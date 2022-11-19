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17:40 (мск)

UFC Вегас 65: «Черный зверь» против «Полярного медведя»

Столкновение тяжеловесов в главном бою, возвращение молдавского «Халка» и «Короля Кунг-фу».

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Источник: AP 2022

Деррик Льюис — Сергей Спивак

Деррик Льюис — Сергей Спивак

«Черный зверь» с самого начала карьеры впечатлял публику ударной мощью и способностью изменить результат любого поединка в считанные секунды. Габариты, невероятный атлетизм и стойкость не раз позволяли Льюису выстоять под натиском и использовать единственную возможность, чтобы выключить свет попаданием в подбородок или висок противника.

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Так и произошло в противостоянии с Александром Волковым, который в течение трех раундов методично избивал американца, пока не пошел в размен ударами за 15 секунд до конца боя и не оказался на канвасе. Эта победа позволила Деррику стать претендентом на пояс, правда Дэниель Кормье оказался слишком опытным, чтобы дать шанс столь ужасающему нокаутеру зарубиться в стойке. Победы нокаутом над Алексеем Олейником и Кертисом Блейдсом вывели «Черного зверя» на противостояние за временный пояс с Сирилом Ганом, однако техники и мастерства француза оказалось достаточно, чтобы переиграть американского бойца.

Сейчас Льюис находится на серии из двух досрочных поражений и недавно заявил, что конец его профессиональной карьеры не за горами. Но до того, как он повесит перчатки на гвоздь, мы наверняка станем свидетелями нескольких зрелищных боев с его участием в октагоне. Поединок против Сергея Спивака должен показать, насколько еще Льюис способен соревноваться с бойцами, претендующими на верхние позиции рейтинга тяжеловесов.

Боец из Молдавии по прозвищу «Полярный Медведь» начал путь в UFC с поражения Уолту Харрису, однако уже со второго поединка доказал, что не зря попал в промоушен. Тогда Спиваку противостоял любимец фанатов Тай Туиваса, причем турнир проходил в Австралии, где последний пользуется бешеной популярностью. «Полярный Медведь» смог в борьбе остудить пыл австралийца, перевести в партер и задушить с помощью ручного треугольника. После чего уроженец Молдавии выиграл пять из семи поединков в UFC, причем последние две победы достались ему техническим нокаутом.

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В случае, если Сергею не удастся вымотать Деррика Льюиса в клинче или партере с самого начала поединка, он рискует столкнуться с грозной нокаутирующей мощью американца. «Черному зверю» в любой момент будет достаточно одной взрывной серии, дабы потушить свет сопернику.

Посмотреть поединок между Льюисом и Спиваком можно будет на сайте и в приложении Winline после бесплатной регистрации. Бой начнется после часа ночи по московскому времени 20 ноября.

Кеннеди Нзечакву — Ион Куцелаба

Кеннеди Нзечакву — Ион Куцелаба

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Ион Куцелаба дважды проиграл в UFC в нынешнем году. Обычно, в случае трех поражений подряд, продолжение карьеры бойца под эгидой промоушена может быть под вопросом. Поэтому, выходя в октагон после двух поражений, атлет чувствует давление и старается показать максимум из своих навыков. Риск-менеджмент никогда не был частью геймплана молдавского «Халка». Все досрочные победы в главном мировом промоушене Куцелаба одержал нокаутом в первом раунде. Агрессия и темп, которые задавал Ион с началом каждого поединка, нередко стоили ему отсутствием сил на концовку боя. Победа над Девином Кларком решением судей по итогам трех раундов, показала, что Куцелаба может выиграть в конкурентной схватки на всех этажах, используя агрессивный грэпплинг и ударную технику. За ним последовали два досрочных поражения подряд от Джонни Уолкера и Райана Спэнна.

Нынешний соперник Куцелабы Кеннеди Нзечакву провел в UFC семь поединков, победил в четырех из них. За свою карьеру «Африканский дикарь» продемонстрировал умение выживать в момент прессинга соперника и перехватывать инициативу для развития своей атаки. В случае, если инстинкты позволят Нзечакву отразить стартовый штурм в исполнении «Халка», у него есть все шансы закончить бой во втором или третьем раунде.

Посмотреть поединок между Нзечакву и Куцелабой можно будет на сайте и в приложении Winline после бесплатной регистрации. Бой начнется около часа ночи по московскому времени 20 ноября.

Андрэ Фиальо — Муслим Салихов

Андрэ Фиальо — Муслим Салихов

Муслим Салихов выступает в единоборствах на самом высоком уровне около двух десятков лет. Болельщикам из Азии Салихов знаком под прозвищем «Король Кунг-фу», которое приобрел после победы на престижном турнире по ушу-саньда в Китае. Зрелищный стиль Салихова привлек матчмейкеров UFC и в 2017 году, он дебютировал в организации. Поражение сабмишеном от Алекса Гарсии не остановило российского бойца, позднее он продемонстрировал улучшенные навыки защиты от тейкдаунов, а также всю мощь и эффективность своей ударной техники, как итог — пять побед в шести поединках. Португальский боец Андре Фиальо привык работать первым номером и давить оппонентов в стойке, такой расклад дает преимущество Салихову.

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«Король Кунг-фу» в режиме контр-панчера — опасный противник, если события в октагоне будут развиваться таким образом, португальца может ждать шокирующая развязка в виде ударов ногами с разворота.

Посмотреть поединок между Фиальо и Салиховым можно будет на сайте и в приложении Winline после бесплатной регистрации. Бой начнется после часа ночи по московскому времени 20 ноября.

Сергей Березовский

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