточкой и способны рассечь лицо Нэйту, который регулярно заливает настил октагона кровью из-за обилия старых шрамов. В партере каждый из бойцов предпочитает охотиться за шеей оппонентов. На двоих они одержали 17 побед, используя удушающие/болевые приемы на шею.

Наиболее вероятным кажется такой сценарий боя: двое гангстеров будут методично избивать друг друга в стойке, пока количество урона не заставит вмешаться судью или доктора.

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Хамзат Чимаев (11 побед; 6 КО/ТКО, 4 SUB) — Кевин Холланд (23 победы, 7 поражений 1 NC; 13 КО/ТКО, 6 SUB).

Промежуточный вес (до 81,64 кг).

Коэффициенты в БК Winline: победа Чимаева 1.17, победа Холланда 5.20.

Прогноз редакции: победа Чимаева.

Перепалка в соцсетях и СМИ, которая едва не привела к срыву турнира из-за вопросов организации безопасности, вылилась в будущее противостояние в октагоне. Чимаев является уверенным фаворитом в поединке с Холландом. Преимущество Хамзата в контроле октагона и в части грэпплинга кажется абсолютным. Кевина неоднократно переводили в партер, откуда обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу зачастую не мог выбраться из-за плотного контроля. В качестве возможного пути к победе для американца представляется только противостояние в ударной технике на встречных курсах. Либо совсем фантастический расклад: сумасшедший нокаут апкиком по аналогии с боем против Роналдо Соузы.

Что если Чимаев захочет доказать, что способен перебить в стойке длиннорукого и неудобного контрпанчера как Холланд?

Вспоминая бой с Бернсом, можно увидеть моменты, где в обороне представителя шведской команды All Stars были бреши. Тогда бразильцу удалось даже несколько раз потрясти Чимаева. Стоит добавить, что Кевин настоял на том, чтобы поединок был запланирован именно на 5 раундов. Видимо, команда Холланда уверена в том, что в чемпионских раундах их боец способен завладеть преимуществом.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-180706688&id=456250299&hash=3682bf4447fcda66&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Полутяжёлый вес: Джонни Уокер (#13 рейтинг, 18 побед, 7 поражений; 15 KO/TKO, 2 SUB) vs Ион Куцелаба (16 побед, 7 поражений, 1 ничья; 12 KO/TKO, 2 SUB).

Коэффициенты в БК Winline: победа Уокера 2.65, победа Куцелабы 1.49.

Прогноз редакции: победа Уокера.

Вариант ставки: бой не дойдет до решения судей за 1.24.

Уокер и Куцелаба обладают диаметрально противоположным набором навыков. Бразильский боец берет своим феерическим атлетизмом, безумными ударами коленом в прыжке, ногой с разворота, локтями в тайском клинче. Представитель Молдавии может устроить рубку в стойке, но большего успеха обычно добивается, если охотиться за тейкдауном и добивает соперников в партере. Каждый из бойцов одержал всего по одной победе в последних пяти поединках, поэтому от исхода их очного противостояния может зависеть дальнейшая карьера в UFC. При всех возможных вариантах развития событий, и Уокер, и Куцелаба не только способны в любой момент завершить поединок досрочно, но и готовы рисковать, в погоне за зрелищным финишем.

Сергей Березовский