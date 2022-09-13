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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
10:53 (мск)

Холанд против Дортмунда, Левандовски против Мюнхена и другие матчи Лиги чемпионов

Второй тур группового раунда Лиги чемпионов посвящен отношениям с бывшими.

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Источник: Reuters

«Бавария» — «Барселона»

Прогноз: Левандовски забьет за 2.15

Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
Группа C, 13.09.2022, 22:00

Бавария-Барселона-

Самое интригующее противостояние группового раунда Лиги чемпионов. «Бавария» в последние годы доминировала во встречах с «Барселоной» — чего стоят знаменитые 2:8 в пользу Мюнхена в 2020-м. Однако на этот раз все может пойти по другому сценарию. Во-первых, главный палач каталонцев во встречах с чемпионом Германии теперь на их стороне — Роберт Левандовски недолго отсутствовал в Мюнхене, и возвращение поляка страшно интригует. Во-вторых, «Барса» разрешила свои летние проблемы и уверенно выступает в чемпионате Испании, а мюнхенцы наоборот — мощно стартовав, трижды подряд сыграли вничью и потеряли лидерство в бундеслиге.

Месяц назад в такое было трудно поверить, но моральное состояние «Барселоны» сейчас лучше, чем у игроков «Баварии», которые, как говорят, чуть ли не готовят бунт против успешного, но все еще очень молодого тренера Нагельсманна. Впрочем, этот фактор не стоит переоценивать: встряска в чемпионате может пойти баварцам на пользу, что же до Лиги чемпионов — победа в гостях над «Интером» в 1-м туре со счетом 2:0 вышла убедительной. «Бавария» — все еще явный фаворит. Ставить на ее победу не слишком выгодно и в то же время рискованно, как и безоглядно довериться успешной серии Хави и его команды.

Более интересным и соответствующим драме противостояния выглядит другой вид ставки: на гол неукротимого Роберта Левандовского. Поляк помирился со своим бывшим клубом после громкой ссоры в процессе переговоров об уходе, но на поле это ничего не значит, и принципиальность игры на «Альянц-Арене» зашкаливает. К тому же Левандовски не забил за «Барсу» лишь в дебютной игре, зато в следующих 5 матчах наколотил 9 голов. Такую машину непросто остановить.

«Ливерпуль» — «Аякс»

Прогноз: П1 с форой (-1.5) за 2.26

Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
Группа A, 13.09.2022, 22:00

Ливерпуль-Аякс-

У «Ливерпуля» все плохо. У «Аякса» все хорошо. Мерсисайдцы выдали худший старт в Англии за 50 лет, а в Лиге чемпионов нарвались на разгром от Хвичи и его буйного «Наполи». Счет 1:4 не по игре — он должен был быть крупнее. Доминированием «Аякса» в чемпионате Голландии никого не удивишь, но 7 побед подряд, включая разгром аутсайдера Лиги чемпионов «Рейнджерс», с общим счетом 25:3 — это круто. Значит, грузим на сенсацию в виде победы гостей? Конечно, нет.

Не то чтобы она невозможна, но Юрген Клопп не раз успешно преодолевал локальные кризисы, а причины бед «Ливерпуля» на поверхности — прежде всего, это травмы. Вынужденный пропуск тура АПЛ из-за траура по покойной королеве Елизавете II пригодится «красным», чтобы собраться и подготовить реванш за неудачи. К сожалению для Клоппа, выбыл уже восьмой игрок основной обоймы — Энди Робертсон, но к матчу вернется как минимум Фабиу Карвалью. Пауза оказалась очень кстати, к тому же известно, что и следующий уикенд «Ливерпуль» тоже пропустит, значит, мысли о чемпионате можно отложить и выложиться на все сто в важнейшей еврокубковой игре. «Аяксу» не позавидуешь попасть под разозленный и отдохнувший «Ливерпуль».

«Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд

Прогноз: П1 и «обе забьют — да» за 2.31

Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
Группа G, 14.09.2022, 22:00

Манчестер Сити-Боруссия Д-

Удивительное совпадение, что в одном туре ЛЧ Левандовски выйдет против «Баварии», а Эрлинг Холанд — против «Боруссии». Какой-то парад футбольных планет. В этом матче Winline не предлагает ставки на авторов голов — лишь голевых передач. Ну и правильно — сомнений, что Холанд забьет своим бывшим почти никаких. Как и в исходе матча в пользу английского клуба. На что тогда ставить?

У «Сити» 24 гола в 7 официальных матчах — команда Пепа Гвардиолы упивается новыми возможностями, впервые за несколько сезонов получив в распоряжение чистого нападающего, который кладет почти в два раза больше голов, чем провел матчей. Но не все безоблачно для чемпионов Англии, ведь не сыграет Эмерик Ляпорт, и под вопросом еще два ключевых защитника — Джон Стоунз и Кайл Уокер. «Боруссия» Терзича интересно выглядит в атаке, причем угроза исходит от целой группы игроков: Беллингема, Ройса, Брандта, Модеста и одного из самых атакующих защитников Европы Геррейру. Непонятно, за кем следить. Поражение 0:3 в Лейпциге можно объяснить встречей с отлично знакомым с командой ее бывшим тренером Марко Розе, а в остальном Дортмунд именно в атаке не так плох. Но пропустить (возможно, от одного только Холанда) должен, конечно, больше, чем забить.

«Реал» Мадрид — «РБ Лейпциг»

Прогноз: П1 и тотал больше 2.5 за 1.98

Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
Группа F, 14.09.2022, 22:00

Реал-РБ Лейпциг-

«Реал» по-прежнему безупречен. Даже потеряв ненадолго великолепного Карима Бензема, клуб Карло Анчелотти продолжает двигаться по сезону без осечек — что в Ла Лиге, что в еврокубках. О «Лейпциге» такого не скажешь. Домашний разгром от «Шахтера» в предыдущем туре Лиги чемпионов стоил работы экс-тренеру «Спартака» Доменико Тедеско. Сменивший его Марко Розе начал за здравие, отомстив руководству дортмундской «Боруссии» за странное увольнение победой со счетом 3:0. Но в Мадриде ему и его команде придется значительно тяжелее.

Выбор фаворита встречи очевиден. Кроме того, стоит обратить внимание на то, что, как и все участники Лиги чемпионов от Германии, «Лейпциг» исправно пробивает тотал больше 1.5 (во всех матчах сезона), а обычно и выше. То же касается и «Реала», в матчах которого постоянно заходит ставка на тотал больше 2.5. При встрече двух результативных команд, нацеленных на атаку, должно получиться так же.

«Ювентус» — «Бенфика»

Прогноз: «обе забьют» — нет, и тотал меньше 2.5 за 2.47

Футбол

Лига чемпионов 2022/2023
Группа H, 14.09.2022, 22:00

Ювентус-Бенфика-

Исход матча во многом зависит от того, отошел ли «Ювентус» от судейского скандала в чемпионате с упущенной победой над «Салернитаной». Туринской команде и ее главному тренеру Максу Аллегри достается немало критики, хотя второй тайм в Париже против Мбаппе и компании был очень неплох. Но результат — все равно, поражение, и срочно нужны очки в таблицу Лиги чемпионов. «Бенфика» повозилась в 1-м туре с «Маккаби», но одержала дежурную победу. Кстати, у «орлов» их уже 11 в 11 официальных матчах этого сезона, включая легко преодоленную квалификацию Лиги чемпионов.

Несыгранность обновленного состава «Ювентуса» и травмы нескольких основных игроков — Погба, Кьезы, Ди Марии, Щенсного — тормозят «старую синьору», которая зачастила с ничейными результатами. Турин не является явным фаворитом домашнего матча, и выбор ставки затруднен. Цена ошибки высока — это встреча конкурентов в борьбе за второе место в группе после ПСЖ. «Бенфика», скорее всего, выберет выездную модель — ничейный исход будет приемлемым для нее — а «Ювентусу» тяжело даются голы. Рискнем спрогнозировать «низовой» матч.

Игорь Борунов

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