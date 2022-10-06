Роналду забьет на Кипре, победа «Ромы» и Черчесов против «Црвены Звезды» — прогнозы на Лигу Европы

Прогноз: победа «Манчестер Юнайтед» и тотал меньше 3,5 за 1.96.

«Манчестер Юнайтед» только что жестоко был бит в дерби с «Сити» — 3:6, и ему срочно нужно реабилитироваться. Тен Хаг поплатился за слишком смелый план, отдельная тема — Роналду просидел на скамейке весь матч. С каким настроением Криш теперь выйдет в Лиге Европы? Он забил «Шерифу» три недели назад, наверняка отличится и на Кипре. Футболистам «Юнайтед» нужно возвращать уверенность в себе, и игра с аутсайдером группы — то, что надо. «Омония» уже успела проиграть дома «Шерифу» 0:3, а вот в Испании помучила «Реал Сосьедад» (1:2). Вероятно, и здесь суперкрупного разгрома не будет. «Манчестер Юнайтед», скорее всего, забьет пару голов, как с «Шерифом», и спокойно доведет матч до победы.

Прогноз: победа «Монако» и тотал больше 2,5 за 2.07.

«Монако» — загадка для еврокубков. За последний месяц подопечные Клемана выиграли 5 матчей, но при этом дома уступили «Ференцварошу». Разогрев перед этой встречей в Лиге Европы удался, монегаски разгромили «Нант» 4:1. Наконец проснулся форвард «Бен-Йеддер (4 гола в двух матчах), Головин и сам забивает, и раздает голевые. Похоже, “Монако” набрал ход. Чемпион Турции “Трабзонспор” тоже проиграл “Ференцварошу”, а дома взял три очка с “Црвеной Звездой”. Вообще турецкая команда плохо выступает в еврокубках в последние годы, особенно в гостях. Тут собрано много легионеров, но почти все они в возрасте: Гамшику 35 лет, Бартре — 31, Бакасетасу — 29… Ждем здесь уверенную победу хозяев.

Прогноз: тотал карточек больше 5,5 за 2.42.

Венгерская команда под руководством Черчесова лидирует в группе ЛЕ, однако расслабляться рано. Впрочем, с таким тренером это и не получится. Особенно после поражения в чемпионате Венгрии — первого в сезоне. Возможно, игроки уже думали о матче в Белграде, возможно, сказалась ротация состава. Но ясно, что с настроем на «Црвену Звезду» проблем не будет. У сербов пока два поражения, для них эта игра вообще решающая. «Црвена Звезда» поменяла тренера в конце августа, однако и Милоевича уже спрашивают о возможной отставке. Добавят напряжения и яростные сербские болельщики. В такой зарубе логично ждать много карточек, поэтому выбираем здесь ставку не на голы или исход, а на статистику.

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 2.04.

«Арсенал» продолжает феерить на старте сезона, «канониры» выиграли 8 матчей из 9! Только что в АПЛ они разобрались с «Тоттенхэмом» (3:1). В центре поля наконец-то все схвачено благодаря опорникам Джаке и Парти (они еще и голы успевают забивать). Впереди же успешно активничает Жезус (5 голов + 3 передачи). Однако многих из основы не будет в матче Лиги Европы — Артета побережет их перед матчем с «Ливерпулем» в воскресенье. «Будё-Глимт» еще в прошлом сезоне показал, что его опасно недооценивать. Этой осенью команда с российским вратарем Хайкиным снова набирает евроочки. 1:1 с ПСВ и 2:1 с «Цюрихом» — хорошая заявка на выход из группы. Норвежцы регулярно создают моменты, от них вполне можно ждать гол против резерва «Арсенала». Как и голов в обратную сторону.

Прогноз: победа «Ромы» и тотал больше 1,5 за 2.11.

«Рома» нестабильна при Моуринью, может проиграть «Лудогорцу» и победить «Интер», как это было в субботу. Успех с «нерадзурри» должен окрылить игроков Моуринью. Дибала забил классный гол, на счету аргентинца уже 5 мячей за римлян. «Бетис» хорош и в Ла Лиге, и Лиге Европы, хоть и проиграл недавно «Сельте» 0:1. Команда Пеллегрини любит владеть мячом, атаковать флангами, при этом не очень хороша, когда приходится справляться с быстрыми атаками. А Моуринью как раз любит такой футбол вторым номером, так что не зря «Рома» тут считается фаворитом. Тем более, у «волков» пока всего три очка в ЛЕ (у «Бетиса» 6), они должны быть более мотивированными.

Андрей Санталов