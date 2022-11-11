Два московских дерби, «Челси» штурмует «Ньюкасл», а Головин сразится с Жиго

Прогноз: тотал «Спартака» больше 1.5 за 1.82

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 17, 12.11.2022, 19:30 Локомотив - Спартак -

Последний перед огромной зимней паузой тур РПЛ подарит нам сразу два московских дерби. Сначала встречаются два последних чемпиона страны перед эпохой доминирования «Зенита». Состояние у коллективов очень разное, несмотря на то что оба на прошлой неделе сыграли вничью. «Локомотив» чудом спасся от поражения в Екатеринбурге и равенства очков с «Химками», идущими в зоне прямого вылета, а «Спартак» провел неоднозначный матч в Сочи, где единственным плюсом кроме бомбардирских свершений Промеса стало то, что красно-белым удалось впервые уехать с «Фишта», не проиграв.

По всем оценкам состояние спартаковцев лучше, чем железнодорожников, и даже на стадионе соперника коэффициент на победу гостей гораздо ниже, чем хозяев. С фаворитом все ясно, но стоит ли на него ставить? «Локо» приперт к стенке, игрокам и штабу, которые ждут новостей о новом главном тренере, пора показать себя с лучшей стороны. Вспомним и предыдущий тур, где вообще все лидеры кроме «Ростова» потеряли очки. Возможно, Антон Миранчук и компания сподобятся на неожиданный успех, но пропустить менее двух мячей с осенней статистикой обороны «Локо» и атаки «Спартака» хозяевам черкизовской арены не удастся. Зимой в столице пока и не пахнет, так что погода не повлияет на игру в сторону снижения результативности так, как это было во встрече этих команд в снегопад 2 апреля.

Прогноз: П1 за 2.35

Футбол Англия 2022/2023 Тур 16, 12.11.2022, 20:30 Ньюкасл Юнайтед - Челси -

«Ньюкасл» на саудовских финансах дорос до того, чтобы бросить вызов традиционным английским топам. На север Англии едет победитель позапрошлого розыгрыша Лиги чемпионов, а фаворитом, судя по коэффициентам, будут хозяева. В таблице АПЛ команды разделяют 6 очков — и не в пользу «Челси», хотя у лондонцев есть матч в запасе. Теперь команда Эдди Хау постарается закрепиться в топ-4.

У Поттера проблемы — нужны новые заклинания, а то в чемпионате «Челси» без побед в четырех турах подряд. У «сорок» наоборот — все четыре последних матча АПЛ выиграны, особенно стоит отметить успех в гостях с прямым конкурентом «Тоттенхэмом», да и 0:0 на «Олд Траффорд» перед этим выглядят солидно. По именам состав лондонцев звучит значительно громче, но Мигелю Альмирону, Каллуму Уилсону, Кирану Триппьеру и остальной черно-белой компании до этого нет дела. Пока к успехам северян не привыкли, и коэффициент на домашнюю победу достаточно высок, надо это использовать.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 2.02

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 17, 13.11.2022, 19:30 Динамо - ЦСКА -

Очень сложное противостояние для уверенного прогноза, а значит, крайне увлекательное для просмотра. А заодно это Winline Матч тура, последний в этом календарном году. Если судить по форме и последним результатам, «Динамо» на подъеме, а у армейцев спад. Само по себе сенсационное домашнее поражение от нижегородцев ни о чем не говорит — ЦСКА и раньше тяжело давались матчи с соперником, который ушел в глухую оборону и ищет шанс для контратаки. Исходя из статистики, тот результат был аномальным и не вполне справедлив. «Динамо» уже прервало победную серию, неудачно съездив в гости к Карпину в Ростов, и по сезону в матчах с прямыми конкурентами выглядит не очень хорошо — кроме победы над «Спартаком» нечем похвастать.

На момент написания материала коэффициенты на победу каждой из команд на сайте Winline были идентичными — 2.65. Это знак, что не нужно искушать судьбу. Ставка на исход превращается в гадание по подброшенной монетке. Сильная сторона обоих московских клубов сейчас — атака, а с обороной проблемы. Снег и морозы пока не пришли, последний в этом году тур снежным не будет, значит ставим на «верх» по голам, а два Федора, Чалов и Смолов, постараются нас не подвести в этом.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 1.83

Футбол Италия 2022/2023 Тур 15, 13.11.2022, 22:45 Ювентус - Лацио -

С каждым туром интрига в Италии только закручивается. «Ювентус» потерпел фиаско в Лиге чемпионов, но в Серии А у туринцев пять побед подряд, правда, последняя, над «Вероной» сопровождалась судейским скандалом — никто так и не понял, почему ВАР не поставил пенальти в ворота «бьянконери» за игру рукой. «Лацио» вышел на второе место, а до этого обыграл в дерби злейших врагов из «Ромы». Перчинку добавляет тот факт, что тренер «лациале» Маурицио Сарри не очень хорошо расстался с «Ювентусом», хотя и сделал его чемпионом пока что в последний раз, и теперь у него отличный шанс приехать в Турин и всем все доказать.

Первое, что бросается в глаза при взгляде на таблицу — «Юве» и «Лацио» впереди Серии А всей по надежности обороны. Одни пропустили 7 голов в 14 матчах, другие 8, и больше никто, даже прекрасный «Наполи», не пропустил меньше 10. Напрашивается ставка на тотал меньше, ее и предложим, несмотря на не самый привлекательный коэффициент. Исход встречи, хотя «Ювентус» и считается фаворитом, не ясен. У «старой синьоры» не все в порядке с игрой, потерян из-за дисквалификации важный игрок обороны Алекс Сандро, а у соперника вернулся в строй бомбардир Чиро Иммобиле.

Прогноз: «обе забьют — да» и тотал больше 2.5 за 1.94

Футбол Франция 2022/2023 Тур 15, 13.11.2022, 22:45 Монако - Марсель -

Противостояние команд с берегов Средиземного моря обещает быть жарким. На кону место в топ-3, которое дает прямую путевку в Лигу чемпионов, а спорить за него приходится еще и с бретонцами — «Лорьяном» и «Ренном». Всем хочется уйти на паузу, связанную с чемпионатом мира, на хороших позициях. Соперники пришли к очной встрече с почти идентичными показателями и равенством очков. Шансы команды Александра Головина на домашнюю победу оцениваются немного выше, чем на успех нового клуба Самюэля Жиго в гостях, но разница незначительна.

В чемпионате Франции «Монако» и «Марсель» выступают одинаково, но в еврокубках монегаски сумели квалифицироваться в плей-офф Лиги Европы, а «Марсель» ждало жесткое разочарование в концовке игры Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом», где они разом потеряли все, рухнув на последнее место таблицы. Однако матч с «Лионом» показал, что команда Игора Тудора мгновенно оправилась от этого удара. Учитывая равенство в уровне соперников и их результативность в последних матчах чемпионата и еврокубков, стоит ожидать равной, упорной борьбы с обменом успешными ударами.

Игорь Борунов