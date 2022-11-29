Аргентина, Англия и США победят и выйдут в плей-офф — прогнозы на топ-матчи ЧМ-2022

Прогноз: П1 с форой −2,5 за 2.41.

Нидерланды - Катар Сделать ставку

Фавориты ЧМ-2022 не спешат включаться на полную мощность на групповом этапе. Нидерланды не особо впечатлили в первом туре — и еще меньше во втором. С Эквадором голландцы нанесли всего два удара! Игра получилась небогатой на события, но ничья 1:1 устроила «оранжевых». Ведь по моментам они даже могли уступить. Теперь же им играть со слабейшей командой в группе Катаром — победа с хорошей разницей обеспечит Нидерландам первое место в группе.

Хозяева ЧМ уже потеряли шансы на плей-офф, эта игра станет для них последней на турнире. Катар в обоих матчах оборонялся у своей штрафной. Выход через короткий пас у футболистов не проходит, поэтому они играют длинными передачами и теряют мяч. Что-то получаться у катарцев стало только при 0:2 с Сенегалом, когда соперник чуть расслабился. Нидерланды такую ошибку не допустят, им нужна крупная победа, так что они будут атаковать до самого конца.

Прогноз: П2 за 2.03.

Иран - США Сделать ставку

Сборная США перед 3-м туром занимает третье место в группе B c 2 очками, у Ирана — 3 очка. Так что американцев устраивает только победа. Хорошая новость для них в том, что команда прогрессирует по ходу турнира. Если с Уэльсом американцы подустали во втором тайме и позволили сопернику сравнять счет, то с Англией звездно-полосатые даже прибавили и играли с небольшим преимуществом. Хорош был Пулишич, один его удар пришелся в перекладину, Маккенни и Адамс контролировали центр поля. А ведь в запасе есть еще такой козырь в рукаве, как Рейна из дортмундской «Боруссии».

Иран в матче с Уэльсом перешел на игру в 4 защитника и выпустил в нападении Азмуна в старте в паре с Тареми. В игре обеих команд было много забросов, суеты, брака в передачах. Но все же иранцы были ближе к победе, Азмун убегал один на один и попал в штангу. В итоге давление сказалось, и после удаления вратаря валлийцев Иран забил на 98-й и 101-й минутах. Без политики в этом матче не могло обойтись: Федерация футбола Ирана призвала забанить США на 10 матчей за публикацию неправильного флага. Но на поле американцы будут сильнее и выйдут в плей-офф.

Прогноз: П2 и тотал меньше 3,5 за 1.89.

Уэльс - Англия Сделать ставку

После голевой феерии в первом туре Англия словно испугалась так играть дальше. И в матче с США мы увидели знакомую команду Саутгейта: медленную, осторожную, плохо комбинирующую впереди. Американцы в итоге даже были ближе к победе. Неудивительно, что болельщики на стадионе освистали англичан. От Саутгейта ждут ротации в 3-м туре, с первых минут могут выйти Хендерсон, Фоден и Александр-Арнольд. Даже Кейн, возможно, получит передышку. Ничья англичан не устроит, для первого места в группе нужна победа. Благо что соперник подходящий.

Уэльс во втором туре показал, что ничего хорошего от него лучше не ждать. С Ираном валлийцы не стремились к инициативе, надеялись на новое чудо от Бэйла, но Гарета было не видно на поле. С такой британской игрой Уэльс досрочно отправится домой. Ставка на забросы вперед и навесы в штрафную у него редко срабатывает. Неудивительно, что в 2022-м у валлийцев лишь две победы. А тут еще и на ЧМ в плохой форме приехали Рэмзи и Аллен. Много голов тут не ждем, Англия победит в эконом-режиме.

Прогноз: тотал меньше 2,5 за 1.87.

Тунис - Франция Сделать ставку

В этой группе Франция уже обеспечила себе выход в ⅛ финала, и даже первое место ей почти гарантировано. Команда Дешама словно не заметила потерю Бензема и других звезд и провела два лихих матча: 4:1 с Австралией и 2:1 с Данией. Между Гризманном, Жиру, Дембеле и Мбаппе хорошая «химия» в атаке, в защите проблемы есть, но не слишком серьезные. В третьем туре Дешам даст отдохнуть многим лидерам, в стартовом составе может быть 6−7 замен, так что не спешите ставить здесь на победу фаворита.

Тунис в матчах с Данией и Австралией временами смотрелся лучше соперников, но перед 3-м туром у африканской сборной лишь одно очко и ноль забитых голов. Тренер тунисцев Кадри уже пообещал высокий прессинг с французами — рискованная тактика, но что еще ему остается? В целом, африканцы мало забивают и мало пропускают, на это можно сделать ставку и здесь. Французы в уме уже будут держать матч плей-офф, а играть прагматично, как мы знаем, они умеют.

Прогноз: П1 и тотал меньше 3,5 за 2.05.

Дания - Австралия Сделать ставку

Дания не впечатляет на этом ЧМ, казалось, скандинавы прибавят после яркого Евро-2020 прошлым летом. В первом туре Эриксен и компания долго раскачивались и не смогли поразить ворота Туниса. С Францией объективно было тяжело, в конце встречи при 1:1 все-таки не удержали Мбаппе. Впрочем, на Евро Дания вообще проиграла два стартовых матча, а потом дошла до полуфинала. В Катаре всё так же в руках и ногах скандинавов. Надежный Шмейхель должен выручить у своих ворот, а у чужих Эриксен что-нибудь придумает.

От Австралии мало кто ждал выхода из группы в такой группе. Особенно после разгрома от Франции в первом туре 1:4. Разница голов не в пользу австралийцев, так что им может не хватить ничьей, если Тунис в параллельном матче одолеет чемпионов мира. На ЧМ в России «соккеруз» отняли два очка у Дании, но за 4 года разница в классе между двумя сборными заметно увеличилась. Самое время для первой победы Дании на этом ЧМ.

Прогноз: П2 с форой −1,5 за 2.38.

Польша - Аргентина Сделать ставку

Аргентина все-таки дожала Мексику в важнейшем матче 2-го тура. Казалось, игра катится к нулевой ничьей, но дальний удар Месси спас сборную (и, видимо, страну) от коллапса. Теперь южноамериканцам нужно побеждать Польшу — ничьей (4 очков) может не хватить для выхода из группы. Проблемы в игре Аргентины еще есть, команда не выглядит убедительно в отличие, например, от Бразилии. Скалони, очевидно, все еще в поисках оптимального состава. Однако первая победа на ЧМ снизила давление на Месси и сборную, теперь аргентинцам должно быть легче.

У Польши интересная ситуация. Два матча на ноль убедили игроков, что прагматичный стиль, который выбрал тренер Михневич, работает. И неважно, что в первом туре Мексика мало что создала в атаке. И неважно, что Шченсны творил подвиги с Саудовской Аравией (2:0). Поляки и с Аргентиной будут играть на ничью, обороняться у своей штрафной, выбегая в редкие контратаки. Голевые моменты даются им с трудом, Левандовскому сложно проявить себя, хоть на его счету и есть уже гол+пас. Первый же гол аргентинцев раскроет игру, так что полякам будет сложно пропустить меньше двух мячей.

Андрей Санталов