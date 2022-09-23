Bellator 285: друг Конора Макгрегора против экс-чемпиона UFC

Бенсон Хендерсон vs Питер Куилли

Бенсон Хендерсон (29 побед, 5 КО/ТКО, 9 SUB; 11 поражений) — Питер Куилли (13 побед, 3 KO/TKO; 6 поражений).

Главный бой вечера, легкий вес, 5 раундов.

Коэффициенты в БК Winline: победа Хендерсона 1.50, победа Куилли 2.60.

Прогноз редакции: победа Куилли

Бывший чемпион UFC и претендент на пояс Bellator в легком весе сразятся в главном бою турнира в Дублине. Хендерсон провел 12 поединков под эгидой нового для себя промоушена, 6 из них выиграл и 6 проиграл. В UFC Бендо удалось провести 3 защиты титула — он одолел Фрэнки Эдгара, Нэйта Диаза и Гилберта Мелендеса. Как заявил в недавнем интервью 38-летний американец, сейчас он находится на финальном этапе карьеры бойца и планирует завершить новый контракт с Bellator в статусе чемпиона. В последнем поединке Хендерсон смог взять верх над Исламом Мамедовым раздельным решением судей. Эта победа позволила ему прервать первую за всю историю выступлений серию из трех поражений подряд.

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Питер Куилли (2 победы, 2 поражения под баннером Bellator) в прошлом поединке провалил попытку завоевать вакантный пояс в легком дивизионе. На турнире Bellator 270, проходившем также в Дублине, бразилец Патрики Питтбуль Фрейре финишировал ирландца с помощью ударов. Этот бой стал уже вторым столкновением в клетке между ведущими легковесами промоушена. Исход первой встречи был противоположным — Куилли смог настолько сильно рассечь лицо бразильца локтями, что доктор потребовал досрочной остановки боя.

Возможно, в будущем история противостояния между ирландской командой Straight Blast Gym и бразильской Pitbull Brothers пополнится новыми главами, так как Патрики по-прежнему владеет поясом.

Тридцатитрехлетний Куилли также известен как многолетний спарринг-партнер Конора Макгрегора, которого он называет первопроходцем в мире MMA для бойцов из Ирландии. Именно в SBG, где тренируется «Печально известный», начал путь в смешанных единоборствах Куилли, обладая на тот момент только навыками ударной техники. Самый точный прогноз в преддверии боя ирландца — весь зал будет хором петь «Zombie» The Cranberries во время его выхода в клетку. Так уже было в 2019 году перед боем Куилли с англичанином Райаном Скоупом. Тогда ирландец пропустил удар ногой в голову и улетел в нокдаун, однако смог выжить, а позднее перехватил инициативу и выиграл техническим нокаутом.

Десять пятираундовых поединков Бенсона Хендерсона дошли до решения судей, в 7 из них судьи назвали его победителем. Всего за карьеру он провел 100 полных раундов в клетке. Из 22 боев, прошедших все отведенное время, американец праздновал победу в 15.

На счету Куилли лишь один 25-минутный бой в клетке. С точки зрения технического арсенала, превосходство Бендо в грэпплинге и профессиональном опыте в целом видно невооруженным глазом. Хендерсон выглядит уверенным фаворитом в глазах букмекеров и экспертов. Ирландский боец также, как Бенсон славится невероятной выносливостью, в случае, если поединок продлится все отведенное время, судьи вполне могут отдать ему предпочтение за работу первым номером, контроль в клетке. В качестве X-фактора здесь выступает дублинская публика, которая будет гнать своего бойца вперед, а также громче оценивать его удачные действия в клетке, что может повлиять на восприятие поединка судьями, в том числе. Хендерсон же может воспользоваться любым огрехом в обороне представителя Straight Blast Gym и стать первым бойцом, засабмитившим Питера.

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Мелвин Манхуф vs Йоэль Ромеро

Мелвин Манхуф (32 победы, 6 KO/TKO, 7 SUB; 15 поражений) — Йоэль Ромеро (14 побед, 12 КО/ТКО; 6 поражений)

Полутяжелый вес, 3 раунда.

Коэффициенты в БК Winline: победа Манхуфа 6.20, победа Ромеро за 1.13.

Прогноз редакции: победа Ромеро

Манхуф и Ромеро на двоих одержали 32 победы нокаутом за 2 десятилетия выступлений в единоборствах. Невозможно представить себе хайлайт зрелищных моментов в MMA без присутствия этих легендарных бойцов. Мелвин не появлялся в клетке с 2020 года, после того, как был отправлен в нокаут Кори Андерсоном. Ромеро же после подписания контракта со вторым мировым промоушеном бился дважды — проиграл Филу Дэвису и выиграл у малоизвестного Алекса Полиззи, сломав ему челюсть.

Придя в новую организацию, кубинец поднялся в полутяжелую весовую категорию, где продолжает выглядеть совершенным инопланетянином. Фотографии с взвешивания перед турниром заставляют вспомнить популярную среди MMA-фанов историю. Говорят, что один из медиков, проводящих тесты перед турниром UFC, назвал Йоэля самым необычным представителем человеческого вида из-за его физических данных.

Есть и другая впечатляющая цифра, характеризующая этот поединок:

91 год — именно таков суммарный возраст Ромеро и Манхуфа, участников со-главного события Bellator в Дублине.

Манхуф проигрывал нокаутом 12 раз с учетом боев в кикбоксинге. На что точно никак не повлиял возраст, так это на стиль голландского бойца суринамского происхождения. Можно ожидать, что он с первых секунд броситься искать бреши в обороне Ромеро, начинающего поединок в статичной защитной стойке. Высока вероятность того, что в подборке зрелищных нокаутов в исполнении Ромеро после этого боя появятся новые кадры.

Мадс Бернелл vs Педро Карвальо

Мадс Бернелл (16 побед, 1 KO/TKO, 9 SUB; 4 поражения) — Педро Карвальо (14 побед, 12 КО/ТКО; 6 поражений)

Полулегкий вес, 3 раунда.

Коэффициенты в БК Winline: победа Бернелла 1.21, победа Карвальо 4.40.

Прогноз редакции: победа Бернелла

Мадс Бернелл к 28 годам успел завоевать титул Cage Warriors и попробовать свои силы в UFC, где провел 3 поединка. После поражения другому талантливому европейскому бойцу Арнольду Аллену, датчанин вернулся в родной британский промоушен, где выиграл 4 боя подряд и застолбил за собой звание одного из самых зрелищных и доминирующих полулегковесов за пределами UFC. Впоследствии Бернелл продлил победную серию на три поединка под эгидой Bellator. Единственное поражение за последние 4 года датчанин потерпел в предыдущем бою, уступив Адаму Бориксу, который теперь бьется за титул. Мадс — выдающийся грэпплер, помимо контроля оппонентов у сетки и в партере, он не боится потерять позицию в попытке закончить схватку рискованным болевым/удушающим приемом.

Среди 9 побед Бернелла сабмишеном: 4 «японских галстука», 2 удушения сзади, одно удушение «анаконда», по одной — удушением «брабо» и рычагом локтя.

Педро Карвальо победил в 5 поединках в рамках Bellator, проиграл в трех. Среди 12 его побед, восемь одержаны досрочно, из них — две нокаутом, 6 сабмишеном. Португалец также, как и хедлайнер турнира Питер Куилли, тренируется в команде SBG под руководством Джона Кавана. Карвальо переехал в Ирландию с рекордом 5−3 и был вынужден подрабатывать в больнице и на производстве, чтобы обеспечить семью. Как и многие одноклубники, Педро видит историю Макгрегора, в качестве примера того, куда приводит тяжелый труд и вера в мечту. Пусть первая попытка завоевать титул в полулегкой весовой категории оказалась неудачной, португалец надеется, что не упустит новую возможность и станет чемпионом Bellator.

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Сергей Березовский