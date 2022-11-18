Bellator 288: 2 пояса на кону, Немков — Андерсон, Фрейре — Нурмагомедов

В главном бою Bellator 288 россиянин Вадим Немков будет защищать титул чемпиона организации против американца Кори Андерсона, а бразильский боец Патрики «Питбуль» Фрейре сразится с двоюродным братом Хабиба Усманом Нурмагомедовым.

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Немков — Андерсон

Вадим Немков (14 побед, 2 поражения; 9 КО/ТКО, 3 SUB) — Кори Андерсон (16 побед, 5 поражений; 8 КО/ТКО)

главный бой, титульный поединок в полутяжелом весе, 5 раундов

Коэффициенты в БК Winline: победа Немкова 2.48, победа Андерсона 1.55

Прогноз редакции: бой продлится больше 3,5 раундов за 2.06

Бойцы уже встречались друг с другом в клетке промоушена, это произошло в апреле нынешнего года в рамках финала гран-при Bellator в полутяжелом весе. Тогда поединок был признан несостоявшимся, так как Немков получил серьезное рассечение после столкновения головами с Андерсоном в конце третьего раунда.

Позднее президент Bellator Скотт Кокер пояснил, почему исходом поединка был объявлен именно «no contest». Несмотря на то, что до конца раунда оставались считанные секунды, врач настоял на остановке, ввиду серьезности травмы Немкова. Если бы бой дошел до конца третьего раунда и был остановлен в перерыве, судьи вынесли бы вердикт на основе очков, записанных на счет бойцов по итогам трех пятиминуток. Согласно официальным судейским записям, на момент остановки счет был 19−19.

Первый раунд остался за россиянином, а во втором Кори удалось выйти победителем, в основном за счет борцовских навыков. При этом в заключительном отрезке боя американец снова смог перевести Вадима на канвас и нанести серьезный урон с помощью граунд-энд-паунда.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-71002983&id=456241176&hash=5c19f36ba799dc23&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь Немкову вновь предстоит сразиться с Андерсоном, на кону будет стоять пояс чемпиона и 1 млн долларов в качестве приза победителю гран-при тяжеловесов. Боец команды Fedorteam на момент финала вел серию из 9 побед подряд, начатую ещё 2016 году. После победы над Райаном Бэйдером, которая принесла ему титул, Немков провел две успешных защиты в боях с экс-бойцом UFC Филом Дэвисом и Джулиусом Энгликасом. Также 30-летний ученик Емельяненко смог одолеть в Bellator экс-чемпионов полутяжелой и средней весовых категорий Лиама Макгири и Рафаэля Карвальо.

Экс-боец UFC Кори Андерсон дебютировал в Bellator с рекордом 10−5. В калифорнийском промоушне «Овертайм» выиграл нокаутом у Довлетджана Ягшимурадова, Райана Бэйдера и Мелвина Манхуфа. Также в его резюме победы над бывшими обладателями пояса UFC Гловером Тешейрой и Яном Блаховичем.

Фрейре — Нурмагомедов

Патрики Фрейре (24 победы, 10 поражений; 16 КО/ТКО, 1 SUB) — Усман Нурмагомедов (15 побед; 8 КО/ТКО, 5 SUB)

титульный поединок в легком весе, 5 раундов

Коэффициенты в БК Winline: победа Фрейре 6.40, победа Нурмагомедова 1.12

Прогноз редакции: бой продлится меньше 1,5 раундов за 2.18

36-летний боец из Бразилии проведет первую защиту титула против непобежденного двоюродного брата Хабиба. С точки зрения профессионального опыта и уровня оппозиции Фрейре значительно превосходит Нурмагомедова. «Питбуль» завладел поясом в ноябре 2021 года, когда нокаутировал ирландца Питера Куилли во втором раунде боя в Дублине. Патрики — брат чемпиона Bellator в полулегком весе Патрики Фрейре, младший из «Питбулей» выступает в промоушене с 2011 года. Он победил в 8 из 10 последних поединков. В Bellator на счету Патрики 15 побед и 8 поражений.

Перед поединком с россиянином, «Питбуль» рассказал о настоящей травле в соцсетях, которую ему устроили поклонники российского бойца. При этом Патрики считает, что 24-летний боец из России незаслуженно обошел в очереди на титульник других легковесов. По словам бразильца, Усман получил шанс биться за пояс только из-за знаменитой фамилии и еще никогда не выходил в клетку против именитых бойцов.

Впрочем, россиянин ответил сопернику взаимностью, по его мнению, Фрейре получил возможность завоевать титул из-за влияния своего брата Патрисио (чемпиона Bellator в полулегком весе и экс-чемпиона в легком).

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Он молодой парень, который хорошо разбирается в борьбе и умеет бить, но я Питбуль! Я король и чемпион! Не имеет значения, кого они поставят против меня: я уничтожу каждого. Патрики Фрейре ​​​​​​

Также он раскритиковал выступление другого бразильского бойца — Чарльза Оливейры, который уступил Исламу Махачеву чемпионский пояс UFC. В интервью порталу Sherdog согласился с тем, что его схватка с Нурмагомедовым — очередная глава в противостоянии самбо и бразильского джиу-джитсу, и пообещал, в том числе, продемонстрировать в клетке свои навыки борьбы в партере. Уроженец Дагестана в ответ на это напомнил об аналогичных словах Оливейры перед боем с Махачевым.

Если Усман Нурмагомедов победит Патрики Фрейре, пояса в легких дивизионах двух ведущих промоушенов мира окажутся в руках двух уроженцев Дагестана, представителей школы Абдулманапа Нурмагомедова.

Усман Нурмагомедов провел 4 поединка в Bellator и одержал 4 победы, 3 из них досрочно. Боец из команды Хабиба Нурмагомедова также, как и Ислам Махачев, проводит тренировочные лагеря в команде AKA под руководством Хавьера Мендеса. 13 из 15 победных поединков Усман завершил досрочно, 8 раз нокаутом/техническим нокаутом и 5 раз сабмишеном.

Вайхель — Хизриев

Даниэль Вайхель (42 победы, 13 поражений; 8 КО/ТКО, 22 SUB) — Тимур Хизриев (11 побед; 3 КО/ТКО, 1 SUB)

поединок в легком весе, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Вайхеля 3.50, победа Хизриева 1.31

Прогноз редакции: победа Хизриева

Даниэль Вайхель дважды за карьеру претендовал на чемпионский пояс. В последних 5 выступлениях боец из Германии трижды одержал победу и дважды проиграл. Самая длинная выигрышная серия в карьере немца продолжалась на протяжении 7 поединков с 2012 по 2015 год. В мае Вайхель остановил экс-бойца UFC Роберта Уайтфорда за 72 секунды. Хизриев дебютирует в Bellator c рекордом 11−0. До подписания контракта с калифорнийским промоушеном 26-летний уроженец Дагестана бился в AMC Fight Nights, Gorilla Fighting, ACA.