Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Торпедо
Локомотив
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Химки
Факел
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Авангард
Адмирал
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Барыс
Амур
00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо М
Сибирь
32
Футбол. Зарубежный
14:30
Лестер
Кристал Пэлас
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
15:00
Жирона
Кадис
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург
Торпедо
Футбол. Зарубежный
16:00
Эмполи
Монца
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Байер
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Бохум
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Майнц
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Боруссия М
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Ахмат
Футбол. Зарубежный
17:00
Фулхэм
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон
Ноттингем Форест
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
СКА
Футбол. Зарубежный
17:15
Валенсия
Эльче
Футбол. Зарубежный
18:00
Лорьян
Реймс
Футбол. Зарубежный
19:00
Торино
Ювентус
Футбол. Зарубежный
19:30
Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
Футбол. Зарубежный
19:30
РБ Лейпциг
Герта
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо
Оренбург
Футбол. Зарубежный
19:30
Мальорка
Севилья
Хоккей. НХЛ
20:00
Баффало
Флорида
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Ланс
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Атлетико
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Каролина
12
Хоккей. НХЛ
23:00
Филадельфия
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Рейнджерс
41
Хоккей. НХЛ
16.10
Бостон
Аризона
Хоккей. НХЛ
16.10
Вашингтон
Монреаль
Хоккей. НХЛ
16.10
Нью-Джерси
Детройт
Хоккей. НХЛ
16.10
Питтсбург
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
16.10
Торонто
Оттава
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Тампа-Бэй
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт
Монреаль
30
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
14.10
Ростов
Урал
12
9.10
Ростов
Краснодар
32
9.10
Торпедо
Нижний Новгород
00
9.10
Оренбург
Ахмат
21
9.10
Спартак
Крылья Советов
52
8.10
Сочи
Локомотив
40
8.10
ЦСКА
Динамо
11
8.10
Факел
Зенит
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:30 (мск)

Талалаев взбодрит «Торпедо»: прогноз на матч с «Локомотивом»

Экс-тренер «Ахмата» вернулся в родной клуб.

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Фонбет2. Winline3. Мелбет4. 1хСтавка5. Олимп
Источник: РИА "Новости"

В «Локомотиве» наконец случилось то, чего ждали многие болельщики и эксперты. В отставку отправили и немецкий тренерский штаб, и спортивного директора Цорна, и главу клуба Плутника. Нового тренера у команды пока нет, и к ближайшему туру ее готовит Андрей Федоров, работавший скаутом и тренером «Казанки». По составу «Локо», конечно, должен быть выше 14-го места, однако многое будет зависеть, кого выберут новым тренером. Пока же в игре «железнодорожников» вряд ли многое поменяется, особенно в обороне. В двух последних матчах «Локомотив» пропустил 8 голов. Атаковать команда привыкла за счет скорости, когда игра идет на встречных курсах. Вскрывать плотную оборону футболистам «Локо» сложно.

В «Торпедо» тоже интересные перемены. Тут уже во второй раз за сезон поменяли тренера — команду возглавил Талалаев, недавно уволенный из «Ахмата». У автозаводцев в основном возрастные футболисты, которые любят обороняться количеством у своей штрафной. Интересно, как это будет сочетаться с футбольной философией Талалаева. Как известно, он любит играть активно, смело, с высоким прессингом. В любом случае, перемены в команде, новый тренер должны взбодрить футболистов. А опыт Талалаева должен помочь сохранить команду в РПЛ.

По котировкам букмекеров, явный фаворит здесь — «Локомотив». На бумаге, по составам, так и есть, однако пока «железнодорожники» в кризисе, ставить на них — большой риск. Лучше пойти от обратного и рассмотреть вариант «Торпедо» не проиграет — БК BetBoom дает на это коэффициент 1,92. Также хорошо смотрится индивидуальный тотал «Торпедо» больше 1 за 2,00 в «Лиге Ставок». «Локомотив» не пропускал в этом сезоне только дважды — и оба раза в матчах с «Химками». Остальные команды ему забивали.

Андрей Санталов

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь