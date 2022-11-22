Гончаренко против ЦСКА, «Краснодар» — «Локо» и «Спартак» в гостях у «Крыльев» и «Зенита»: прогнозы на топ-матчи Кубка России

Прогноз: «Урал» не проиграет в основное время и тотал меньше 3,5 за 2.08.

У ЦСКА и «Урала» по 9 очков после 4 туров Кубка России, у идущего третьим «Торпедо» — 6. Ничья в Екатеринбурге досрочно выведет обе команды в плей-офф, но есть и нюансы. Тренер Гончаренко, когда-то работавший в ЦСКА, наверняка по-особому настраивает игроков на этот матч. Плюс за победу в Кубке положены бонусы (9,5 млн рублей). Также у армейцев не будет Карраскаля и Медины, а Чалов, Зайнутдинов и Мендес только вернулись из сборных. Свое влияние окажет и уральская погода, в день матча в Екатеринбурге будет минус 11. И наконец, у ЦСКА только одна победа в последних 7 матчах, красно-синие провалили концовку первого этапа РПЛ. А вот «Урал» не проигрывает уже 9 матчей — с 17 сентября! Более того, команда Гончаренко победила в семи из них. Так что выбираем здесь аккуратную ставку на хозяев.

Прогноз: победа «Ахмата» в основное время за 2.80.

В группе С Кубка России самая запутанная ситуация, шансы на первые два места есть у всех 4 команд. «Динамо» лидирует с 7 очками, «Ахмат» и «Ростов» набрали по 6, «Оренбург» — 5. У бело-голубых тоже многие игроки были в сборных, речь о Шунине, Сазонове, Захаряне, Фомине, Тюкавине и Дасе. Нгамалё, как известно, уехал на ЧМ-2022. Так что к кубковой встрече в Грозном все подходят в разном состоянии. Смолов, например, под вопросом из-за болезни. Для «Ахмата» это последний домашний матч в году, настрой будет соответствующий. А на что команда способна, все увидели недавно в игре с «Зенитом». В сборную России тут уезжал только Садулаев, так что Ташуев мог спокойно готовить игроков к этой встрече. Ставим на победу хозяев.

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1.96.

«Зенит» в 5-м туре уже сыграл с Факелом«(2:0) и обогнал “Крылья Советов”. У питерцев 9 очков, у самарцев — 6 при матче в запасе. Интересно, что у “Спартака” 12 баллов, но он может занять в итоге третье место в группе B. Если красно-белые уступят в Самаре и в Санкт-Петербурге, а “Крылья” в 6-м туре дома обыграют “Факел”, то все решит разница голов в личных встречах. Команда Осинькина на своем поле уже побеждала “Зенит”, который был не в сильнейшем составе. Если красно-белые тоже не выставят основу, им будет сложно набрать очки в Самаре. У “Спартака” в сборную России ездили Селихов, Хлусевич, Джикия, Литвинов и Соболев. Кого-то из них, а также Промеса могут поберечь перед битвой с “Зенитом” 27 ноября. И все же надеемся, что увидим в Самаре борьбу, атаки в обе стороны и… как минимум три гола.

Прогноз: тотал «Локомотива» в основное время больше 1,5 за 2.81.

«Краснодар» — лишь 8-й в РПЛ после 17 туров, неудивительно, что появились слухи об увольнении Сторожука. Но тренер пока на месте и готовит команду к важному матчу на Кубок. Тут «быки» на третьем месте с 7 очками, впереди с 8 баллами «Пари НН» и «Локомотив». «Железнодорожники» как раз взяли себе нового тренера — как и ожидалось, пришел Галактионов. Времени освоиться у него было мало, так как специалист летал с молодежной сборной в Белград. Но обычно тренерские перестановки эмоционально встряхивают команду. «Краснодар» же в кризисе, всего одна победа в последних 8 матчах. Еще и Сафонов получил травму в сборной. В целом, краснодарцы плохо играют в защите, часто допускают опасные моменты у своих ворот. «Локо» должен этим воспользоваться.

Прогноз: победа «Зенита» в основное время за 1.56.

«Зенит» перед «Спартаком» сыграет товарищеский матч с «Црвеной Звездой» 22 ноября, но все мысли Семака и руководство клуба явно о встрече с красно-белыми 27-го числа. В Москве чемпион России проиграл 0:3 — такой разгром впервые случился при Семаке в российских турнирах. Да и в целом, «Зенит» обычно хорошо играл со «Спартаком», эта победа стала для красно-белых первой с 2017 года. У питерцев из сборной Колумбии вернется Барриос, в старте ожидаются все сильнейшие. За сборную в эту паузу сыграли три футболиста: Караваев, Кузяев и Мостовой. Хотя, конечно, многое будет зависеть от настроя и игры бразильцев. Малком как раз добыл победу в Воронеже, забив два гола «Факелу». До этого с «Торпедо» отличился Клаудиньо. В свою очередь, у «Спартака» на голевую мощь «Зенита» должны ответить Промес (17 голов в 20 матчах), Соболев и Николсон. И тут уже даже не так важен расклад в группе, «Зениту» нужен реванш, желательно — убедительный.

Андрей Санталов