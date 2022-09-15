«Манчестер Юнайтед» в гостях у «Шерифа», Головин против Черчесова — прогнозы на Лигу Европы

Прогноз: победа «Манчестер Юнайтед» и тотал больше 3,5 за 2.47.

Победная серия «Манчестер Юнайтед» из пяти матчей оборвалась неожиданно — дома с «Реал Сосьедадом». В состав попали те, на кого тен Хаг мало рассчитывает: Роналду, Магуайр, Фред… Но были и-де Хеа с Эриксеном и Антони, впервые вышел в старте Каземиро — такую команду слабой точно не назовешь. И все же забить у «Юнайтед» не получилось, а в их ворота был назначен спорный пенальти. В АПЛ «МЮ» не играл в выходные и не будет играть в ближайшем туре, так что тен Хаг может выставить сильнейший состав. Тут уже надо побеждать без вариантов. «Шериф» победил на «Кипре местную “Омонию” неделю назад 3:0 и наверняка рассчитывает на новую сенсацию, как это было не так давно с “Реалом”. Однако в такое чудо здесь не верится.

Прогноз: победа «Лацио» за 1.97.

«Лацио» снова в порядке. За несколько дней римляне сначала уничтожили «Фейеноорд» в первом тайме на своем поле. Голландцы и опомниться не успели, как счет стал 3:0 в пользу итальянцев. Дальнейшее было делом техники — 4:2. А затем переиграли «Верону» 2:0. Команда Сарри показывает сейчас зрелищный футбол, Иммобиле и Луис Альберто постоянно делают рывки за спины защитников — отсюда столько голевых моментов. Интересно, что «Лацио» при Сарри никогда не выигрывал три матча подряд (а было 7 попыток). Если в Дании тренер побережет кого-то из лидеров, то набрать три очка будет не так просто. однако разница в уровне команд слишком велика. «Мидтьюлланд» проиграл в 1-м туре австрийскому «Штурму», и против «Лацио» датчане тоже не устоят.

Прогноз: тотал больше 3 за 2.14.

Черчесов начал с победы выступление на групповом этапе Лиги Европы. «Ференцварош» рано забил, рано остался в меньшинстве, но все-таки выиграл 3:2 у «Трабзонспора». В чемпионате Венгрии тоже все здорово: 6 матчей — 6 побед при разнице 18:1. «Монако» так же взял три очка в 1-м туре, хотя «Црвена Звезда» создала гораздо больше опасных моментов. Всё решил пенальти, который заработал Головин. Следом были 2:1 с «Лионом» — игровой кризис преодолен, ведь до этого у монегасков была серия из 5 матчей без побед. «Монако» забивает и со стандартов, и с игры, на своем стадионе с голами тоже проблем быть не должно. «Ференцварош» так же привык играть в атакующий футбол и не будет отсиживаться в обороне. Тем более почти вся основа в выходные отдыхала, готовясь к этому матчу.

Прогноз: ничья за 4.10.

В прошлом сезоне «Ренн» был второй командой Франции по результативности, забивая чуть больше двух мячей за игру. Лаборд (17 голов) и Гирасси (12 голов) покинули команду, так что атака теперь не так сильна, хотя главный бомбардир Террье (21 гол) на месте. В первом же матче ЛЕ с кипрским АЕК возникли трудности: счет 1:1 держался до последней минуты, когда Ассиньон все-таки переправил мяч в ворота. «Фенербахче» взял реванш у киевского «Динамо» за поражение в квалификации ЛЧ — 2:1. Тут тоже все решил гол после 90-й минуты. По именам у Жезуша довольно приличная команда, тут и Батшуайи, тут и Эннер Валенсия, тут и Росси, когда-то забивавший много в МЛС. «Фенербахче» отдыхал в выходные, так что ждем тут как минимум равной игры.

Прогноз: победа «Ромы» с форой −2,5 за 2.06.

«Рома» провалилась в двух матчах на прошлой неделе, так что в понедельник «волки» просто обязаны были обыгрывать «Эмполи». Так и получилось, Дибала и Абрахам добыли нужные три очка. Аргентинец и сам забил и отдел решающий пас на англичанина — 2:1. Интересно, сыграют ли они против финского ХИК? Моуринью уже заявил, что сделает 3−4 замены в стартовом составе. «Роме» нужно побеждать, иначе до первого места в группе будет сложно добраться. «Бетис» свой матч у финнов выиграл 2:0. Но даже с Белотти и Шомуродовым в нападении римляне должны выигрывать на своем стадионе. Чемпиону Финляндии уготовано 4-е место в группе, если они возьму очки с «Ромой» или «Бетисом», это будет сенсация. Ставим на уверенную победу хозяев.

Андрей Санталов