Победы «Барселоны» и «Челси» и голы на «Энфилде» — прогнозы на Лигу чемпионов

Прогноз: победа «Барселоны» и тотал больше 1,5 за 1,96.

Похоже, Индзаги, все ближе к увольнению из «Интера». Только что его команда проиграла 5-й матч из 10, на этот раз — «Роме». Сам тренер уверен, что это была лучшая игра «Интера» в сезоне, однако моментов «нерадзурри» создали меньше соперника. Ближайшие матчи с «Барсой» и «Сассуоло» будут решающими. Пока что шансов на выход в плей-офф ЛЧ мало, каталонцы с «Баварией» смотрелись гораздо лучше (хоть и проиграли). С составом сегодня у итальянцев тоже все сложно: не будет Брозовича, Лукаку плюс Лаутаро под вопросом.

У «Барселоны» тоже не все здоровы. В Милан не прилетели Кунде, Де Йонг, Араухо и Депай. Однако состав все равно ожидается боевой: Левандовски (12 голов в сезоне!) и Дембеле впереди, Гави, Бускетс и Педри в полузащите. Сине-гранатовые догнали «Реал» в Ла Лиге и неплохо себя чувствуют в ЛЧ. Победа над «Мальоркой» (1:0) в субботу далась тяжело подопечным Хави, однако атмосфера в команде у них явно лучше, чем в Интере«. “Барса” должна воспользоваться кризисом в итальянском клубе.

Прогноз: «Наполи» не проиграет и обе забьют за 2.23.

«Наполи» просто не остановить в последнее время: 6 матчей — 6 побед. В том числе разгром «Ливерпуля» 4:1 и 2:1 с «Миланом». Команда Спаллетти закономерно идет в лидерах и в Серии А, и в Лиге чемпионов. А вот у «Аякса» не все гладко. Чемпион Нидерландов недавно дважды проиграл, а в субботу разошелся миром со скромными «Гоу Эхед Иглс», хоть и доминировал весь матч.

«Наполи» по-прежнему будет играть без главного бомбардира Осимхена, но тут и без него есть кому забивать. Голевое чутье проявляют Ангисса, Симеоне, Политано — и, конечно, главная сенсация футбольной Италии Кварацхелия. На счету Хвичи уже 5 голов и 2 передачи. Как минимум один гол от «Аякса» тоже ждем, в Голландии признают только атакующий футбол. А «Наполи» при Спаллетти умеет играть на контратаках, так что без очков итальянцы уехать из Амстердама не должны.

Прогноз: победа «Ливерпуля» и обе забьют за 2.38.

«Ливерпуль» все еще не в порядке, матч с «Брайтоном» это только подтвердил. Команда Клоппа героически отыгралась с 0:2 благодаря дублю Фирмино и ошибке вратаря, но победный счет не удержала. Нет свежести в ногах, нет уверенности, отсюда и такие результаты. Знаменитое оружие Клоппа — энергичный прессинг — пока что не работает, видимо, из-за неважной формы игроков.

Но времени переживать нет, в ближайшем матче ЛЧ мерсисайдцам нужна только победа. Одна осечка в Неаполе уже была, а тут в гости приезжает аутсайдер группы. «Рейнджерс» не тянут уровень ЛЧ, они уже влетели «Аяксу» 0:4 и «Наполи» 0:3. «Ливерпуль» тут — явный фаворит, так что коэффициенты даже на крупную победу хозяев невысоки. Предположим, что шотландцы забьют-таки на «Энфилде», все-таки защита «Ливерпуля» сейчас не впечатляет.

Прогноз: победа «Реала» и обе забьют за 2.47.

До перерыва на сборные «Реал» шел со 100-процентным результатом, и вот случилась первая потеря очков — 1:1 с «Осасуной». Сошлось сразу несколько факторов: Бензема не забил с пенальти (он пока еще не набрал форму), у Куртуа и Модрича травмы плюс соперник грамотно оборонялся.

«Шахтер» уже удивил в первом туре ЛЧ, разгромив «Лейпциг» в гостях. «Быки» много ошибались, но этими ошибками еще надо было воспользоваться. А вот с «Селтиком» уже повезло удержать ничейный счет. В 2020-м «Шахтер» дважды победил «Реал», прошлой осенью он уступил в Мадриде 1:2. Состав, конечно, сильно поменялся у украинского клуба, но как минимум гол гости могут тут забить. А «Реал» начнет новую победную серию.

Прогноз: победа «Челси» с форой −1 за 2.18.

Первые матчи «Челси» при Поттере пока получаются тяжелыми. После ничьей с «Зальцбургом» лондонцы вырвали победу с «Кристал Пэлас» в конце встречи благодаря чудо-удару Галлахера. В целом, «синие» не так много создают моментов, и реализация подводит. Обамеянгу еще только предстоит сыграться с партнерами по атаке, пока они не всегда понимают его забегания.

«Милан» подходит к самому сложному матчу в ЛЧ с потерями в составе. Травмированы основной вратарь Меньян, левый защитник Тео плюс еще несколько игроков, включая Ибрагимовича. Команде Пиоли удалось дожать «Эмполи» (3:1), но в Лондоне с такими потерями вряд ли удастся набрать очки. А вот «Челси» после поражения и ничьей в ЛЧ остается только выигрывать.

Прогноз: тотал больше 3,5 за 2.24.

«Бенфика» второй сезон подряд уверенно себя чувствует в ЛЧ. Год назад португальцы подвинули «Барселону» на 3-е место в группе, а сейчас делают то же самое с «Ювентусом». Команда из Лиссабона доминирует в чемпионате Португалии, осечка случилась только в эту субботу с «Виторией Гимараэш» (0:0).

«Бенфика» часто играет результативно, тут забивают и Рамуш, и Нерес, и Рафа Силва. «ПСЖ» тоже любит забивать и громить соперников. Мбаппе и Неймар, даже несмотря на конфликт, не забывают о главном и приносят результат. Плюс с этого сезона Месси гораздо лучше чувствует себя в Париже и тоже регулярно отличается. Лео только что забил со штрафного — впервые за «ПСЖ». Логично ждать голов от двух атакующих команд, главное, чтобы не подвела реализация.

Андрей Санталов