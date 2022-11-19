Самое сложное испытание для Карпина этой осенью: прогноз на матч Узбекистан — Россия

Сборная России снова провела невыразительный матч — во встрече с Таджикистаном голов зрители так и не увидели. Более того, даже опасных моментов можно с натяжкой насчитать 1−2. Карпин выпустил сразу 4 дебютантов в основе: Селихова, Солдатенкова, Садулаева и Пиняева. Во втором тайме впервые в составе национальной команды вышел Сычевой (14 голов в РПЛ). Мяч в основном был у российских футболистов, но придумать что-то острое у чужой штрафной не получалось. Даже когда дело доходило до ударов по воротам, опасными их никак не назовешь. Зато фолов у россиян было много — по ним победа 16:6!

Как и в матче с Киргизией, было заметно, что многим игрокам сборной не хватает мотивации. Пиняев в отличие от партнеров по команде старался делать что-то интересное, но и у него не получалось. Радимов после игры даже предложил попрощаться с несколькими футболистами и не вызывать их больше. Совсем не повезло вратарю Песьякову. Он дебютировал за сборную в 33 года и почти сразу подвернул ногу.

Узбекистан будет самым сильным соперником сборной России этой осенью. Тут и игроки поинтереснее, есть Шомуродов, уехавший из «Ростова» в Серию А, есть еще несколько легионеров. Узбекистан на 77-м месте в рейтинге ФИФА, в этом году у сборной 7 побед — в том числе над Камеруном (2:0). Узбекские футболисты проиграли только один товарищеский матч — Коста-Рике (1:2). 16 ноября они взяли верх над Казахстаном со счетом 2:0, голы забили Эркинов из «Торпедо» и как раз Шомуродов. Тренирует Узбекистан словенец Катанец, он делает акцент на защиту, на то, чтобы в первую очередь не пропустить.

У Узбекистана будет на день больше отдыха перед встречей с Россией, это может сыграть свою роль. Все-таки от усталости и микротравм в конце года никуда не деться. Плюс матч пройдет в Ташкенте, мы уже видели, как это придает дополнительные силы соперникам россиян из Киргизии и Таджикистана. Даже с учетом того, что с Узбекистаном Карпин выпустит Баринова и Соболева, Фомина и Захаряна, этого может не хватить для победы против заряженного и более мотивированного соперника.

Поставить на то, что Узбекистан не проиграет и тотал будет меньше 3,5 можно за 1,9 в «Марафоне». Еще один интересный (и более рискованный) вариант — гол Шомуродова за 3,6 в «Бетсити». Бывший игрок Карпина наверняка выйдет на матч с особой мотивацией.