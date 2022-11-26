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12:28 (мск)

Фолы будут, а вот голы вряд ли: прогноз на матч Польша — Саудовская Аравия

Чего ждать от встречи в группе С.

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Источник: Reuters

Польша — одна из тех сборных на этом чемпионате мира, которые приехали играть в осторожный футбол. Команда Михневича не прессингует, мало пасует низом, а навесы и длинные передачи к голевым моментам не приводят.

У поляков был шанс забить Мексике, но Левандовски не реализовал пенальти. Тренера и футболистов раскритиковали за эту нулевую ничью, однако вряд ли они поменяют тактику. Левандовски хорош в клубах, много забивает за «Барселону» в этом сезоне. Но в сборной до него редко доходит мяч, соответственно, у Роберта меньше шансов отличиться.

А вот Саудовская Аравия сотворила настоящую сенсацию, одолев Аргентину 2:1. Арабская сборная первой пропустила, но после перерыва шокировала фаворита ЧМ двумя точными ударами.

Саудовская Аравия удивила еще и своей выучкой и смелой тактикой: игроки шли в борьбу, прессинговали, а защитники поднимались почти к центральному кругу и ловили соперника в офсайд. При 2:1 команда Ренара отошла к своей штрафной и практически не позволила аргентинцам создать ничего опасного. Французский тренер — еще и мощный мотиватор, в перерыве его речь о том, что Аргентину можно победить, даже после перевода мощно подействовала на игроков.

У Саудовской Аравии теперь хороший шанс впервые в своей истории выйти в плей-офф чемпионата мира. Польша тоже понимает, что проигрывать нельзя, впереди встреча с мотивированной Аргентиной. На поле будет много борьбы, а вот с голами может быть проблема.

«Марафон» дает на тотал меньше 2 коэффициент 1,95. Обе сборные, кстати входят в пятерку по количеству нарушений в 1-м туре. У Саудовской Аравии — 21 фол, у поляков — 16.

В БК «Бетсити» можно взять тотал фолов в этом матче больше 27,5 за 1,80.

Андрей Санталов

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