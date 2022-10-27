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Победы «МЮ», «Лацио» и «Ромы», ПСВ возьмет реванш у «Арсенала» — прогнозы на Лигу Европы

Продолжаем ставить на еврокубки.

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Источник: Reuters

«Лацио» — «Мидтьюлланд»

Прогноз: победа «Лацио» и тотал меньше 4,5 за 1.94.

«Лацио» — «Мидтьюлланд»

В группе F уникальная ситуация: у всех команд по 5 очков после 4 туров. «Лацио» умудрился влететь «Мидтьюлланду» 1:5 и дважды сыграть вничью с австрийским «Штурмом». Причем нельзя сказать, что Сарри все время выпускал второй состав. Где-то была недооценка соперника, где-то хромала дисциплина. Но сейчас римляне на подъеме, они уже третьи в Серии А и не проигрывают 7 матчей. Только что «Лацио» победил «Аталанту» 2:0 — даже без травмированного Иммобиле. «Мидтьюлланд», что интересно, тоже давно не проигрывает — уже 9 матчей. От датчан ждут, что они навяжут борьбу и в Риме. Однако ждем здесь все же победы более классной команды. А голевой феерии помешает плохой газон на «Стадио Олимпико» и отсутствие Иммобиле.

ПСВ — «Арсенал»

Прогноз: победа ПСВ с форой 0 за 2.04.

ПСВ — «Арсенал»

«Арсенал» успевает и тут, там: «канониры» лидируют и в АПЛ, и в Лиге Европы (набрав 12 очков из 12 в ЛЕ). Неделю назад резервисты лондонцев, усиленные Джакой, Сакой и Жезусом, победили ПСВ 1:0. Голландцы выглядели слишком робко, уступили по ударам 3−21. Дома команда ван Нистелроя должна показать более смелый футбол, таланты в атаке тут есть. Это и Гакпо с 13 голами в сезоне, и экс-спартаковец Тил, и Люк де Йонг… К тому же у ПСВ 7 очков, победа поможет ему закрепиться на втором месте. В свою очередь, Артета может дать передохнуть своим лидерам, в октябре у них был насыщенный график. Первое место в группе они могут добыть в последнем туре с «Цюрихом» на своем стадионе.

«Ференцварош» — «Монако»

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1.96.

«Ференцварош» — «Монако»

«Ференцварош» после 4 туров — лидер группы H c 9 очками. Осечка случилась только в Белграде против «Црвены Звезды» (1:4). Радоваться, все же, пока рано. В 21-м веке лидер венгерского футбола еще ни разу не выходил в евровесну. Плюс есть проблемы с составом из-за травм. «Монако» нестабилен, однако класс игроков здесь высок. Две недели назад с монегасками случилась какая-то аномалия в Турции, с «Трабзонспором» в их ворота залетело все, что можно и нельзя. «Ференцварош» уже один раз победил «Монако», сможет ли он сделать это второй раз? Или будет реванш? Предлагаем взять здесь не исход, а голы от обеих команд, для матчей чемпиона Венгрии — это классика.

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ХИК — «Рома»

Прогноз: победа «Ромы» и тотал меньше 3,5 за 1.96.

ХИК — «Рома»

У «Ромы» пока всего одна победа в этой Лиге Европы — как раз над ХИК дома (3:0). Есть риск снова попасть в Лигу конференций, идущий вторым «Лудогорец» сейчас опережает римлян на три очка. Главная проблема для Моуринью — все та же со старта сезона: плохая реализация моментов. У основного форварда Абрахама совсем не идет мяч в ворота — всего два гола в 14 матчах. Дибала, лучший бомбардир команды, травмирован. А тут еще играть придется в Финляндии на синтетике. Моуринью даже заявил, что это другой вид спорта. Так что ждем здесь прагматичного футбола от его команды и победы с минимальным счетом. 2:1 или 2:0 в пользу «Рому» — что-то в таком духе. А затем уже всё будет решаться для «волков» в 6-м туре в домашнем матче с «Лудогорцем».

«Манчестер Юнайтед» — «Шериф»

Прогноз: победа «Манчестер Юнайтед» с форой −2,5 за 1.88.

«Манчестер Юнайтед» — «Шериф»

В «Манчестер Юнайтед» все еще неспокойно, несмотря на хорошие результаты в последние три недели. У тен Хага конфликт с Роналду, португалец даже не стал выходить на замену в матче с «Тоттенхэмом», за что пропустил игру с «Челси». Теперь Криштиану вернулся, но выйдет ли он с «Шерифом»? До ЧМ в Катаре осталось не так много времени, а игровую форму набирать надо. В воскресенье «Ман Юнайтед» ждет еще встреча с «Вест Хэмом», так что кого-то из лидеров тен Хаг может поберечь. До выхода в плей-офф Лиги Европы осталось набрать одно очко, но, если манкунианцы еще хотят побороться за первое место с «Реал Сосьедадом», то сегодня нужно побеждать. В Тирасполе были скромные 2:0, разгромных побед у «МЮ» в ЛЕ еще не было. Возможно, увидим сегодня, ведь «Шериф» два дня назад расстался со своим тренером.

Андрей Санталов

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