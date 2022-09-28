Новая битва «Спартака» и «Зенита», Федотов против «Сочи» и другие топ-матчи Кубка России

Прогноз: победа «Оренбурга» с форой 0 в основное время за 2.46.

«Динамо» долго не проигрывало при Йокановиче, но за последний месяц потерпело сразу три поражения. У бело-голубых появилось много новичков, и их еще предстоит встроить в динамовскую игру. А ее пока зрелищной не назовешь. Есть проблемы с составом и перед Кубком: Шунин и Фомин были в сборной России, Тюкавин — в молодежке, разъехались и легионеры Гагнидзе, Даса, Нгамалё, Фернандес… Кроме того, под вопросом из-за травмы Захарян. У «Оренбурга» уехавших в сборные меньше (трое), в строю яркий новичок из Аргентины Вера, как и другие легионеры. На своем поле уральцы сильны, тут они взяли 9 из 12 очков, обыграть «Динамо» не в оптимальном составе им тоже вполне по силам.

Прогноз: ЦСКА не проиграет в основное время и обе забьют за 2.09.

В начале чемпионата Федотов уже встречался со своей бывшей командой и разгромил ее 3:0. Однако «Сочи» с той поры стал сильнее. Снова мощно играет Нобоа, который в свои 37 забил 8 голов в 10 матчах. В последнее время южане, правда, притормозили, у них всего одна победа в 5 матчах. В Кубке России все еще сложнее: поражения от «Урала» и «Торпедо», но шансы на выход пока есть. У ЦСКА не будет основных легионеров и Дивеева, но и скамейка запасных у армейцев достаточно качественная. В Москве готовиться к матчам остались Гайич и Гайч, Зделар и Мойзес, Роша и Фукс… Вряд ли ЦСКА проиграет с такими футболистами, а вот обмен голами тут очень даже смотрится, все-таки Акинфеев в Кубке не играет.

Прогноз: победа «Краснодара» и тотал больше 2,5 за 2.24.

Матч лидеров группы А: «Пари НН» в двух турах набрал 5 очков, «Краснодар» — 4. У «быков» сегодня точно не будет одного из лидеров команды Сперцяна, который только что сыграл за сборную Армении. В остальном же можно ожидать сильнейший состав, в Кубке Сторожук особо не экспериментирует в отличие от других топ-клубов. Проблемы у краснодарцев в этом сезоне были только со «Спартаком» и ЦСКА (оба раза по 1:4), с остальными матчи даются легче. Должны помочь и новички из чемпионата Португалии Ленини и Баши. «Пари НН» после тяжелого старта выдал беспроигрышную серию из 6 матчей, которая только недавно прервалась с «Оренбургом». Галактионов сейчас отвлекся на молодежную сборную, это может сказаться на готовности «Нижнего Новгорода». Выбираем здесь уверенную победу фаворита.

Прогноз: «Зенит» не проиграет в основное время и тотал меньше 3,5 за 1.94.

«Зенит» уже дважды обыграл «Спартак» в этом сезоне. В Суперкубке был разгром 4:0, в чемпионате счет был скромнее (2:1), однако по игре питерцы все так же доминировали. В Кубке России Семак до этого выставлял неосновной состав, и в Самаре проиграл «Крыльям». Матчи со «Спартаком» особые, так что тут можно ждать почти всех сильнейших, кроме Барриоса, Ловрена и Клаудиньо. У «Спартака» позже других вернутся сборники Николсон и Мевля, тут тоже можно ждать основу. Тем более новые владельцы клуба из «Лукойла» наверняка захотят дать бой чемпиону России. Однако разница в уровне команд по-прежнему велика, сложно представить, что «Зенит» с мотивированными бразильцами уступит «Спартаку». Тем более питерцы давно уже не проигрывают московским клубам.

Андрей Санталов