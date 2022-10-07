«Арсенал» — «Ливерпуль», «Бавария» в Дортмунде и два дерби в России

Прогноз: Х2 и обе забьют — да за 2.02

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 12, 8.10.2022, 14:00 Факел - Зенит -

Чемпионская гонка в России вроде и не начиналась — «Зенит» контролирует ситуацию и достиг уже 6-очкового отрыва от второго места. Но это, скорее, фактор против него: петербуржцы знают, что имеют возможность терять очки, не теряя лидерства. В гостях «Зенит» играет как минимум неровно, а если учитывать Кубок — просто плохо для доминирующей в чемпионате команды: 3 победы, 2 ничьи, 2 поражения. Возможно, матч сложится для сине-бело-голубых так же легко, как, например, в Екатеринбурге, но наглецы из Воронежа постараются дать бой чемпиону.

Разумеется, «Факел» все равно аутсайдер, даже на своем поле, но смотрится боевито и опасен на стандартах. У воронежцев есть проблемы с обороной, но даже в проигранных матчах им обычно удается распечатать ворота соперника. Лишь в четырех из 14 официальных матчей сезона «Факел» остался без забитых мячей — неплохо для новичка РПЛ. Конечно, у «Зенита» феноменально мало пропущенных голов — 4 в 11 турах, но возвращаемся к началу: фаворит имеет право на ошибку, и в потрясающем воронежском антураже голы, скорее всего, будут и в те, и в другие ворота, а вот ноль в графе «поражения» чемпион должен сохранить.

Прогноз: П1 и тотал больше 2.5 за 2.35

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 12, 8.10.2022, 16:30 ЦСКА - Динамо -

Очередное столичное дерби заслуживает статус Winline Матча тура в РПЛ, но было бы интереснее несколько туров назад, когда соперники шли рядом в таблице. ЦСКА несмотря на сенсационное поражение от «Торпедо» стабильно берет свои очки, и как раз отчетный матч должен стать экзаменом для армейцев на звание главного преследователя «Зенита». «Динамо» валится по всем фронтам и за пределами родного стадиона побеждало в последний раз аж 7 августа. Совсем недавно бело-голубые претендовали на лидерство, а теперь, такое ощущение, взяли дурной пример с «Локомотива». Уже даже пошли разговоры об отставке сербского тренера Славиши Йокановича, хотя пока что руководство клуба выражает ему поддержку.

Поставить у своих ворот автобус — не стиль «Динамо», да и исполнители в команде совсем для другого футбола. Появление новичков в защите и опорной зоне пока никак не решило летних проблем, и пропускает «Динамо» очень легко. Поэтому более сбалансированный ЦСКА, скорее всего, на домашнем стадионе сможет отличиться не раз. Да, исторически «Динамо» для армейцев — аномально неудобный соперник, даже чемпионский ЦСКА регулярно терял против него очки, но история не играет в футбол. «Динамо» необходимо идти вперед после неудач в предыдущих матчах, и ЦСКА обязан его на этом ловить. Возможно, это риск, но ждем, что в матче будет больше двух голов, а завершится он победой армейского клуба.

Прогноз: X2 и «обе забьют — да» за 2.80

Футбол Италия 2022/2023 Тур 9, 8.10.2022, 19:00 Милан - Ювентус -

«Милан» — «Ювентус» — нетленная классика итальянского футбола, но подождите, где они в таблице чемпионата? Ах вот же: «Милан» — пятый, но всего в 3 очках от дуэта лидеров «Наполи» и «Аталанты», так что все не так уж плохо, а «Ювентус» — седьмой и отстал уже на 7 баллов. Даже в случае победы он не догонит своих извечных конкурентов из Ломбардии, да и как ее одержать? Например, благодаря эпидемии травм у миланцев. Дело даже не в том, что травмированных много — из тренировочного и игрового процесса выпали ключевые игроки, и как команда Пиоли выглядит без них, можно было убедиться в Лиге чемпионов против «Челси». Если коротко — никак. Леау, конечно, и в одиночку способен создать один-два голевых момента даже в полностью проигранном матче, но этого недостаточно, а в защите у «красно-черных» проблем не меньше.

Кризисный «Ювентус» Макса Аллегри приподнял голову после паузы на матчи сборных: одержаны две победы подряд в чемпионате и Лиге чемпионов, правда, соперники были заведомо слабее туринцев, и оба раза дело было на домашней арене «Юве». Но на поле «Милана» «старая синьора» в последние непростые годы выглядит неплохо: в прошлом сезоне ничья, в позапрошлом — победа. «Милан» в любом состоянии дома почти не проигрывает, и, если бы не кадровые проблемы, действующий чемпион был бы фаворитом, но теперь ситуация запутанная. Предлагаем извлечь из этого выгоду и поставить на то, что гости не уступят. При этом вопреки классическим закрытым итальянским сценариям для столкновений топ-клубов обе команды должны забить, ведь и у тех, и у других заметные проблемы с обороной.

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2.5 за 1.59

Футбол Германия 2022/2023 Тур 9, 8.10.2022, 19:30 Боруссия Д - Бавария -

Центральный матч всего немецкого сезона случится в любопытный момент. «Бавария» неожиданно показала слабину в чемпионате, причем в матчах с куда более скромными соперниками, чем Дортмунд. Удастся ли «Боруссии» на своем родном стадионе сокрушить принципиальнейших оппонентов, с которыми после 8 туров она идет вровень по очкам? Команда Эдина Терзича и сама небезупречна — шесть последних туров чередует победы с поражениями. При этом оба клуба хорошо выглядят в Лиге чемпионов.

Даже после четырех потерь очков в 8 турах ставить против «Баварии» тяжело — как раз в принципиальных матчах она обычно показывает все лучшее, на что способна. «Боруссия» напротив зачастую слишком рвется вперед и теряет стройность тактических построений, стремясь доказать, что может переигрывать «Баварию». Так Дортмунд и устроился на грустную статистику: восемь поражений от «Баварии» подряд. Ставить на победу мюнхенцев тоже не очень приятно: коэффициент невысок для матча в гостях, хотя с учетом нестабильного начала сезона все возможно. Остается взять еще более скромную, но зато надежную ставку. Эти матчи всегда получаются обоюдоострыми и результативными, другого просто не дано. Ставим на россыпь голов и наслаждаемся искрометным немецким футболом.

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2.5 за 1.81

Футбол Англия 2022/2023 Тур 10, 9.10.2022, 18:30 Арсенал - Ливерпуль -

От искрометного немецкого футбола к прекрасному английскому. Когда такое было в последний раз, что «Арсенал» в матче с «Ливерпулем» является фаворитом по коэффициентам (с минимальной разницей — букмекеры ждут равной игры, но все же), а в таблице опережает соперника на 11 очков? Правда, у «Ливерпуля» один матч в запасе, но команде Клоппа надо немедленно исправлять ситуацию, чтобы сохранить шансы на участие в чемпионской гонке. Оба клуба добились на неделе уверенных побед малой кровью в еврокубках, а значит подойдут к битве во всеоружии.

«Арсенал» Артеты прекрасен и гибок, не переоценивает себя и ответственно подходит ко всем матчам. Настоящий «Ливерпуль» в этом сезоне мы еще не видели. Если бы Юрген Клопп точно знал причину неровного выступления и немыслимого еще недавно результата — две победы в семи матчах АПЛ — он бы уже все исправил, но похоже, и самому немцу ответ не очевиден. На поверхности дело в травмах, спаде лидеров и перестройке игры в атаке после ухода Мане, но кажется, список того, что нужно исправить, еще длиннее.

В Англии только и разговоров о том, что это лучший момент для «Арсенала», чтобы наконец-то обыграть «Ливерпуль» — сейчас или никогда, тем более встреча пройдет на «Эмирейтс», где хозяева практически непобедимы, а «Ливерпуль» в этом сезоне вообще ни разу не выигрывал в гостях. Но это все еще «Ливерпуль», один из лучших клубов мира последних лет, и все еще «Арсенал», и прежде выдававший хорошие серии, а затем необъяснимо сдувавшийся. Ясно одно: матч должен получиться со множеством атак и опасных моментов. «Ливерпуль» в курсе своей уязвимости в обороне и постарается компенсировать это игрой в атаке, а «Арсенал» забивает в чемпионате почти больше всех — если убрать фактор Эрлинга Холанда.

Прогноз: П1 за 1.98

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 12, 9.10.2022, 19:00 Ростов - Краснодар -

Южное дерби России регулярно радует болельщиков яркими сценариями. Надеемся, так будет и на этот раз. Теперь еще и «Сочи» притормозил, так что это точно битва двух лучших клубов юга в борьбе за место в топ-3 чемпионата России. Команды Валерия Карпина и Александра Сторожука в этом сезоне — сильнейшие коллективы страны за пределами Петербурга и Москвы. Тем интереснее, кто окажется лучше в очной встрече.

Неожиданный взлет «Ростова» к вершинам РПЛ прервался поражением в Петербурге, но то, как команда Карпина провела матч с «Зенитом», лишь укрепляет мнение, что в этом сезоне ростовчане претендуют на многое. Те идеи Карпина, которые не удалось реализовать в Питере, вполне могут пройти с «Краснодаром». «Быки» мощно играют дома, но не производят впечатление команды, которая готова собирать максимум очков в гостях — вот и в игре против «Крыльев» в Самаре только действия Матвея Сафонова спасли их от неминуемого поражения. Одного куража голкипера сборной России недостаточно против Уткина, Комличенко и компании. В этот раз зацепиться за очки не получится, тем более, «Ростов» особенно эффективно берет свое в матчах с равными себе соперниками.

Игорь Борунов