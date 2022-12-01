Хорватия — Бельгия, разгром от Германии и другие топ-матчи 3-го тура ЧМ

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 2.37.

Хорватия - Бельгия Сделать ставку

Бельгия стала одним из главных разочарований на ЧМ в Катаре. «Красные дьяволы» слабо выглядели с Канадой, но все-таки победили. С Марокко же справедливость восторжествовала, бельгийская сборная со средним возрастом стартового состава 29,9 лет уступила более энергичной команде 0:2. Пошли слухи о конфликте среди бельгийских игроков. Сами они это отрицают, но ведь сказал же Де Брейне, что сборная слишком стара, чтобы выиграть чемпионат мира. Сам Кевин приехал в Доху не в лучшей форме. От Азара помощи тоже нет, но тренер Мартинес сделал его капитаном, как теперь усадить Эдена на лавку? Лукаку вернулся после травмы, он тоже явно не готов на сто процентов. Когда лидеры сборной не на пике формы, и у них нерешительный тренер, сложно ждать от Бельгии даже выхода из группы.

У Хорватии тоже возрастная команда, но Модрич и в 37 отлично играет. Первый матч в Катаре вице-чемпионы мира не могут занести себе в актив, зато с Канадой все стало на свои места. Неосторожные слова перед матчем и быстрый гол «Кленовых листьев» разозлили хорватов, и они накидали 4 мяча наивному сопернику. При этом свои слабости есть и у команды Далича. Ей тяжело поддерживать высокий темп, прессинговать. Хорватия редко бьет по чужим воротам по сравнению с другими топ-сборными. Уровень защитников с Ловреном в основе тоже не впечатляет. Но хорваты здорово наказывают соперников за ошибки. Далич уже заявил, что не будет играть на ничью, настрой боевой, а бельгийцам и вовсе отступать некуда. При таких раскладах логично ждать здесь голов.

Прогноз: П2 с форой −3 за 2.34.

Коста-Рика Сделать ставку

Коста-Рика подарила второй шанс Германии на этом ЧМ. Неожиданная победа костариканцев над Японией запутала ситуацию в группе. Выйти могут все, но наилучшие шансы — у Испании и Германии. Немцы набрали первое очко на турнире с испанцами, сыграв 1:1. Крупная победа в сегодняшнем матче позволит им практически не следить за результатом параллельной встречи. Классический центрфорвард Фюллькруг заслужил место в основе, а тех, кто будет кормить его передачами у Германии хватает. Тут и Киммих, тут и Гюндоган, тут и Мусиала. Бундестим впечатлила во втором тайме с Испанией, с таким настроением матч против аутсайдера не должен стать для нее проблемой.

Коста-Рика приехала в Катар с героями предыдущих чемпионатов мира, и тут неожиданно выяснилось, что с возрастом сильнее они не становятся. Вратарю Навасу удалось провести один матч на ноль, он сделал пару эффектных сэйвов, однако нельзя сказать, что японцы его сильно напрягали. А вот 7 пропущенных мячей от Испании — это показатель. Против Германии костариканцам тоже нечего будет противопоставить. Оборона у своей штрафной и игра на отбой — так можно продержаться какое-то время, но не весь матч. Тут сложно спрогнозировать что-то другое кроме разгрома от Германии, минимум в три мяча она должна побеждать.

Прогноз: П2 и тотал больше 2,5 за 2.06.

Япония - Испания Сделать ставку

У Испании благодаря прекрасной разнице забитых и пропущенных мячей (+7) есть даже выбор, с какого места выходить из группы. Дело в том, что первое место в этой группе в ¼ финала попадет (если не будет сенсаций) на главного фаворита ЧМ-2022 Бразилию. Тогда как со второго места можно выйти на Португалию, которая пока совсем не впечатляет по игре в Катаре. Но тренер Энрике уже заявил, что ему не нравится такая тактика и что он будет рад занять первое место в группе смерти. Единственное, Энрике может дать отдохнуть возрастным Бускетсу и Альбе, а также Гави из-за проблем со здоровьем, в остальном же состав ожидается близкий к оптимальному.

Япония оставила противоречивое ощущение по двум матчам. С Германией тренер Мориясу намудрил с составом и позволил сопернику доминировать в первом тайме. Во втором после замен игра перевернулась, и японцы сенсационно победили 2:1. С Коста-Рикой команда выглядела инертно, мало била по воротам, голевых моментов был минимум. Поражение было не совсем справедливым, но вопросы по игре к Мориясу есть. Теперь же японцам, скорее всего, не хватит даже ничьей для выхода в плей-офф. Придется раскрываться, а Испания умеет этим пользоваться. Ставим здесь на уверенную победу фаворита.

Прогноз: П2 и обе забьют — нет за 2.10.

Камерун - Бразилия Сделать ставку

Бразилия на время осталась без Неймара, и сразу стало видно, как команде сложнее вскрывать плотную оборону соперника. Со Швейцарией счет 0:0 держался до 83-й минуте, пока не сработало подключение опорника Каземиро в чужую штрафную. В третьем туре бразильцы могут позволить себе сыграть неосновным составом по примеру Франции — выход из группы все равно уже обеспечен. Уже известно, что точно не не будет Винисиуса, могут дать отдохнуть и Ришарлисону с Алиссоном. Бразилия еще не пропустила ни одного мяч на этом турнире и даже полурезервным составом с Эдерсоном в воротах способна сыграть на ноль.

Камерун считался слабейшей командой в этой группе, но в матче с Сербией африканцы смогли удивить. При счете 1:3 вышел 30-летний Абубакар, играющий в Саудовской Аравии, и дважды убежал один на один! Сербы были наказаны за неправильную офсайдную ловушку и потеряли два очка. У Камеруна тоже сохранились шансы попасть в плей-офф, но для этого нужна только победа. А учитывая, как плохо все в обороне у африканской сборной, рассчитывать на это сложно. Еще и основного вратаря Онану отстранили от команды. Так что, скорее, бразильцы воспользуются своими моментами.

Андрей Санталов