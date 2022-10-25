Холанд забьет Дортмунду, «Лейпциг» остановит «Реал» и много голов на «Камп Ноу» — прогнозы на топ-матчи ЛЧ

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 2.19.

«Ювентус» после двух побед подряд поправил положение в серии А, а вот в Лиге чемпионов всё грустно: всего три очка в 4 турах. Туринцы проиграли не только «ПСЖ» и «Бенфике», но и «Маккаби»! Шансы на плей-офф ЛЧ минимальные, но есть. «Юве» будет вынужден играть не так осторожно, как обычно, Аллегри подключит прессинг, впереди будет действовать пара форвардов Милик — Влахович. В атаке не будет Ди Марии, в роли диспетчера выступит разыгравшийся Костич. На победу итальянцам рассчитывать будет сложно — «Бенфика» в этом сезоне еще не проигрывала: 15 побед и 4 ничьих. «Орлы» только что взяли верх над «Порту» (1:0), Рамуш и Рафа Силва в порядке. Так что ждем здесь голов от обеих команд.

Прогноз: победа «Манчестер Сити» и обе забьют за 2.60.

«Манчестер Сити» с 10 очками уже обеспечил себе выход из группы, вопрос только в том, какое место займет команда Гвардиолы. «Боруссия» в шаге от выхода, у нее 7 баллов, у «Севильи» и «Копенгагена» по 2. Первый матч «Сити» и Дортмунда дался «горожанам» тяжело. В конце встречи при счете 0:1 их спас дальний выстрел защитника Стоунза и гол-шедевр Холанда. Теперь норвежец возвращается на прекрасно знакомый ему стадион и с особой мотивацией выйдет на поле. На гол Эрлинга можно поставить за 1.70. «Боруссия» рассчитывает на своего бомбардира — 19-летний Беллингем отличался в каждом из 4 матчей в ЛЧ в этом сезоне. И все же он не Холанд, заменить такого страйкера нереально. К тому же у Дортмунда получил травму Ройс, так что хозяевам вряд ли удастся отнять очки у «Ман Сити».

Прогноз: «РБ Лейпциг» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 2.16.

«Лейпциг» в сентябре был хорош в Мадриде, играл лучше «Реала», но результат известен: команда Анчелотти включилась в нужный момент и забила два мяча. Так же получилось и с «Севильей» (3:1) в субботу: соперник держался до 80-й минуты, но в итоге упустил Винисиуса. Хотелось взять победу «Реала» и в этом матче, однако в Германию мадридцы полетели без 4 ключевых игроков: Куртуа, Модрича, Вальверде и Бензема. По турнирной ситуации ничья устроит испанцев, они гарантируют себе первое место в группе. Так что шансы у «Лейпцига» как минимум не проиграть весьма неплохие. У хозяев тоже не будет нескольких футболистов из-за травм, но главный бомбардир Нкунку выйдет с первых минут.

Прогноз: тотал меньше 2,5 за 2.24.

Два поражения подряд от «Ман Юнайтед» и «Ньюкасла» создали негативную атмосферу вокруг «Тоттенхэма» и подсветили проблемы «шпор». Команде Конте не хватает креативного полузащитника и более качественных защитников. Нет и глубины состава, поэтому когда из-за травм выбывают Хейбьерг, Кулусевски и Ришарлисон, это сказывается на результатах. При этом в АПЛ «Тоттенхэм» идет на третьем месте, а в группе ЛЧ — на первом. И Кейн забивает практически в каждом матче. Конте часто выбирает осторожную тактику (особенно против топ-клубов), тут он тоже может ее придерживаться. Тем более если его команда поведет в счете. «Спортинг» победил дома «Тоттенхэм» 2:0 и отстает от него всего на одно очко. В Лондоне исход встречи может быть любым, а вот голов, скорее всего, будет немного. Таков стиль Конте.

Прогноз: тотал больше 3,5 за 2.02.

Обновленная «Барселона» смотрится прекрасно в 90% матчей, но с топ-клубами каталонцам чего-то не хватает. Они уступили «Баварии» (хотя создали больше моментов) и взяли всего одно очко в двух встречах с «Интером». Из-за этого «Барса» почти лишилась шансов продолжать борьбу в Лиге чемпионов. «Бавария», в свою очередь, с 12 очками уже вышла в ⅛ финала ЛЧ и теперь пытается вернуть себе лидерство в бундеслиге. 6 побед в последних 7 матчах намекают на отличную форму чемпиона Германии, хоть и мюнхенцы и остались без Нойера, Сане и Эрнандеса. Мюллер тоже пропустил несколько матчей, но вот-вот вернется в строй. Мане, Мусиала и Шупо-Мотинг — главная угроза для тер Стегена, остановить их в последнее время практически невозможно. Левандовски со второй попытки все-таки должен забить бывшему клубу. Как ни крути, а голов тут должно быть много.

Прогноз: победа «Ливерпуля» и обе забьют за 3.00.

Обе команды неудачно проводят этот сезон. «Аякс» из-за продажи ведущих игроков и смены тренера не может найти себя в Лиге чемпионов и влетает дома «Наполи» 1:6. «Ливерпуль» серьезно отстал от лидеров АПЛ, особенно неудачно команда Клоппа действует на выезде. Мерсисайдцы только что сенсационно проиграли «Ноттингем Форесту» 0:1. Какой будет команда Клоппа в Амстердаме — загадка. Лучше всего сейчас у «Ливерпуля» работают стандарты, моменты после них возникают регулярно — осталось только поправить реализацию. При этом по турнирной ситуации англичан устраивает и ничья, «Аякс» как раз отстает от них на 6 очков. Сценарий матча должен быть удобен для «Ливерпуля», ведь голландцы не будут ставить автобус у своей штрафной. В открытой игре вероятен обмен голами, при этом более классная команда должна победить.

Андрей Санталов