Голы в Марселе и Милане, а также победы «ПСЖ» и «Реала»: на что ставить в ЛЧ

Прогноз: «Порту» не проиграет и тотал меньше 2,5 за 2.29.

Пенальти после финального свистка в прошлом туре не помог «Атлетико» — Карраско не использовал свой шанс. Теперь команда Симеоне участвует в борьбе только за выход в плей-офф Лиги Европы. У «Порту» же еще есть шанс стать первыми в группе. «Брюгге» опережает «драконов» на одно очко, если бельгийцы проиграют в параллельном матче «Байеру», то португальцев устроит и ничья. Интересно, что команда Консейсау уступила в двух первых турах ЛЧ, но несмотря на это, уже обеспечила себе лигочемпионскую весну благодаря трем победам подряд.

В Мадриде «Порту» хорошо сушил игру и даже вызвал свист испанских болельщиков. «Атлетико» дожал тогда соперника в самом конце встречи, когда тот остался в меньшинстве (2:1). Консейсау может выбрать снова такой осторожный сценарий. Тем более в защите не будет опытного Пепе. «Атлетико» в этом сезоне переживает кризис, в выходные мадридцы уступили 19-й команде Ла Лиги «Кадису» (2:3). У Симеоне и игровые проблемы, и кадровые: нет Коке, Льоренте, Лемара. Только что травму получил Мората. А Жоау Феликсу тренер не особо доверяет. В такой ситуации выбираем ставку против «Атлетико».

Прогноз: тотал больше 3 за 2.43.

Это единственная группа, где все 4 команды до последнего тура борются за плей-офф Лиги чемпионов. У «Тоттенхэма» — 8 очков, у «Марселя» — 6, французам нужна только победа, англичан устроит и ничья. У обеих команд свои проблемы. «Марсель» уже 4 матча не может выиграть, в выходные «олимпийцы» упустили преимущество в два мяча со «Страсбуром» (2:2). А в ЛЧ «Марсель» набрал 6 очков со «Спортингом», чьи игроки в обеих встречах рано хватали красную карточку. «Тоттенхэм» переживает непростые времена в АПЛ: два поражения и вымученная победа над «Борнмутом» в субботу (3:2 со счета 0:2).

Конте еще не до конца выстроил свою команду в Лондоне, ему не хватает более классных фланговых игроков для своей любимой тактики. Да и Кейну с Соном часто приходится создавать моменты друг для друга. Но стиль «Марселя» удобен для «шпор». Команда Тудора любит владеть мячом и высоко прессинговать. А «Тоттенхэм» как раз любит вытягивать соперника к своей штрафной и убегать в быстрые атаки. Добавим к этому еще и турнирную ситуацию для обеих команд — и получим боевой матч, где первый же гол еще больше раскроет игру. Главное, чтобы футболистов не подвела реализация.

Прогноз: «Наполи» не проиграет за 1.92.

«Ливерпуль» стабилен в своей нестабильности. За неделю «красные» проиграли двум командам из зоны вылета в АПЛ. В промежутке они разгромили «Аякс», а до этого одолели «Ман Сити». В субботу команду Клоппа огорчил «Лидс» (1:2). «Ливерпуль» теперь не боятся так, как раньше — даже на «Энфилде», где мерсисайдцы не проигрывали с марта 2021 года. Проблем много. Лидеры провели много матчей за последние годы и не бегают с прежней интенсивностью и страстью. А для футбола Клоппа это очень важно. Сразу выявились недостатки Трента, Гомеса и даже ван Дейка в защите. Исправлять их ошибки постоянно не может даже Алиссон.

«Наполи», напротив, выдал мощнейший старт сезона. Сейчас у команды с юга Италии серия из 13 побед подряд — такого не было даже при Марадоне! Новой звездой всей серии А стал Хвича, у экс-игрока «Рубина» 8 голов и 8 передач за новый клуб. Под стать ему и партнеры, неаполитанцы наколотили 50 мячей, из них 20 — в 5 турах ЛЧ. И все же фаворитом на «Энфилде» считаются хозяева. При этом шансы «Ливерпуля» опередить «Наполи» в группе малы: надо побеждать с разницей в 4 мяча. А скоро еще и важный матч с «Тоттенхэмом». Клопп может поберечь кого-то из лидеров, хотя, конечно, выставлять только резервистов не будет. Считаем, «Наполи» сейчас слишком хорош, чтобы проиграть.

Прогноз: победа «Реала» и обе забьют за 2.33.

Кажется, на «Реале» сказался плотный график матчей — возрастная команда устала. «Мадрид» потерял очки всего второй раз в Ла Лиге, сыграв вничью с «Жироной» (1:1). Сам клуб винит в этом судейство, но игра «сливочных» была не на высоте, это тоже стоит признать. В ЛЧ у команды Анчелотти почти все решено, осталось не упустить первое место в группе. Для этого, скорее всего, придется побеждать, ведь «РБ Лейпциг» отстает всего на одно очко.

В этом плане «Селтик» — удобный соперник. Шотландцы уже ни на что не претендуют, от третьего места их отделяет 4 очка. Терять нечего — можно сыграть в свое удовольствие. «Селтик» в домашней встрече был близок к голу в ворота «Реала», способен он забить и на «Сантьяго Бернабеу». Тренер Постекоглу намерен и в Мадриде играть в привычной смелой манере. В плане исхода же всё должно решиться в пользу более мастеровитой команды. Поражение от «Лейпцига», ничья с «Жироной» — «Реалу» пора побеждать.

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 2.15.

Неожиданная интрига в группе E перед последним туром. «Милан» — второй с 7 очками, а «Ред Булл Зальцбург» отстает от него лишь на очко. Фаворит играет дома, но не спешите сразу брать его победу. Чемпион Италии только что провел один из худших матчей в сезоне против «Торино» (1:2), где мог проиграть гораздо крупнее. Причины просты: несколько игроков основы травмированы, включая основного вратаря, Жиру и Беннасера выпустили только во втором тайме. Тут их ждут в основе, как и главную звезду «россонери» Леау.

У «Зальцбурга», как обычно, очень молодая команда, но год назад это не помешало австрийцам выйти в плей-офф ЛЧ. До 5-го тура (1:2 с «Челси») в этом розыгрыше они вообще не проигрывали. При этом «Ред Булл» мало пропускает, но и мало забивает — по голу за матч. Тут уже сама ситуация вынуждает рисковать, что намекает на большое количество голов в этой встрече. «Милан» пропускал в 4 матчах из 5 в этой ЛЧ, наверняка австрийцы тоже воспользуются проблемами в обороне красно-черных. Команде Пиоли тоже есть чем ответить — верим тут в голы.

Прогноз: победа «ПСЖ» с форой −1,5 за 2.57.

«ПСЖ» нацелен на первое место в группе, но по очкам и личным встречам у них с «Бенфикой» равенство. По общей разнице голов преимущество у парижан (+4). Так что Месси и Мбаппе (у Неймара перебор карточек) едут в Турин за победой. Несмотря на скандалы вокруг них, это трио показывает отличный футбол и уже настреляло 43 гола в этом сезоне. Месси забыл неудачный прошлый сезон и феерит, как в лучшие годы. Лео и раздает пасы-конфетки, и сам забивает на любой вкус.

«Ювентус» снова провалился в ЛЧ (хоть сам Аллегри так и не считает). Более того, туринцы рискуют остаться даже без Лиги Европы, если наберут сегодня очков меньше, чем «Маккаби» в параллельном матче с «Бенфикой». Вдобавок ко всему в команде эпидемия травм, в этой встрече не сыграют, например, Влахович, Ди Мария, Паредес, Бремер, Маккенни, Данило… Погба и Кьеза также еще не вернулись в строй. Против мотивированного «ПСЖ» у такого «Юве» практически нет шансов на сенсацию.

Андрей Санталов