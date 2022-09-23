Bellator 285: друг Конора Макгрегора против экс-чемпиона UFC
Турнир в Дублине подарит поклонникам смешанных единоборств ряд зрелищных противостояний.
Турнир в Дублине подарит поклонникам смешанных единоборств ряд зрелищных противостояний.
Бывший чемпион UFC и претендент на пояс Bellator в легком весе сразятся в главном бою турнира в Дублине. Хендерсон провел 12 поединков под эгидой нового для себя промоушена, 6 из них выиграл и 6 проиграл. В UFC Бендо удалось провести 3 защиты титула — он одолел Фрэнки Эдгара, Нэйта Диаза и Гилберта Мелендеса. Как заявил в недавнем интервью 38-летний американец, сейчас он находится на финальном этапе карьеры бойца и планирует завершить новый контракт с Bellator в статусе чемпиона. В последнем поединке Хендерсон смог взять верх над Исламом Мамедовым раздельным решением судей. Эта победа позволила ему прервать первую за всю историю выступлений серию из трех поражений подряд.
Питер Куилли (2 победы, 2 поражения под баннером Bellator) в прошлом поединке провалил попытку завоевать вакантный пояс в легком дивизионе. На турнире Bellator 270, проходившем также в Дублине, бразилец Патрики Питтбуль Фрейре финишировал ирландца с помощью ударов. Этот бой стал уже вторым столкновением в клетке между ведущими легковесами промоушена. Исход первой встречи был противоположным — Куилли смог настолько сильно рассечь лицо бразильца локтями, что доктор потребовал досрочной остановки боя.
Возможно, в будущем история противостояния между ирландской командой Straight Blast Gym и бразильской Pitbull Brothers пополнится новыми главами, так как Патрики по-прежнему владеет поясом.
Тридцатитрехлетний Куилли также известен как многолетний спарринг-партнер Конора Макгрегора, которого он называет первопроходцем в мире MMA для бойцов из Ирландии. Именно в SBG, где тренируется «Печально известный», начал путь в смешанных единоборствах Куилли, обладая на тот момент только навыками ударной техники. Самый точный прогноз в преддверии боя ирландца — весь зал будет хором петь «Zombie» The Cranberries во время его выхода в клетку. Так уже было в 2019 году перед боем Куилли с англичанином Райаном Скоупом. Тогда ирландец пропустил удар ногой в голову и улетел в нокдаун, однако смог выжить, а позднее перехватил инициативу и выиграл техническим нокаутом.
Десять пятираундовых поединков Бенсона Хендерсона дошли до решения судей, в 7 из них судьи назвали его победителем. Всего за карьеру он провел 100 полных раундов в клетке. Из 22 боев, прошедших все отведенное время, американец праздновал победу в 15.
На счету Куилли лишь один 25-минутный бой в клетке. С точки зрения технического арсенала, превосходство Бендо в грэпплинге и профессиональном опыте в целом видно невооруженным глазом. Хендерсон выглядит уверенным фаворитом в глазах букмекеров и экспертов. Ирландский боец также, как Бенсон славится невероятной выносливостью, в случае, если поединок продлится все отведенное время, судьи вполне могут отдать ему предпочтение за работу первым номером, контроль в клетке. В качестве X-фактора здесь выступает дублинская публика, которая будет гнать своего бойца вперед, а также громче оценивать его удачные действия в клетке, что может повлиять на восприятие поединка судьями, в том числе. Хендерсон же может воспользоваться любым огрехом в обороне представителя Straight Blast Gym и стать первым бойцом, засабмитившим Питера.
Манхуф и Ромеро на двоих одержали 32 победы нокаутом за 2 десятилетия выступлений в единоборствах. Невозможно представить себе хайлайт зрелищных моментов в MMA без присутствия этих легендарных бойцов. Мелвин не появлялся в клетке с 2020 года, после того, как был отправлен в нокаут Кори Андерсоном. Ромеро же после подписания контракта со вторым мировым промоушеном бился дважды — проиграл Филу Дэвису и выиграл у малоизвестного Алекса Полиззи, сломав ему челюсть.
Придя в новую организацию, кубинец поднялся в полутяжелую весовую категорию, где продолжает выглядеть совершенным инопланетянином. Фотографии с взвешивания перед турниром заставляют вспомнить популярную среди MMA-фанов историю. Говорят, что один из медиков, проводящих тесты перед турниром UFC, назвал Йоэля самым необычным представителем человеческого вида из-за его физических данных.
Есть и другая впечатляющая цифра, характеризующая этот поединок:
91 год — именно таков суммарный возраст Ромеро и Манхуфа, участников со-главного события Bellator в Дублине.
Манхуф проигрывал нокаутом 12 раз с учетом боев в кикбоксинге. На что точно никак не повлиял возраст, так это на стиль голландского бойца суринамского происхождения. Можно ожидать, что он с первых секунд броситься искать бреши в обороне Ромеро, начинающего поединок в статичной защитной стойке. Высока вероятность того, что в подборке зрелищных нокаутов в исполнении Ромеро после этого боя появятся новые кадры.
Мадс Бернелл к 28 годам успел завоевать титул Cage Warriors и попробовать свои силы в UFC, где провел 3 поединка. После поражения другому талантливому европейскому бойцу Арнольду Аллену, датчанин вернулся в родной британский промоушен, где выиграл 4 боя подряд и застолбил за собой звание одного из самых зрелищных и доминирующих полулегковесов за пределами UFC. Впоследствии Бернелл продлил победную серию на три поединка под эгидой Bellator. Единственное поражение за последние 4 года датчанин потерпел в предыдущем бою, уступив Адаму Бориксу, который теперь бьется за титул. Мадс — выдающийся грэпплер, помимо контроля оппонентов у сетки и в партере, он не боится потерять позицию в попытке закончить схватку рискованным болевым/удушающим приемом.
Среди 9 побед Бернелла сабмишеном: 4 «японских галстука», 2 удушения сзади, одно удушение «анаконда», по одной — удушением «брабо» и рычагом локтя.
Педро Карвальо победил в 5 поединках в рамках Bellator, проиграл в трех. Среди 12 его побед, восемь одержаны досрочно, из них — две нокаутом, 6 сабмишеном. Португалец также, как и хедлайнер турнира Питер Куилли, тренируется в команде SBG под руководством Джона Кавана. Карвальо переехал в Ирландию с рекордом 5−3 и был вынужден подрабатывать в больнице и на производстве, чтобы обеспечить семью. Как и многие одноклубники, Педро видит историю Макгрегора, в качестве примера того, куда приводит тяжелый труд и вера в мечту. Пусть первая попытка завоевать титул в полулегкой весовой категории оказалась неудачной, португалец надеется, что не упустит новую возможность и станет чемпионом Bellator.
Сергей Березовский
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