«Краснодар» — «Зенит», два московских дерби и возвращение «Барселоны»

Прогноз: П2 и ТМ 3.5 за 3.15

Футбол Англия 2022/2023 Тур 14, 29.10.2022, 17:00 Брайтон - Челси -

Грэм Поттер едет в гости к своей бывшей команде. Блестяще стартовавший в сезоне «Брайтон» (5 побед в 7 матчах) после ухода Поттера в «Челси» до сих пор ни разу не смог победить. Сам же однофамилец волшебника не проиграл на новом месте ни разу и лишь дважды свел матчи вничью, правда, это произошло в двух последних встречах АПЛ, и чтобы не отстать от «Арсенала» и «Сити» еще дальше, выпавшему из топ-4 «Челси» необходима выездная победа.

При Де Дзерби «Брайтон» утратил былой кураж в атаке, но в обороне «чайки» по-прежнему достаточно надежны. «Челси» на неделе успешно решил задачу выхода в ⅛ финала Лиги чемпионов, причем с первого места в группе, и экономить силы на заключительный тур не нужно, но и потрачено их во вторник в Зальцбурге было немало, поэтому лондонцы постараются добиться нужного счета и сохранить его, независимо от состава, который при Поттере активно ротируется от матча к матчу. Winline предлагает на матч очень хорошие коэффициенты для тех, кто верит в успех «Челси», а если дополнительно предположить, что в матче будет забито не более 3 мячей, можно сорвать куш.

Прогноз: П2 и «обе забьют — да» за 3.60

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 15, 29.10.2022, 19:00 Локомотив - ЦСКА -

Столичные дерби радуют нас почти каждый тур, а на этот раз их в чемпионате России даже два. В субботу сойдутся клубы, которые до эпохи доминирования «Зенита» обычно считались главными фаворитами РПЛ, но времена изменились. Несмотря на кадровые перестановки в руководстве «Локомотив» пока не преодолел кризис, по делу уступил в предыдущем матче «Динамо» и рискует завершить первый круг если не в зоне прямого вылета, то среди команд, которым светят стыковые матчи. А ведь летом железнодорожники собирались бороться за чемпионство.

ЦСКА Владимира Федотова в начале сезона собрал массу комплиментов, но армейцы не очень справляются с конкурентами: три подряд ничьи — и «Зенит» уже скрылся за горизонтом, а «Спартак» убежал вперед на 3 очка. Если красно-синие потеряют очки в четвертый раз подряд, это уже будет означать мини-кризис. Но соперник на данном этапе развития армейцам абсолютно по зубам. В нынешние времена играть против обитателей Черкизова проще, чем ехать в Оренбург.

К сожалению для «Локо», ЦСКА выйдет на матч без мыслей о пощаде — слишком много очков растеряно в предыдущих турах. Однако у армейцев проблемы в обороне: травмированный Игорь Дивеев, оказывается, был ее важнейшим элементом. ЦСКА с учетом Кубка пропускал в 9 матчах подряд — даже дважды от «Торпедо» — а лучшие силы «Локомотива» как раз в атаке. Ставка напрашивается сама собой, а коэффициент на нее замечательный.

Прогноз: П2 и «обе забьют — да» за 2.90

Футбол Испания 2022/2023 Тур 12, 29.10.2022, 22:00 Валенсия - Барселона -

Запланированная сенсация состоялась: «Барселона» второй раз подряд вылетела из Лиги чемпионов по итогам группового раунда. Теперь, как и было заявлено, команда Хави должна сосредоточиться на борьбе с «Реалом» во внутреннем чемпионате. Соперник не рядовой, но абсолютно по зубам каталонцам, рвущимся реабилитироваться за унизительный разгром от «Баварии». «Валенсия» Гаттузо молода (с дядькой Кавани, практически играющим тренером), задириста, постоянно получает красные карточки, но бьется в каждом матче. Правда, без особых успехов с точки зрения набора очков.

Если «летучие мыши» проигрывают дома «Мальорке» и делят очки с «Эльче», вряд ли они могут рассчитывать на борьбу с мощной по составу «Барселоной», которой есть что доказывать после фиаско в еврокубках. Хозяевам будет тяжело зацепить даже ничью, но отдельная интрига — сумеет ли поразить ворота «Барсы» нестареющий Кавани, у которого четыре гола в последних трех турах. Даже если лично уругвайцу это и не удастся, «Валенсия» не уходит с поля без забитых мячей уже 8 туров подряд, а в обороне «Барселоны», назовем вещи своими именами, порой творится откровенный бардак.

Прогноз: ТБ 2.5 и «обе забьют — нет» за 2.55

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 15, 30.10.2022, 16:30 Спартак - Торпедо -

У нас для вас московские дерби на любой вкус. Противостояние «Спартака» и «Торпедо» считается дружеским, но в последние годы команды встречались редко по понятным причинам — «Торпедо» обитало в глубинах российской футбольной пирамиды. Фаворит в игре абсолютно очевиден. Да, черно-белые уже сенсационно сняли в этом сезоне скальп с ЦСКА, но спартаковцы не повторят ошибки злейших врагов, к тому же проводят матч на своей арене и пребывают на пике формы, если судить по предыдущим турам.

На что ставить, если победа «Спартака» не вызывает сомнений и не оценивается основательным коэффициентом? Конечно, на голы. Их будет немало, и, скорее всего, в одни ворота. Надежнее поставить на то, что «Спартак» забьет больше двух мячей (в последних пяти домашних матчах красно-белых такая ставка не прошла лишь раз — кроме низового дерби с «Локомотивом» «Спартак» забивал от трех голов), но у «Торпедо» проблемы с голами и с создаваемыми моментами. Есть риск: в последних пяти матчах «Спартак» лишь раз сыграл на ноль — в предыдущей игре с «Химками», но дело в уровне соперников. «Факел» и «Пари НН», не говоря уже о ЦСКА и «Крыльях», действуют в атаке на порядок интереснее последней команды в таблице РПЛ.

Прогноз: «обе забьют — да» и ТБ 2.5 за 2.04

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 15, 30.10.2022, 19:30 Краснодар - Зенит -

Одно из самых ярких противостояний в РПЛ последних лет возвращается. Winline Матч тура пройдет в Краснодаре, и очень интересно, удастся ли «быкам», переживающим определенные трудности, дать бой гегемону чемпионата России. «Зениту» приходится искать себе какие-то дополнительные задачи помимо завоевания очередного чемпионского титула. Например, почему бы не пройти весь чемпионат без поражений. «Краснодар» станет последней 15-й командой, которая попробует убрать единственный ноль в таблице РПЛ.

«Зенит» пока дает слабину лишь в отдельных матчах Кубка, в чемпионате же все блестяще, хотя команда Сергея Семака именно в гостевых встречах порой упускает инициативу и не контролирует ход игры так безраздельно, как на Крестовском острове. Под вопросом участие в игре Деяна Ловрена, имеющего небольшое повреждение. Хорват может получить отдых еще и потому, что станет одним из немногих представителей РПЛ (если не единственным) на чемпионате мира в Катаре. «Краснодар» в свою очередь изобретателен в атаке, но испытывает проблемы с обороной. Особенно тревожат труднообъяснимые ляпы одного из лучших вратарей страны Матвея Сафонова. За последний месяц их было уже несколько. Все это может привести к обоюдоострой игре с множеством моментов и голов. Обычно очные встречи «Зенита» и «Краснодара» именно так и проходят.

Прогноз: П2 и ТМ 2.5 за 4.20

Футбол Италия 2022/2023 Тур 12, 30.10.2022, 22:45 Торино - Милан -

Времена, когда в Италии не было интриги, давно позади. Сейчас Серия А — один из самых непредсказуемых топ-чемпионатов Европы. Действующего обладателя скудетто «Милан» ждет непростой выезд в Турин. Соперник не «Ювентус», но от этого не легче. «Торино» Ивана Юрича не претендует на высокие места, но бой дает абсолютно всем. «Милан» после поражений от «Наполи» и «Челси» прибодрился и одержал три победы подряд. «Торино» Влашича и Миранчука уступил в дерби, но затем два матча выиграл, в том числе у одного из открытий сезона «Удинезе» в гостях.

«Милану» из-за травм не хватает игроков для борьбы на несколько фронтов, а важнейший для «россонери» матч будет на следующей неделе, в Лиге чемпионов против «Зальцбурга», поэтому Стефано Пиоли, возможно, придется скрепя сердце оставить кого-то из лидеров на скамейке. Эксперты не спешат заранее отдавать «Милану» победу в этой игре, хотя миланцам она необходима, чтобы не отстать от «Наполи» в борьбе за титул. Осторожной ставкой будет выбрать ТМ 2.5 за 1.69, но, чтобы не отставать от предыдущих амбициозных советов, все-таки доверимся тренерским умениям Пиоли, который справлялся и с более сложными ситуациями. Чемпион должен доказывать класс именно на таких отрезках сезона, тем более в Загребе и против «Монцы» миланцы были хороши.

Игорь Борунов