Бразилия, Аргентина, Франция или кто-то еще? Кто станет чемпионом мира

Чемпионаты мира по футболу под эгидой ФИФА проводятся уже без малого сто лет, но клуб тех, кому удавалось в них побеждать, остается элитным и почти закрытым. За последние 40 с лишним лет добавились лишь две новые страны, чьи сборные становились чемпионами мира, всего таких стран восемь и все они представляют Европу и Южную Америку.

В турнире участвуют 32 сборных, но реально на трофей претендуют менее десятка команд. Шансы остальных мы даже не будем рассматривать, несмотря на то, что нынешний мундиаль абсолютно уникальный, никогда прежде не проводился в эти сроки и в этом регионе, а значит, казалось бы, непредсказуем. Эксперты говорят об обратном: с учетом всех особенностей и сложностей «темным лошадкам» будет лишь труднее проявить себя и на последних стадиях ЧМ-2022 мы увидим только признанных фаворитов. Так кто они?

Главным фаворитом мундиаля по мнению экспертов Winline является самая титулованная команда в истории мировых первенств — Бразилия. У Бразилии слабой сборной не бывает в принципе, работа главного тренера Тите за последние годы почти не вызывает нареканий, состав ломится от звезд, есть лидер, который поведет команду за собой, есть топ-игроки на все позиции, есть вариативная тактика, есть традиции: даже просто статистически Бразилия играет в каждом третьем финале, и выиграла пять из семи. Правда, последний был 20 лет назад. Пора вернуть кубок мира домой, как считают миллионы болельщиков «селесао».

Сбудутся ли их мечты, во многом зависит от Неймара. Самый звездный бразильский игрок последних лет за четыре с небольшим года после ЧМ-2018 в России возмужал, больше играет на команду, меньше спорит и симулирует, выполняет больше функций. Если Бразилия станет шестикратным чемпионом мира, скорее всего, именно Неймар будет лучшим футболистом этого турнира.

Аргентина (6.45) Сделать ставку

Говорим «Аргентина», думаем «Лео Месси». Одному из величайших игроков в истории футбола уже 35, и это почти наверняка последний шанс для него стать чемпионом мира. Хотя его роль в команде сейчас меньше, чем у Неймара в Бразилии, сам прославленный ветеран ничего не имеет против. По числу топ-футболистов в сборной Аргентина никогда не уступает своим извечным конкурентам бразильцам. И для них тоже стало большим подарком решение ФИФА с учетом экстремального календаря увеличить заявку на турнир до 26 человек.

Вечная проблема Аргентины: как из команды звезд сделать команду-звезду? Вечная и почти неразрешимая. Но может быть, такому скромному тренеру, как Лионель Скалони, это удастся? Персональных болельщиков Лионеля Месси в мире наверняка даже больше, чем болельщиков именно сборной Аргентины, и все они на это надеются.

Франция (7.95) Сделать ставку

Действующие чемпионы мира по определению должны быть в числе главных фаворитов следующего турнира, ведь так? Вся история мундиалей говорит нам об обратном, есть даже такая вещь, как проклятие чемпионов. Невероятно, но факт: на трех предыдущих чемпионатах мира подряд действующие чемпионы не смогли даже выйти из группы. Стать чемпионами мира два раза подряд удавалось лишь Италии и Бразилии, и было это в эпоху до цветного телевидения.

Перед турниром в Катаре Франция, как никто, пострадала от травм. Герои атаки золотой команды России-2018 в строю, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, еще и добавился новоиспеченный обладатель Золотого мяча Карим Бензема, но судьба-злодейка выкосила полузащиту — нет Канте и Погба, которым Франция во многом и обязана званием чемпиона мира, а также Кимпембе и еще нескольких игроков обоймы. Все это учитывает главный тренер Дидье Дешам, говоря о том, что главная задача его команды — для начала выйти в ⅛ финала. Если бы не травмы, Франция, вероятно, была бы на пару строк выше в этом рейтинге.

Англия (8.95) Сделать ставку

Родоначальники футбола стали одним из главных открытий ЧМ-2018 в России, затем дошли до домашнего финала Евро-2020 — для дальнейшего прогресса пора замахнуться на лавры Чарльтона, Херста, Бэнкса и других легенд ЧМ-1966. Раньше сборная Англии была молода, поэтому ее состав не претерпевал больших изменений в этот четырехлетний цикл. В распоряжении Гарета Саутгейта проверенные бойцы, а сухой игровой стиль сборной Англии критиковали, критикуют и будут критиковать, это не мешает «трем львам» двигаться вперед. Безусловно, это крепкий претендент, если бы не одно «но»: Англия не выиграла ни одного официального матча в этом календарном году. Впрочем, чемпионат мира — особая история, и Лига наций, наверное, не показатель.

Испания (9.00) Сделать ставку

Испания — последний на сегодня новичок элитарного клуба чемпионов мира по футболу, она вошла в него в 2010 году. То была великая команда, задававшая тренды в мировом футболе почти десяток лет, но смена поколений далась «Красной фурии» нелегко, и теперь можно сказать, что она завершена. В качестве эстафетной палочки в команде Луиса Энрике фигурирует Серхио Бускетс, мог быть еще Рамос, но его для многих неожиданно не взяли в Катар. У испанцев не так много проверенных ярких звезд, зато, пожалуй, самая крутая в Европе молодежь, и она пришла заявить о своих правах. Педри, Гави, Фати, Пино — может, через месяц их будут носить на руках, как Килиана Мбаппе четыре года назад?

Германия (11.0) Сделать ставку

Еще один наследник команды-эпохи. В 2014 году казалось, Германия пришла править. И продолжало казаться в 2017-м, когда немцы в Санкт-Петербурге выиграли последний в истории Кубок Конфедераций. Но, наверное, это проклятие, о котором мы уже сказали, заставило четырехкратных чемпионов споткнуться о Мексику с Кореей и занять последнее место в группе. После этого сборная Германии перестала выглядеть всепобеждающей силой, но ее никогда нельзя недооценивать, и об этом тоже говорит история чемпионатов мира. Эпоха армады Йоахима Лева позади, но кто сказал, что нельзя начать новую, уже с Хансом-Дитером Фликом. Немцы тоже пострадали от травм, нет Вернера и Ройса, зато они взяли в Катар на удачу своего «золотого мальчика» — Марио Гетце. Который и заставил тогда на «Маракане» Лео Месси так грустно смотреть на недосягаемый золотой кубок.

Нидерланды (13.0) Сделать ставку

Голландцы никогда не были чемпионами мира, и это очень странно. Возможно, это самая большая несправедливость в истории футбола, которая когда-нибудь наверняка будет исправлена. Как насчет прямо сейчас? У «оранжевых», безусловно, было множество команд значительно сильнее той, которую они привезли в Катар. Если Кройф, ван Бастен, Снейдер, Роббен и ван Перси так и не стали чемпионами мира, по силам ли это ван Дейку и Депаю? Увидим. Главное, что «оранжевые» вернулись на большой турнир. Мы скучали.

Португалия (16.0) Сделать ставку

Заслужил ли Криштиану Роналду звание чемпиона мира? Наверное. А как его добыть? Месси младше своего извечного соперника на два года, а для Роналду это уже абсолютно точно последний чемпионат мира. Как и в случае с Месси, далеко не факт, что в нынешнем составе экс-чемпионов Европы их самая звездная и легендарная фигура будет играть первую скрипку. В распоряжении Фернанду Сантуша полно великолепных игроков. Не забываем: португальцы — европейские бразильцы. На ЧМ-2018 Роналду тащил на себе всю команду, а сейчас от него требуется другое — быть равным среди лучших. Способен ли он на это, особенно в свете последних событий — турнир покажет.

Бельгия (18.0) Сделать ставку

Кто-то даже удивится, что в списке претендентов все еще есть Бельгия, но ведь золотое поколение бельгийцев по-прежнему в строю. Да, они должны были бороться за трофеи раньше, но может быть, выстрелят теперь, когда на них перестали так ставить и когда в них разочаровались. Для многих бельгийских звезд это тоже последний шанс. Если у Бразилии все нити сходятся к Неймару, у Бельгии таким человеком, конечно, является Кевин Де Брейне. Планка невероятно высока, но именно таланта бельгийской команде хватит, дело за остальным.

Будет настоящим безумием, если победителем турнира станет кто-то за пределами этого списка, а тот, кто сможет это предсказать, сделает состояние. Если вам любопытно, вот дальнейшая пятерка: Дания (28.0), Уругвай (41.0), Хорватия (51.0), Сербия (81.0) и Швейцария (100).

Игорь Борунов