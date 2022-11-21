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10:15 (мск)

Мбаппе, Неймар, Роналду и Кейн отправляются за кубком мира

Пытаемся угадать, как начнут чемпионат мира Англия, Бразилия, Франция и другие фавориты.

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Источник: AP 2022

Англия — Иран

Прогноз: П1 и тотал меньше 2.5 за 2.49.

Англия — Иран
Футбол

Чемпионат мира 2022
Группа B, 21.11.2022, 16:00

Англия-Иран-

С фаворитом встречи все понятно — Англию называют одним из претендентов на титул, с оговорками, что уже много месяцев родоначальники футбола не только не показывают яркой игры, но и положительных результатов перестали добиваться. Тем не менее, чемпионат мира — вещь в себе, и больших сомнений победа Англии в 1-м туре не вызывает, ведь Иран — гранд только у себя в Азиатской конфедерации. Даже ничья станет сенсацией.

Голевой феерии на стадионе «Халифа» не ждем. Иран — ярко выраженная «низовая» команда, самый частый результат матчей с ее участием — 1:0. Англичан при Гарете Саутгейте часто упрекают в излишней прагматичности, но тут британский тренер нашел себе достойного оппонента в лице португальца Карлуша Кейруша. Вряд ли игра за 90 минут раскроется хоть ненадолго. Многие советуют в этом матче ставить на забитый мяч главного голеадора «трех львов» Харри Кейна, но с учетом коэффициентов и ожидания лишь 1−2 голов выгоднее и надежнее взять скромную победу Англии.

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Сенегал — Нидерланды

Прогноз: П2 и «обе забьют — нет» за 2.17.

Сенегал — Нидерланды
Футбол

Чемпионат мира 2022
Группа A, 21.11.2022, 19:00

Сенегал-Нидерланды-

Потеря Садио Мане — катастрофа для сборной Сенегала. Африканские команды и так давно не блистали на чемпионатах мира, а без главной наравне с Мо Салахом звезды всего континента шансы сенегальцев исправить эту тенденцию снизились, наверное, вдвое. Теперь самые известные имена у «львов Теранги» сосредоточены в группе защиты — это вратарь Эдуар Менди и его одноклубник Калиду Кулибали. Удастся ли им остановить оранжевый ураган у своих ворот? Пожалуй, нет.

У голландцев тоже потеря в атаке: матч пропустит и их главный голеадор Мемфис Депай. Но разница в том, что Мане у сенегальцев незаменим, а у Луи ван Гала в рукаве сразу несколько козырей в атаку. Кроме того экстравагантный ветеран тренерского цеха удивил выбором вратаря — матч чемпионата мира станет дебютным за «оранье» для Андриса Нопперта из «Херенвена» ростом 2,03. Но вряд ли это повысит шансы Сенегала поразить ворота соперника в отсутствие Мане.

Франция — Австралия

Прогноз: П1 и тотал меньше 3.5 за 1.87.

Франция — Австралия
Футбол

Чемпионат мира 2022
Группа D, 22.11.2022, 22:00

Франция-Австралия-

Где-то мы уже видели эту пару — в Казани, в 1-м туре чемпионата мира 2018. Команда Дидье Дешама тогда стартовала неожиданно натужной победой 2:1. Кто знал, что это будет самая тяжелая игра на турнире для будущих чемпионов мира кроме полуфинала против Бельгии. У Австралии больше нет Тима Кэхилла — это грустно. На этот ЧМ «соккеруз» попали исключительно за счет обороны. Угрозы воротам Уго Льориса будут исходить, скорее всего, только со «стандартов», которыми австралийцы сильны.

Без Карима Бензема мундиаль в Катаре многое потерял, но это не может быть концом света для сборной Франции, пока за нее выступает Килиан Мбаппе. Он наверняка отличится в этом матче, но с точки зрения коэффициентов чуть выгоднее поставить на уверенную, но не слишком яркую победу действующих чемпионов мира несмотря на проблемы с травмами. Все наслышаны о «проклятии чемпионов», но как французам умудриться не выйти из группы с Австралией и Тунисом, пока непонятно.

Германия — Япония

Прогноз: П1 и «обе забьют — да» за 2.90.

Германия — Япония
Футбол

Чемпионат мира 2022
Группа E, 23.11.2022, 16:00

Германия-Япония-

Любопытно, как сложится первый матч сборной Германии на чемпионатах мира после эпохи Йоахима Лева. Пока сложно давать долгосрочные прогнозы о пути «бундестим» по сетке чемпионата, но этот матч она просто обязана выигрывать, потому что во 2-м туре Германии предстоит битва с Испанией, а в случае потери очков в двух турах подряд угроза повторения фиаско ЧМ-2018 станет по-настоящему реальной. Флик привез в Катар очень любопытный состав — сплав опыта и молодости. Тут и чемпионы мира Нойер, Мюллер, Гинтер и Гетце, с одной стороны, и талантливые тинейджеры Мусиала и Мукоко — с другой.

Главная беда этой сборной Германии — оборона. Даже с Нойером в воротах «бундестим» почти не играет на ноль. Япония в этом матче интересна тем, что чуть ли не половина состава этой сборной выступает как раз в бундеслиге, то есть японцы прекрасно знают своего соперника и адаптированы к нему. Рассчитывать на очки «самураям» сложно, но поразить ворота немцев они точно в состоянии. Ждем интересный сюжет и в отличие от многих других матчей в Катаре — результативную игру.

Португалия — Гана

Прогноз: П1 и «обе забьют — нет» за 1.79.

Португалия — Гана
Футбол

Чемпионат мира 2022
Группа H, 24.11.2022, 19:00

Португалия-Гана-

Последний поход Криштиану Роналду за кубком мира начинается. Важно, чтобы он не забывал, что отправился в путь не один. Состав у португальцев, как всегда, очень интересный, и в распоряжении Фернанду Сантуша мастера во всех линиях. Возможно, даже и не Роналду будет на первых ролях у европейских бразильцев. Отто Аддо и его подопечным практически нечего противопоставить португальской армаде, и игра рискует получиться односторонней.

Перед стартом Португалия смоделировала игру с Ганой товарищеским матчем против Нигерии. Роналду, кстати, его пропускал из-за недомогания, но это не помешало экс-чемпионам Европы вынести одного из грандов африканского футбола со счетом 4:0. На всякий случай не будем зарываться и прогнозировать град голов в ворота ганцев, но характер встречи, вероятно, будет таким же: у Ганы просто нет ресурсов в нападении, чтобы поставить в тупик португальскую оборону.

Бразилия — Сербия

Прогноз: П1 и тотал больше 2.5 за 2.05.

Бразилия — Сербия
Футбол

Чемпионат мира 2022
Группа G, 24.11.2022, 22:00

Бразилия-Сербия-

Пожалуй самое интересное и многообещающее с точки зрения уровня футбола противостояние в 1-м туре ЧМ в Катаре. Бразилия прибыла на Ближний Восток одним из главных фаворитов (а когда было иначе?), и дружине Тите очень важно задать тон победоносному выступлению первой же игрой. Но соперник бразильцам достался не из простых. Группа G — квартет дежа-вю. Меняем Камерун на Коста-Рику и получаем группу Е с ЧМ-2018 в России. Тогда Сербии для выхода из группы нужно было побеждать бразильцев в последнем туре, но сделать им это на стадионе «Спартака» в Москве не удалось. Итоговый счет 0:2 в пользу пенткампеонов, в принципе, вероятен и на этот раз.

Другое дело, что сербы сильны именно атакой. Команда с Митровичем и Тадичем впереди не станет отсиживаться в обороне даже против Бразилии. Это сулит интересные перспективы: Бразилии не так уж просто будет сохранить ворота Алиссона на замке, а сербы могут увлечься контригрой и допустить лишние ошибки у своих ворот, которые Неймар и компания не простят. Несмотря на то, что весь турнир ожидается менее результативным, чем мундиаль в России, именно в этой игре рискнем поставить на несколько забитых мячей.

Игорь Борунов

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