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10:06 (мск)

Реванш «Манчестер Юнайтед» и триумф Головина — прогнозы на топ-матчи Лиги Европы

Ставки под просмотр еврокубков.

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Рейтинг букмекеров1. Фонбет2. Winline3. Мелбет4. 1хСтавка5. Олимп
Источник: Reuters

«Фейеноорд» — «Лацио»

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1.98.

«Фейеноорд» — «Лацио»

«Лацио» не в лучшем настроении приезжает в Нидерланды, римляне уступили 1:3 «Салернитане», хотя вели 1:0. Статистика выездных матчей тоже против команды Сарри: всего одна победа в 15 последних еврокубковых встречах. Главный бомбардир Иммобиле еще не вернулся в строй, но остальные лидеры на месте: Милинкович-Савич, Дзакканьи, Педро… Для выхода в плей-офф Лиги Европы «Лацио» нужна ничья, в случае поражения в два мяча и больше дополнительные показатели не в их пользу. Но мы предлагаем здесь ставку на голы. «Фейеноорд» — самая лихая команда этой ЛЕ, в 5 его матчах был забит 21 гол. Голландцы и так заточены на атаку, а тут еще и сама турнирная ситуация вынуждает рисковать (нужна только победа). Опытный Сарри должен подсказать игрокам «Лацио», как этим воспользоваться.

«Монако» — «Црвена Звезда»

Прогноз: победа «Монако» с форой −1,5 за 2.36.

«Монако» — «Црвена Звезда»

«Монако» мог решить все вопросы еще неделю назад, когда играл с большим преимуществом против «Ференцвароша». Но «монегаски» рано успокоились при 1:0 и позволили команде Черчесова сравнять счет. Теперь у «Монако» 7 очков, а у поджимающих снизу «Трабзонспора» и «Црвены Звезды» — по 6. Впрочем, все в руках у «Монако». Победа — и клуб в плей-офф ЛЕ. Головин только что прервал безголевую серию в чемпионате Франции, Бен-Йеддер тоже в порядке — как и вся команда на своем стадионе. «Црвену Звезду» устроит только победа, тогда чемпион Сербии как минимум будет в Лиге конференций. Но еврокубковые матчи в гостях как раз не очень удаются «Црвене» (три поражения подряд). Так что выбираем победу фаворита.

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«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»

Прогноз: победа «Манчестер Юнайтед» за 2.19.

«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»

Работа тен Хага приносит первые результаты. «Манчестер Юнайтед» не проигрывает уже 8 матчей, де Хеа тащит все что можно и нельзя (5 матчей на ноль в октябре). Даже Роналду больше не капризничает, а Рэшфорд уже забил больше, чем за весь прошлый сезон. Теперь на кону первое место в группе, которое сразу выводит в ⅛ финала ЛЕ. В противном случае есть шанс попасть на кого-то опасного из Лиги чемпионов (кто занял 3-е место в ЛЧ). «Реал Сосьедад» опережает англичан на три очка, так что его устроит и ничья, и поражение с минимальным счетом. На «Олд Траффорде» баски победили 1:0, но с тех пор «Ман Юнайтед» сильно преобразился. Футболисты действуют с полной самоотдачей, плюс Каземиро адаптировался в новой команде. У «Сосьедада» же сейчас спад, в команде много травмированных. Считаем, что тен Хаг вернет должок баскам.

«Арсенал» — «Цюрих»

Прогноз: победа «Арсенала» и тотал меньше 3,5 за 2.32.

«Арсенал» — «Цюрих»

«Арсенал» в этом сезоне напоминает самого себя лучших образцов при Венгере. Короткий перепас, красивые комбинации и мощные дальние удары помогают в атаке, в обороне, в свою очередь, все надежно. В Лиге Европы «канониры» обычно выставляют смешанный состав, этого хватает, чтобы идти первыми в группе после 5 туров. Но ПСВ отстает на два очка, и по личным встречам впереди голландцы. Поэтому сегодня Артете нужны три очка. У «Цюриха» своя мотивация, швейцарцы, которые ужасно начали сезон, еще не потеряли шансы на Лигу конференций. Однако «канониры» сейчас в такой форме, что у гостей практически нет шансов на сенсацию. «Арсенал» идеален на «Эмирейтс», он выиграл все 11 матчей. Проблем с составом у Артеты нет, ждем победу хозяев, но не суперкрупную, в ЛЕ лондонцы обходятся без разгромов.

«Рома» — «Лудогорец»

Прогноз: победа «Ромы» и обе забьют за 2.80.

«Рома» — «Лудогорец»

Место в Лиге конференций у «Ромы» уже в кармане, но Моуринью не хочет в турнир, который он выиграл в прошлом сезоне. Жозе настраивает игроков на Лигу Европы, а для этого надо побеждать «Лудогорец». Ведь в первом круге болгары обыграли римлян на своем поле 2:1. «Рома» выдала недавно хороший отрезок, победив в 4 матчах из 6. Только что «волки» дожали «Верону» с голами на 88-й и 92-й минутах, причем спас команду 18-летний Вольпато. Дибала пока еще травмирован, Абрахам по-прежнему забивает редко, но вернулся Дзаньоло. Интересно, что «Рома» пропускает практически в каждом матче, сухие победы редкость для римлян. Предлагаем на этом сыграть. В конце концов, даже лидеру «Бетису» болгары на выезде отгрузили два мяча.

Андрей Санталов

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