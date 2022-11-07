В погоню за «Барселоной»: прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Реал Мадрид»

«Реал» всего два раза терял очки в чемпионате Испании, но и этого хватило «Барселоне», чтобы выйти на первое место в 13-м туре. Правда, каталонцы провели на матч больше. В случае победы сегодня команда Анчелотти вернет себе первую строчку. Вообще, чтобы «Реал» остался без трех очков должно совпасть сразу несколько факторов. Жуткое невезение форвардов, травмы основных игроков, не всегда понятные решения судей… Так было неделю назад с «Жироной», где мадридцам пришлось довольствоваться счетом 1:1. Бензема пропускал ту игру, не будет его и сегодня по состоянию здоровья. Также Анчелотти не может рассчитывать на Рюдигера (травма) и Крооса (дисквалификация).

«Райо Вальекано» уже месяц не знает поражений. В последних 4 турах у клуба из Мадрида 2 ничьи и 2 победы. 9-е место в таблице и положительная разница забитых и пропущенных мячей (17−14) позволяют спокойно себя чувствовать тренеру Ираоле. Он уже назвал ключевые факторы для успешной игры против «Реала». Главное не позволять сопернику играть в привычном темпе, сохранять концентрацию, не совершать ошибок и пользоваться своими моментами. В прошлом сезоне «Райо» дважды уступил чемпиону Испании, но оба раза с минимальным счетом — 1:2 и 0:1.

«Реал» не в оптимальном составе, особенно много проблем доставит отсутствие Крооса, который хорошо контролирует игру в центре поля. «Райо» вполне может этим воспользоваться. В БК Pari можно поставить на то, что обе команды забьют — за 1,85. «Мадрид» в этом сезоне редко играет на ноль. Также тут интересно выглядит ставка «победа “Реала” в один мяч или ничья» за 1,88 в «Бетсити». Вряд ли мадридцы сейчас в таком состоянии, чтобы обыгрывать крепкого соперника с разницей в несколько голов.