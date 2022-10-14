Эль-Класико, дерби ЦСКА — «Спартак» и битва Клоппа с Гвардиолой

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2.5 за 1.96

Футбол Англия 2022/2023 Тур 11, 16.10.2022, 16:00 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед -

«Манчестер Юнайтед» — фаворит домашнего матча с «Ньюкаслом», но все не так очевидно. В таблице чемпионата северяне являются ближайшими преследователями манкунианцев, правда, провели на матч больше. В предыдущем туре «Ньюкасл» со счетом 5:1 уничтожил «Брентфорд», который не так давно сам громил «МЮ» с той же разницей в четыре мяча. Но с тех пор команда Эрика тен Хага значительно прибавила и больше не позволяет себе разваливаться.

На неделе «МЮ» едва не оконфузился на «Олд Траффорд» с кипрской «Омонией», но Мактомини все-таки забил единственный гол в концовке. Стоит взглянуть не на реализацию, а на число созданных моментов. С этим у «МЮ» в последнее время порядок. Может быть, голы, которые не удалось забить в Лиге Европы, просто остались на матч чемпионата. Воспрял Криштиану Роналду, который, возможно, вернется в стартовый состав, особенно с учетом травмы Марсьяля. «Ньюкасл» тоже показывает серьезный xG, даже в гостях. Терять «сорокам» нечего, они могут сыграть на «Олд Траффорд» в атаку, поэтому ждем результативный матч с голами в те и другие ворота.

Прогноз: П2 и тотал больше 2.5 за 1.84

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 13, 16.10.2022, 16:30 Нижний Новгород - Зенит -

Ни для кого не секрет, что главный тренер нижегородского клуба Михаил Галактионов — кандидат номер один на вакантный пост в «Локомотиве». Вопрос только в цене, ведь в Нижнем не хотят отпускать специалиста, на которого сделали ставку после увольнения Александра Кержакова. Вряд ли это подходящая атмосфера для качественной подготовки к матчу с действующим чемпионом. На беду Нижнего Новгорода «Зенит» в предыдущем туре потерял очки в Воронеже и постарается не допустить второй осечки подряд.

При других обстоятельствах встреча могла бы выйти чрезвычайно упорной, но «Пари НН» с учетом Кубка не радует своих болельщиков уже в пяти матчах подряд: 2 ничьих и 3 поражения, а «Зенит» пожалует на стрелку Оки и Волги с серьезной мотивацией, о чем мы уже сказали. Вероятнее всего, зенитовскому воспитаннику Никите Гойло в воскресенье придется не раз доставать мяч из сетки своих ворот.

Прогноз: П1 и обе забьют за 3.70

Футбол Испания 2022/2023 Тур 9, 16.10.2022, 17:15 Реал - Барселона -

Испанское класико, каким мы его любим, возвращается. Короткий период времени, когда гранды явно отличались по уровню, позади. Можно возразить, что «Барселона», как и год назад, оказалась в критической ситуации в Лиге чемпионов, но чемпионат Испании — другое дело. У «сливочных» и «сине-гранатовых» равенство по очкам в таблице, а по качеству игры «Барса» смотрится даже лучше. У каталонцев после 8 туров намного лучше разница мячей. Особенно поражает «1» в графе пропущенных голов. Это заслуга не защитников, к которым много вопросов, а Андре тер Стегена, проводящего, возможно, сильнейший сезон в карьере. «Реал» же в класико не сможет рассчитывать на помощь своего супергероя в воротах: Тибо Куртуа не успел вернуться в строй после травмы, и его заменит украинец Андрей Лунин.

Предыдущий визит «Барсы» на «Сантьяго Бернабеу» весной трудно забыть — кризисная «Барселона» взяла и вынесла марширующий к титулам в чемпионате и Лиге чемпионов «Реал» со счетом 4:0. Вряд ли на сей раз нас ждет что-то подобное, даже с Робертом Левандовским в составе каталонского клуба. У «Реала» есть свое оружие в атаке — Карим Бензема. Правда, после травмы в Глазго француз пока не забил ни разу, хотя провел три полных матча. Значит, претенденту номер один на Золотой мяч самое время это сделать.

Относительно надежной ставкой выглядит обычный для подобных матчей расклад «обе забьют и ТБ 2.5» за 1.79, но коэффициент на то, что хозяева в результативной игре возьмут реванш за весенний разгром, подталкивает к риску. В матчах с сильными соперниками «Барса» Хави теряется, когда игра идет не по ее сценарию, а «Реал» Карло Анчелотти преодолевал множество испытаний и не раз творил невозможное. Памятные 0:4 явно сказываются на оценке соотношения сил, хотя эта страница уже перевернута. Победа хозяев, действующих чемпионов и фаворитов над нестабильным оппонентом с голами в те и другие ворота почти за 4.0 — тут можно сорвать куш.

Прогноз: П2 и тотал больше 2.5 за 2.35

Футбол Англия 2022/2023 Тур 11, 16.10.2022, 18:30 Ливерпуль - Манчестер Сити -

У «Ливерпуля» все плохо в чемпионате, и, если бы голов в матче Лиги чемпионов с «Рейнджерс» удалось забить не 7, а 77, это бы ничего не меняло. «Манчестер Сити» не смог в меньшинстве обыграть в гостях «Копенгаген», но это не отменяет того, что «горожане» на пару с «Арсеналом» — лучшие команды Англии первой части сезона. К тому же в матче с «Ливерпулем» Эрлинг Холанд, отдыхавший в Дании, точно выйдет и почти точно забьет. Потому что забивал в каждом из 10 предыдущих матчей за «Сити».

Давно не было такого расклада в очных встречах этих соперников, но даже с учетом того, что матч на «Энфилде», «Сити» — явный фаворит и должен добиться победы на классе. Возможно, мы наблюдаем закат эпохи Юргена Клоппа, а, может, как уже бывало, немецкому тренеру удастся перезагрузить команду и снова отправиться к вершинам, но объективных предпосылок к этому пока нет. А как же семь голов в Глазго, спросите вы. Так же, как девять голов «Борнмуту» — они не привели к возрождению былого «Ливерпуля», а уровень второй команды Шотландии как раз соответствует уровню середняка АПЛ.

С учетом мощной игры в нападении обоих клубов ждем верхового матча. Можно было бы даже поставить на ТБ 3.5, но вряд ли команды будут сломя голову нестись в атаку — встреча важнейшая, и мы увидим тактическое противостояние двух великих тренеров.

Прогноз: П2 с форой (0) за 2.23

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 13, 16.10.2022, 20:00 ЦСКА - Спартак -

И для Владимира Федотова, и для Гильермо Абаскаля это первое дерби ЦСКА — «Спартак». Команды подходят к Winline Матчу тура практически в одинаковом турнирном положении, и по итогам 12 туров можно сделать вывод, что красно-белые и красно-синие примерно равны. ЦСКА играет на родном стадионе — поэтому коэффициент на победу армейцев чуть ниже.

Зато если обратить внимание на форму команд этой осенью, бросается в глаза, что «Спартак» извлек уроки из поражений от «Зенита» и «Ростова», перестроился, прибавил в обороне, оправился от потери Виктора Мозеса и выиграл пять матчей подряд, в том числе у «Зенита» в Кубке с крупным счетом. ЦСКА напротив шокировал поражением от «Торпедо» и что-то похожее выдал в ничейном матче с «Динамо», который тоже мог и проиграть, хотя владел инициативой. Армейцы транжирят моменты, а в обороне после травмы Игоря Дивеева порой допускают откровенные ляпы.

«Спартак» выглядит более цельно и лучше адаптируется к изменению ситуации по ходу матча — пресловутый хамелеон Абаскаля работает. Поэтому есть ощущение, что красно-белым удастся не проиграть на стадионе ЦСКА, раз это удалось сделать «Динамо». Коэффициент на ставку Х2 слишком низкий, поэтому лучше взять победу «Спартака» с форой (0) на случай ничейного исхода в дерби, где на самом деле может произойти все что угодно.

Прогноз: 1-й тайм П1 и «обе забьют — нет» за 2.06

Футбол Франция 2022/2023 Тур 11, 16.10.2022, 21:45 ПСЖ - Марсель -

Еще более бескомпромиссное противостояние, нежели ЦСКА — «Спартак», ждет нас во Франции. Париж и Марсель — злейшие враги, поэтому горячо будет и на поле, и на трибунах, даже несмотря на то, что на игру из соображений безопасности не допустят марсельских фанатов. Парижские и без них дадут жару. В пору делать ставки даже не на исход, а на то, будет ли матч спокойно доигран без скандалов — а то бывало всякое.

Если говорить о футболе, «Марсель» в этом сезоне способен биться с парижскими богачами на дистанции, хотя в это почти никто не верит. После 10 туров южане отстают от столичной команды всего на 3 очка, да и в Лиге чемпионов повысили свои шансы, дважды подряд обыграв лиссабонский «Спортинг», в то время как Парижу так и не покорилась «Бенфика». Правда, португальские «орлы», конечно, посильнее своих земляков.

Комплиментов в адрес «Марселя» недостаточно, чтобы сулить команде Игора Тудора положительный исход на вражеском стадионе, тем более, вернулся в строй Лео Месси, от которого в этом сезоне Париж зависит гораздо больше, чем в предыдущем. Слухи о дрязгах в раздевалке и ссорах Килиана Мбаппе примерно со всеми одноклубниками остаются слухами. Клуб яростно их опровергает, а футболисты постараются с первых минут доказать, что атмосфера в команде нормальная. Коэффициент на то, что парижане забьют в первом тайме, а их соперник — нет, гораздо интереснее, чем на итоговую победу фаворита.

Игорь Борунов