Дерби Москвы и Мадрида, «Динамо» — «Зенит», «Милан» — «Наполи»

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.16

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 10, 17.09.2022, 19:00 Динамо - Зенит -

Лидер чемпионата обычно играет в Москве с «Динамо» тяжело — уверенных побед почти нет, зато немало ничьих и даже поражений. Первый в сезоне проигрыш в рамках Кубка России Семак и компания восприняли спокойно: в конце концов, против бело-голубых наверняка выйдет другой состав — наверное, за исключением Клаудиньо, хотя с бразильцем тренерам явно стоило поговорить после нервного срыва в Самаре, который привел ко второму в карьере удалению. В любом случае, петербуржцы в лучшем состоянии относительно «Динамо», которое выступает очень неровно. Перед кубковой победой над «Ахматом» было первое в чемпионате поражение в Сочи, причем совершенно по делу.

«Зенит» — явный фаворит, но с учетом истории гостевых игр с «Динамо» коэффициент на победу Петербурга выглядит заниженным. Рисковать ставкой на «Динамо» тоже неосмотрительно: соперник объективно превосходит москвичей примерно во всем. Зато можно обратить внимание на то, что обе команды надежно играют в обороне. «Зенит» пропустил за 9 туров лишь три гола, один из них с пенальти, а «Динамо» в среднем пропускает лишь один гол за матч. Две последних очных встречи в столице завершились со счетом 1:0 и 1:1, так что не ждем обилия голов и теперь.

Прогноз: П1 за 1.75

Футбол Испания 2022/2023 Тур 6, 18.09.2022, 17:15 Вильярреал - Севилья -

«Вильярреал» и «Севилью» связывают множество сюжетных линий. Оба клуба — завсегдатаи еврокубков от Испании. «Вильярреал» возглавляет Унаи Эмери, тренер, с которым «Севилья» собрала целую коллекцию трофеев. Вот только сезон они начали по-разному. У «Вильярреала» пока почти все по плану: клуб на пятом месте в чемпионате и с серией побед в Лиге Конференций. «Севилья» сразу рухнула на дно таблицы Примеры, а в Лиге чемпионов час от часу не легче: за унизительным домашним разгромом от «Манчестер Сити» 0:4 последовала ничья 0:0 с «Копенгагеном», правда, в гостях. В семи официальных матчах у коллектива Хулена Лопетеги лишь одна победа: она была выстрадана в гостях с «Эспаньолом», где, ведя 3:0 к перерыву, севильцы еле-еле удержали 3 очка. У «Вильярреала» наоборот пока только одно поражение — в гостях с «Бетисом» (0:1).

«Севилья» переживает игровой кризис и испытывает кадровые проблемы, так еще и потеряла одного из ключевых игроков Эрика Ламелу, удаленного в игре с «Эспаньолом». «Вильярреал» впечатляет по всем статистическим показателям и играет в свое удовольствие. Вероятность, что «Желтая подводная лодка» на родном стадионе одержит победу над красно-белыми очень высока.

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2.5 за 2.01

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 10, 18.09.2022, 19:00 Спартак - Локомотив -

Winline Матчем тура на этот раз станет столичное дерби. «Спартак» не без осечек, но борется за место в лидирующей группе, а «Локомотив» застрял в нижней половине таблицы и побеждал в этом сезоне лишь «Оренбург» и «Химки». 4 ничьих и 5 поражений в 11 матчах — это перебор. У «Спартака» тоже проблемы: уверенную победу над практически вторым составом «Факела» в Кубке не стоит переоценивать, а «Локо» смог переломить неудачно складывающийся матч с «Краснодаром», и вот там оба клуба играли практически основой. Правда, это говорит и о том, что «Спартаку» лучше удалось сберечь силы основных игроков на дерби.

Факторов, которые могут повлиять на результат, масса. У «Спартака» больше травм, а «Локомотив» уже прошел пик этой эпидемии, и пропустившие начало сезона футболисты потихоньку возвращаются в обойму. «Спартаку» срочно необходимо наладить оборону — поражение в Ростове ярко высветило недочеты в этой линии, да и «Факел» в Москве создал немало моментов, просто не использовал их. У кого лучше получится решить свои проблемы — тот и станет королем дерби.

Перекос коэффициентов в пользу «Спартака» объясним: встречаются команды из разных частей таблицы, плюс красно-белые играют на своем стадионе. Однако в дерби бывает всякое. Надежнее отметить явное превосходство атаки над обороной. В матчах РПЛ с участием «Спартака» в среднем забивается больше 3,5 голов, у «Локомотива» этот показатель пока на отметке 3,33. Ждем веселой перестрелки и огненных эмоций.

Прогноз: Х2 за 1.71

Футбол Италия 2022/2023 Тур 7, 18.09.2022, 21:45 Милан - Наполи -

Это не просто битва севера и юга, а встреча конкурентов в борьбе за скудетто. Так было и в прошлом сезоне, и тогда команды Пиоли и Спаллетти обменялись победами в гостях с одинаковым счетом 0:1. И «Милан», и особенно «Наполи» в хорошей форме. Ни те, ни другие в 8 официальных матчах сезона, включая Лигу чемпионов, не потерпели ни одного поражения.

К сожалению, составы далеки от идеальных. У «Милана» из-за дисквалификации пропустит игру самый полезный игрок атаки Рафаэл Леау. Ребич, Ориги, Флоренци, Ибрагимович по-прежнему травмированы. Только что вернулся в строй Раде Крунич. «Наполи» потерял ударного нападающего Виктора Осимхена, которого, вероятно, заменит Симеоне-младший, но в великолепной форме Хвича Кварацхелия: грузинский атакующий хавбек может в одиночку накрутить всю оборону соперника.

Выделить какие-то тренды кроме того, что обе команды в порядке, очень трудно. Уже в этом чемпионате у них были и результативные, и закрытые матчи. С надежной игрой в обороне и с явными ошибками. С хорошей реализацией и с массой упущенных моментов. «Наполи» выглядел в последних матчах лучше, особенно в Лиге чемпионов. С учетом потери «Миланом» Леау, который очень много значит для «россонери» сегодня, рискнем поставить на то, что неаполитанцы не проиграют в Милане.

Прогноз: П2 и обе забьют за 2.50

Футбол Франция 2022/2023 Тур 8, 18.09.2022, 21:45 Лион - ПСЖ -

Кто бросит вызов Парижу? В чемпионате, разумеется, никто, а в отдельно взятых матчах не все так очевидно. Даже скромный «Брест» в столице заставил чемпиона помучиться (1:0), так что интрига жива. Правда, на «Брест» суперзвезды могли не настроиться, а «Лион» вряд ли может на такое рассчитывать, учитывая принципиальность этого противостояния. Забить в ворота суперклуба, как оказалось, может даже «Маккаби» из Хайфы, но как сдержать трио Мбаппе-Неймар-Месси?

Ответ на этот вопрос пока никто не нашел, и вряд ли найдет «Лион», уступивший в двух турах подряд «Лорьяну» и «Монако». Зато у «олимпийцев» тоже есть мощное оружие — вернувшийся в клуб Александр Ляказетт разрывает Лигу 1 и способен бороться с Мбаппе и Неймаром за звание лучшего бомбардира чемпионата. Париж пока играет по «бразильской системе»: вы забьете, сколько сможете, а мы — сколько захотим. «Лион» с Ляказеттом забить может.

Прогноз: П2 за 2.31

Футбол Испания 2022/2023 Тур 6, 18.09.2022, 22:00 Атлетико - Реал -

Дерби лучших команд Мадрида — это всегда интересно. Правда, Диего Симеоне, наверное, предпочел бы зарубиться с «Реалом» в какой-то другой момент, а не когда у «сливочных» получается все, за что они берутся. Наверное, к игре не успеет восстановиться Карим Бензема — и что с того? Анчелотти знает, как без него обойтись, — сделал это и с «Селтиком», и с «Мальоркой», и с «Лейпцигом». К тому же у «Атлетико» проблемы и без «Реала» — как можно было проиграть «Байеру», пребывающему в глубоком кризисе? «Атлетико» пропускал в четырех матчах подряд и не очень много забивает. У лучшего бомбардира Альваро Мораты, от которого вообще хотели отказаться, лишь 3 гола, а Гризманна, как знает вся Испания, нельзя выпускать до 60-й минуты, чтобы не платить «Барселоне».

Исходя из коэффициентов, шансы соперников на удивление равны. Может, дело в том, что Симеоне убедительно расправился с «Реалом» в мае, когда королевский клуб маршировал к победе Лиги чемпионов? Тем сильнее желание игроков «Реала» взять реванш. Предлагаем этим воспользоваться.

Игорь Борунов