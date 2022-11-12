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17:21 (мск)

UFC 281: Адесанья — Перейра, сумасшедший бой за пояс в среднем весе

Чемпион UFC в среднем весе обещает «сорвать крышу» «Мэдисон Сквер Гарден» в главном турнире года.

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Адесанья — Перейра

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Адесанья и Перейра дважды бились друг с другом в ринге по правилам кикбоксинга и несмотря на то, что бразилец победил в двух противостояниях, в третьей встрече есть интрига и принципиальное значение для обоих бойцов. Результат первого боя — судейское решение в пользу Перейры, которое большинство экспертов называют спорным. Зрелищный нокаут во втором столкновении стал результатам яркого поединка, где уроженец Нигерии также был близок к тому, чтобы прикончить соперника.

То, что поединок между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой по правилам смешанных единоборств когда-нибудь должен произойти было очевидным. Титульный статус этой схватки — вот, что не было предопределено и потребовало, в том числе грамотного матчмейкинга в исполнении промоушена. Бразильский боец финишировал 21-го оппонента за 33 боя в кикбоксинге, при этом в MMA провел всего 6 поединков, 3 из них в UFC. Перейра обладает угрожающей ударной мощью, он предпочитает буквально перемалывать противника под градом ударов в стойке. После того, как Адесанья методично разобрался с каждым из претендентов, средний дивизион остро нуждался в таком вызове для чемпиона, как Алекс Перейра. Помимо впечатляющего набора навыков ударной техники Перейры, ситуацию подогревает то, что бразилец — единственный боец, который смог нокаутировать Исраэля за 100 боев в ринге и октагоне.

Посмотреть поединок между Адесаньей и Перейрой можно будет на сайте и в приложении Winline после бесплатной регистрации. Бой начнется около 08:00 по московскому времени 13 ноября.

Ошибочно считать явным фаворитом бразильского кикбоксера, основываясь на результатах двух поединков против Адесаньи. The Last Stylebender (прозвище отсылает к мультсериалу по Вселенной «Аватара») спустя 20 месяцев после дебюта в UFC, не только завоевал титул, но и добился ряда исторических достижений для своего дивизиона и промоушена. Пять защит титула — второй результат среди действующих чемпионов UFC. Семь побед в титульных поединках — больше в среднем весе удалось одержать только Андерсону Сильве, которого Адесанья одолел в очной встрече. Победная серия из 12 боев является самой длинной в дивизионе. Очевидно, что сейчас Перейре предстоит встретиться с другой версией Иззи. Чемпион довел до совершенства в октагоне не только контроль дистанции и умение прочитывать игру оппонентов, но и способность заманивать их в ловушки, прежде чем расстрелять с помощью разнообразного арсенала орудий.

Порье — Чендлер

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Майкл Чендлер стремительно взобрался на верхушку рейтинга легковесов UFC после 10 лет выступлений в Bellator. Уже до попадания в главный мировой промоушен, Чендлер зарекомендовал себя как атлет, отличающийся феноменальный скоростью и нокаутирующим ударом. Выдающийся тренер Хенри Хуфт помог Чендлеру добавить к сильной борцовской базе навыки элитного ударника, благодаря этому Майкл потушил свет 11-ти оппонентам. В UFC «Железный Майк» выиграл нокаутом у Дэна Хукера и Тони Фергюсона, однако проиграл Чарльзу Оливейре и Джастину Гейджи.

Если брать в расчет, что обладатель пояса поменялся, а публика заинтересована в противостоянии Ислама Махачева с представителем американской борцовской школы, у Чендлера вырисовываются отличные перспективы получить новый титульник в случае победы над Порье.

Дастин Порье в течение последних 6 лет одержал 8 побед и потерпел 2 поражения. Одолеть «Бриллианта» смогли только обладавшие на тот момент статусом чемпиона в легком весе Хабиб Нурмагомедов и Чарльз Оливейра. В победных выступлениях Дастин не раз демонстрировал способность дожать противника в критический момент. Порье как правило наносит максимальный урон в отчаянном размене на ближней дистанции, где и сам пропускает ответные попадания. Рубка у сетки органично вписывается в геймплан представителя American Top Team. Боксерские комбинации из фронтальной стойки вкупе с защитными рефлексами позволяют «Бриллианту» финишировать соперника или, как минимум, забрать важный участок боя. На средней дистанции Порье регулярно атакует лоу-киками, которые лишают подвижности и готовят почву для серийной боксерской работы на сближении. Чендлер по большей части использует широкую низкую стойку, что делает его переднюю ногу уязвимой для лоу-киков.

Нужно отметить, что Дастин принимает достаточно много урона в каждом бою, а Майкл славится взрывными попаданиями в подбородок с обеих рук. Кто знает, выдержит ли Порье точную двойку в исполнении «Железного Майка», особенно в самом начале поединка, до того, как почувствует нужный ритм и подстроится к манере Чендлера?

Посмотреть бой между Порье и Чендлером можно будет на сайте и в приложении Winline после бесплатной регистрации. Бой начнется после 07:00 по московскому времени 13 ноября.

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Эспарза — Жанг

История Карлы Эспарзы, которой удалось вернуть золото спустя 8 лет после первого чемпионства — образец того, как окупается тяжелый труд. Мама Эспарзы попала в США из Эквадора, Карла называет ее примером того, как нужно работать, чтобы добиться результата. Действительно, к моменту, когда будущая чемпионка перешла из борьбы в MMA, смешанные боевые искусства не были мейнстримом в женском спорте. В 2014 году Карла смогла выйти победителем из бойцовского шоу The Ultimate Fighter, получив титул и внимание широкой аудитории. Однако, первая же защита пояса оказалось неудачной и казалось, что для нового титульного забега у Эспарзы немного шансов. «Истребительница печенья» не делала громких заявлений, не меняла тренировочный лагерь, а фанатично продолжала совершенствовать свои навыки, что и позволило ей во второй раз забраться на вершину дивизиона.

Букмекеры невероятно низко оценивают шансы действующей обладательницы пояса в минимальном дивизионе не просто так. Вэйли Жанг превосходит Эспарзу в мощи, атлетизме, агрессии в октагоне и возможностях нанести урон. Китаянка дважды разгромила отнявшую у Эспарзы пояс Йоанну Йенджейчик и на голову превосходит нынешнюю королеву дивизиона в технико-тактическом арсенале.

Посмотреть поединок между Эспарзой и Жанг можно будет на сайте и в приложении Winline после бесплатной регистрации. Бой начнется около 07:30 по московскому времени 13 ноября.

Сергей Березовский

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