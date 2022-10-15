Талалаев взбодрит «Торпедо»: прогноз на матч с «Локомотивом»

В «Локомотиве» наконец случилось то, чего ждали многие болельщики и эксперты. В отставку отправили и немецкий тренерский штаб, и спортивного директора Цорна, и главу клуба Плутника. Нового тренера у команды пока нет, и к ближайшему туру ее готовит Андрей Федоров, работавший скаутом и тренером «Казанки». По составу «Локо», конечно, должен быть выше 14-го места, однако многое будет зависеть, кого выберут новым тренером. Пока же в игре «железнодорожников» вряд ли многое поменяется, особенно в обороне. В двух последних матчах «Локомотив» пропустил 8 голов. Атаковать команда привыкла за счет скорости, когда игра идет на встречных курсах. Вскрывать плотную оборону футболистам «Локо» сложно.

В «Торпедо» тоже интересные перемены. Тут уже во второй раз за сезон поменяли тренера — команду возглавил Талалаев, недавно уволенный из «Ахмата». У автозаводцев в основном возрастные футболисты, которые любят обороняться количеством у своей штрафной. Интересно, как это будет сочетаться с футбольной философией Талалаева. Как известно, он любит играть активно, смело, с высоким прессингом. В любом случае, перемены в команде, новый тренер должны взбодрить футболистов. А опыт Талалаева должен помочь сохранить команду в РПЛ.

По котировкам букмекеров, явный фаворит здесь — «Локомотив». На бумаге, по составам, так и есть, однако пока «железнодорожники» в кризисе, ставить на них — большой риск. Лучше пойти от обратного и рассмотреть вариант «Торпедо» не проиграет — БК BetBoom дает на это коэффициент 1,92. Также хорошо смотрится индивидуальный тотал «Торпедо» больше 1 за 2,00 в «Лиге Ставок». «Локомотив» не пропускал в этом сезоне только дважды — и оба раза в матчах с «Химками». Остальные команды ему забивали.