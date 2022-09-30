Два дерби в Англии, «Зенит» — «Ростов» и «Спартак» в Нижнем Новгороде

Прогноз: 1Х и тотал больше 2.5 за 2.22

Футбол Англия 2022/2023 Тур 9, 1.10.2022, 14:30 Арсенал - Тоттенхэм Хотспур -

Дерби Северного Лондона никто не оставит равнодушным. Возможно, это встреча вообще самых непримиримых соперников в мировом клубном футболе. Значение матча значительно вырастает из-за того, что «Арсенал» после 7 туров АПЛ лидирует в таблице, а «Тоттенхэм» входит в число его ближайших преследователей, отставая лишь на одно очко. Судя по результатам и качеству игры в начале сезона, соперники выглядят практически равными.

Связка «канониров» Букайо Сака — Габи Жезус разрывает Премьер-лигу, а «шпоры» вдумчиво укрепили состав в межсезонье и, кажется, готовы сражаться за высокие места. На кого же ставить? Подсказка в том, что в этом дерби хозяева стадиона не проигрывали аж с 2014 года. Кроме того, сила обоих соперников кроется в атаке — команды Артеты и Конте радуют болельщиков голами. Вероятно, на две команды их будет хотя бы три.

Прогноз: П1 за 2.07

Футбол Италия 2022/2023 Тур 8, 1.10.2022, 19:00 Интер - Рома -

Очный матч претендентов на высокие места в чемпионате Италии, которые хорошо начали сезон, но затем стали терпеть неудачи. В предыдущем туре «Интер» сенсационно, но по делу проиграл «Удинезе» в гостях 1:3, а «Рома» — «Аталанте» дома 0:1. Хорошая новость для хозяев — возвращение после дисквалификации Марсело Брозовича. Плохая — под вопросом участие в игре Ромелу Лукаку, бельгиец только-только приступил к тренировкам после травмы. У «Ромы» тоже серьезные потери: Вейналдум, Карсдорп, Пеллегрини и Эль-Шаарави, а Жозе Моуринью сможет наблюдать за игрой лишь с трибуны.

Нельзя сказать, что обе команды в оптимальном состоянии, особенно после паузы на сборные, которая добавляет раскладам непредсказуемости. «Интер» дома в чемпионате только побеждает, у «Ромы» плохая статистика личных встреч с «черно-синими» и неровные выступления в гостях. Вышеупомянутому «Удинезе» «джалоросси» «сгорели» 0:4. Шансы «Интера» на победу выглядят предпочтительнее, а коэффициент на нее вполне выгодный.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 1.62

Футбол Испания 2022/2023 Тур 7, 1.10.2022, 19:30 Севилья - Атлетико -

«Севилья» проводит худший сезон за многие годы и страдает в попытках вернуть игру, результаты и стабильность. Одна победа в 8 официальных матчах — к такому болельщики не привыкли. У «Атлетико» дела лучше, но пока статус команды Диего Симеоне тоже непонятен. Все идет к тому, что оба клуба потратят сезон не на борьбу за высокие места, а на поиск выхода из кризиса. О конкуренции с «Реалом» и «Барселоной», кажется, можно забыть.

Сделать ставку на исход в ситуации, когда оба соперника далеки от своих лучших кондиций, очень сложно. Вероятность домашней победы, успеха обладающих более классным составом гостей и ничейного результата примерно одинакова. Обе команды в каком-то смысле приперты к стенке и должны сыграть осторожно, стремясь в первую очередь вернуть надежность обороне. Это в большей степени характерно для Симеоне, в меньшей — для Лопетеги, но это то, чего стоит ожидать. Коэффициент на тотал меньше 2.5 голов невысок, но, на наш взгляд, это лучшая ставка из обоснованных. Иначе остается просто гадать.

Прогноз: П1 и тотал больше 2.5 за 1.75

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 11, 2.10.2022, 16:30 Зенит - Ростов -

Кто бы мог подумать, что игра «Зенит» — «Ростов» станет очной встречей двух лучших команд чемпионата по набранным очкам после 10 матчей и, естественно, Winline Матчем тура. Что «Зенит» будет в лидерах — никто не сомневался, но ростовчане удивили даже самих себя, что признал Валерий Карпин. Тренер «Ростова» пошел еще дальше, заявив, что несмотря на 6 побед и отсутствие поражений ни в одном матче его команда не смотрелась явно лучше соперника, и все результаты пришлось вырывать и вымучивать. По умению завершать равные матчи в свою пользу «желто-синие» — лучшие в РПЛ. Но на «Газпром-Арене» все хорошие серии гостей обычно заканчиваются.

Формально, беспроигрышная серия «Ростова» уже прервана поражением от «Ахмата» в Кубке, но важнее, что в Кубке проиграл и «Зенит», причем главному раздражителю — «Спартаку» и крупно. Двух осечек подряд Семак не допустит, тем более, игра была не так уж плоха, просто судьбе пора было наградить «Спартак» за старания и рост над собой. В стартовый состав вернутся Ловрен, Барриос, вероятно, Мостовой, вероятно, Клаудиньо, и «Зенит» будет другим. Хотя и Карпин сэкономил силы ведущих защитников, Уткин с Глебовым сыграли по тайму, а бомбардиры Комличенко с Полозом в Грозном вообще не вышли.

«Единичка» в графе «поражения» таблицы РПЛ скорее появится у «Ростова», а не «Зенита». «Ростов» довольно много пропускает для второй команды чемпионата, а «Зенит» после 8 голов в ворота «Оренбурга» явно недобрал в реализации, имея хорошие моменты с «Крыльями», «Динамо» и «Спартаком». Так что на этот раз действующий чемпион обязан забить от двух мячей и подтвердить статус лучшего российского клуба на дистанции. «Ростову» уже случалось нарываться в Петербурге на разгромы. Возможно, это повторится теперь, но с такой группой атаки и игрой на «стандартах» рассчитывать на забитый гол в Питере южане способны.

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2.5 за 1.92

Футбол Англия 2022/2023 Тур 9, 2.10.2022, 16:00 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед -

Дерби Манчестера обещает выйти интригующим, и за интригу ответят гости. «Ман Сити» Гвардиолы держит уровень и остается фаворитом чемпионата несмотря на лидерство «Арсенала», а теперь еще и обзавелся оружием массового поражения в лице Эрлинга Холанда. Разумеется, это не значит, что новая команда Эрика тен Хага сдастся без боя. Трудно сказать, как повлияла пауза в английском сезоне из-за смерти королевы Елизаветы, на состояние клубов, которые на две недели лишились игровой практики, но попробуем предсказать, чего ждать от игры.

В пользу того, что «Юнайтед» не станут мальчиками для битья в дерби, свидетельствует их недавняя победа над «Арсеналом», но то было на «Олд Траффорд». В гостях тен Хаг наверняка постарается застегнуться на все пуговицы в обороне и хлестать соперника контратаками. Как это делать на «Этихаде», недавно показала дортмундская «Боруссия», успешно сдерживавшая «Сити» 80 минут и претендовавшая на победу, но потом на первый план вышли звезды хозяев и сотворили результат.

Ставить против «Сити» в этом матче сложно, пока жернова Гвардиолы, особенно один норвежский, перетирают на своем пути все, но коэффициенты на победу чемпиона слишком низкие, учитывая хорошую форму «МЮ». Лучше взглянуть на результативность команд. У «Сити» она стабильно высокая, у «МЮ» растет после притирки новичков и разгона по ходу сезона. Игра, скорее всего, будет яркой и с голами в те и другие ворота.

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2.5 за 2.21

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 11, 2.10.2022, 19:00 Нижний Новгород - Спартак -

После яркого старта и нескольких осечек, которые отодвинули «Спартак» вниз с первых позиций в таблице, красно-белые, судя по кубковому матчу с «Зенитом», вновь набирают ход. По движению это, пожалуй, был лучший матч «Спартака» в этом сезоне, и его болельщикам остается надеяться, что Соболеву с Промесом хватит трех суток на восстановление и они будут так же хороши в Нижнем Новгороде. Команда Михаила Галактионова наоборот плохо начала сезон, исправила положение в таблице, вернув себе статус крепкого середняка, но затем последовали три неудачных матча в чемпионате и Кубке.

«Спартак» — фаворит гостевого матча, но обращает на себя внимание регулярность, с которой нижегородцам удаются сильные вторые таймы. Уже шесть раз волжане забивали решающие голы после перерыва, уходя от поражений или добиваясь побед. Ждем игрового превосходства спартаковцев и их голов, но и реакции Нижнего Новгорода. Эти ожидания складываются в ставку, которая выглядит выгоднее и в чем-то надежнее, например, варианта П2 за 1.70.

Игорь Борунов