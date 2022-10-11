Ставка против фаворита: прогноз на матч «Маккаби» Хайфа — «Ювентус»

«Ювентус» начал выступление в этой Лиге чемпионов с двух поражений. Два подряд матча с «Маккаби» из Хайфы дают шанс набрать 6 очков и претендовать на выход из группы. Первый шаг сделан — дома туринцы обыграли израильтян 3:1. Значит ли это, что «Юве» снова в порядке? Не факт. В субботу команда Аллегри уступил «Милану» 0:2, и разговоры о кризисе в итальянском топ-клубе усилились. В матче с «Маккаби» здорово себя проявили Ди Мария (3 передачи), Рабьо (сделал дубль) и Влахович. Аргентинца не было с «Миланом», и атака туринцев сразу потеряла в креативе и остроте. Голы от Рабьо — слишком большая редкость, чтобы на них постоянно рассчитывать.

«Маккаби» проиграл все три матча, но эти поражения можно отнести к достойным. Чемпион Израиля не дал себя никому разгромить, в домашней встрече с «ПСЖ» первым открыл счет. Тут выделяются игроки атаки Шери и Ацили, оба — левши с хорошим ударом. «Маккаби» результативно играет в своем чемпионате, забивая по три гола за игру. Да и в Турине израильтяне нанесли 17 ударов по воротам «Ювентуса», дома они тоже стесняться не будут. Тем более команда Аллегри плохо играет в гостях, в этом сезоне у туринцев 2 ничьи и 3 поражения.

Рискованная ставка на этот матч — «Маккаби» не проиграет за 2,06 в БК «Марафон». Тренер израильтян Бахар пообещал поплотнее сыграть с Ди Марией, также он рассчитывает на поддержку родных трибун. У игроков «Юве» сейчас нет уверенности в себе, так что этот вариант вполне может сработать. Также можно взять индивидуальный тотал «Маккаби» больше 1 — «Бетсити» дает на это коэффициент 2,06. Хозяева любят и умеют атаковать, так что на как минимум один гол от них можно рассчитывать.