Хайкин остановит «Арсенал», «Бетис» огорчит Моуринью и разгром от «Манчестер Юнайтед» — прогнозы на Лигу Европы

Прогноз: победа «Будё-Глимт» с форой +1 за 2.26.

«Арсенал» очень мощно начал сезон, команда Артеты выиграла 11 из 12 матчей в этом сезоне. И выступления в двух турнирах ей не мешают. В Лиге Европы «канониры» легко разобрались дома с «Будё-Глимтом», а потом огорчили «Ливерпуль» в АПЛ. Причем в еврокубке у «Арсенала» выходит полурезервный состав, один из главных бомбардиров здесь Нкетиа. Российский вратарь норвежцев Хайкин пропустил три мяча на «Эмирейтс», но при этом он спас еще от пары голов. При всей разнице в уровне команд «Арсеналу» придется играть за Полярным кругом, в холодную погоду и на искусственном поле. Год назад «Рома» оказалась к этому не готова и влетела 1:6. Возможно, норвежцы здесь тоже сотворят сенсацию. И как минимум не проиграют с разницей в два мяча.

Прогноз: «Бетис» не проиграет и тотал меньше 2,5 за 2.41.

В Риме неделю назад обе команды сразу показали свои планы. «Рома» вышла играть на контратаках и подготовила стандарты, «Бетис» сделал ставку на владение и на дальние удары. Голы как раз так и пришли: «волки» забили с пенальти, заработанного после подачи углового, а испанцы пробили Патрисиу метров с 23. А после перерыва ближе к голу была «Рома», но забил «Бетис» после единственного удара в створ. Так команда Моуринью снова показала свою нестабильность. Еще и Дзаньоло удалился. В этом сезоне Абрахам мало забивает, Белотти не готов играть, Дибала выбыл из-за травмы — у «Ромы» проблема с атакой. Итальянцы в отчаянном положении с 3 очками после 3 туров ЛЕ, но тут их победа не проглядывается. Как не проглядывается и голевая феерия.

Прогноз: победа «Монако» за 2.06.

Первый матч легко сложился для «Монако». Турки уже в начале игры остались вдесятером, потом еще и сфолили в своей штрафной. Монегаски довели счет до крупного во втором тайме, однако один гол все же пропустили — 3:1. С 6 очками команда Головина догнала «Ференцварош», но шансы на выход из группы сохраняют все 4 команды. «Трабзонспор» много пропускает на выезде, при этом хорош дома: 6 матчей подряд без поражений и 5 игр из 7 на ноль. Однако «Монако» хорош в гостях (4 победы подряд), да и вообще с начала сентября монегаски выиграли 7 матчей из 8. «Трабзонспор» остался без форварда Макси Гомеса в этой встрече, Языджи после возвращения в Турции сам на себя не похож. Хозяевам будет сложно что-то противопоставить «Монако», если тот выйдет в оптимальном составе.

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 2.15.

«Ференцварош» провалил матч в Сербии, венгры оказались не готовы к мощному натиску хозяев. «Црвена Звезда» довела счет до 4:0 во втором тайме (два гола прилетели после красивых дальних ударов), после чего немного успокоилась. Черчесов объяснил крупное поражение своей команды тем, что игроки не выполнили на поле то, о чем они договаривались заранее. Также российский тренер уверен, что теперь им помогут свои болельщики на трибунах. Команды примерно равны по силе, обе доминируют в своих чемпионатах. «Црвена Звезда» приехала в Венгрию играть на победу, турнирное положение (3 очка) не оставляет ей другого варианта. Один мяч здесь раскроет игру, так что ждем и в этот раз много голов.

Прогноз: победа «Манчестер Юнайтед» с форой −3 за 2.11.

Для «Манчестер Юнайтед» наконец началась белая полоса, команда тен Хага выиграла два матча подряд. Обе победы, правда, получились не особо убедительные. От «Омонии» на Кипре «Юнайтед» пропустил два мяча, позволил «Эвертону» забить первым после ошибки Каземиро. И все же количество моментов обнадеживает манкунианских болельщиков. Той же «Омонии» можно было забить не 3, а все 6 голов. Но Роналду не повезло, зато португалец отличился с «Эвертоном», и это был его 700-й мяч в клубной карьере. Тен Хаг, похоже, наладил игру в атаке, а с обороной еще нужно поработать. Впрочем, дома «МЮ» обязан громить «Омонию», крупная победа придаст уверенности команде. Тут сенсация вряд ли случится.

Андрей Санталов