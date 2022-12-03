Победы Аргентины, Франции, Англии и осторожные Нидерланды — прогнозы на плей-офф ЧМ-2022

Прогноз: 1Х и тотал меньше 2,5 за 1.86.

Нидерланды - США Сделать ставку

Скучная и эффективная — так в двух словах можно описать сборную Нидерландов на чемпионате мира в Катаре. «Оранжевые» справились с Сенегалом и Катаром и удержали ничью с Эквадором. Для ван Гала это привычная история, его так же критиковали на ЧМ-2014, где голландцы стали третьими. Выделяются только форвард Гакпо, забивавший в каждом из трех матчей, и Де Йонг, который помогает и в атаке, и в обороне. Депай, на которого так надеялись, пока не в лучшей форме. Нидерланды в основном атакуют левым флангом через Дэйли Блинда, выход в атаку при прессинге получается, правда, реже, чем хотелось бы ван Галу.

Голландцы любят играть в невысоком темпе, США со свойственным им задором могут его взвинтить. Так получалось делать даже против Англии. Проблема у заокеанской сборная другая: они создают мало моментов и мало забивают — всего два мяча на турнире. Пропустили при этом всего один, да и тот с пенальти. Были вопросы по Пулишичу, который добыл победу с Ираном, но его травма оказалась несерьезной. В плане скорости особый расчет на воспитанника «Аякса» Деста, который как раз будет играть против возрастного Блинда. Американцы несомненно создадут проблемы Нидерландам. Ван Гал будет осторожничать, так что много голов тут можно не ждать. А вот выхода прагматичных голландцев в ¼ финала — вполне.

Прогноз: П1 и тотал меньше 2,5 за 2.70.

Аргентина - Австралия Сделать ставку

После поражения от Саудовской Аравии сборная Аргентины собралась и вышла в плей-офф с первого места, как от нее и ждали. В атаке не все так зрелищно, но и Мексика, и Польша ставили такие автобусы, что через них было сложно пробиться к воротам. Незабитый пенальти полякам дополнительно разозлил Месси, а заодно и всю сборную. Оказалось, что забивать там могут не только Лео и Лаутаро, опасны в чужой штрафной и Мак Аллистер, и Альварес. Матч с Австралией будет развиваться по такому же сценарию, как с поляками. Тотальное территориальное преимущество у Аргентины и редкие контратаки австралийцев. И тут подопечные Скалони уже знают, что делать.

Вообще выход Австралии в плей-офф стал сенсацией. На эту команду мало кто ставил в матче с Данией, а она не только выдержала не слишком изобретательные атаки скандинавов, но и сама забила в классическом контрвыпаде. 31-летний Леки сделал всё красиво. Удивительно, но австралийцы отличились во всех трех играх в группе (и дважды победили), хотя ни в одном из них не были лучше соперника. Но рано или поздно такое везение обычно заканчивается. Тем более, если это 1000-й матч в карьере Месси. Ставка на игру — классическая для нынешней Аргентины. Она играет аккуратно, старается не пропускать и обычно удерживает победный счет.

Прогноз: П1 с форой −2,5 за 1.95.

Франция - Польша Сделать ставку

Дешаму досталось за выбор состава на ничего не решавший матч с Тунисом (0:1). Франция в итоге проиграла, но зато не перегрузила своих лидеров. Мбаппе, Гризманн, Жиру и Дембеле очень хороши в Катаре, благодаря им у чемпионов мира есть шанс сохранить свой титул. В сборной еще не забыли прошлогодний вылет от Швейцарии на Евро, так что французы не хотят доводить дело до пенальти. Тем более что у Польши есть великолепный Шченсны, который отразил уже два удара с 11-метровой отметки на этом ЧМ. Сложности с Данией и поражение от Туниса держат команду Дешама в тонусе и расслабиться они не должны.

Польша показала слабый футбол на групповом этапе, но смогла быть лучшей среди худших из трех команд. В первую очередь, благодаря Шченсному плюс Левандовски наконец забил на чемпионате мира. Однако в матчах против сильных команд Роберт почти не видит мяча, также будет и с Францией. Поляки снова будут обороняться у своей штрафной, как делали это с Аргентиной. В этот раз устоять будет еще сложнее, так как у них было мало времени на восстановление. Да и со скоростным Мбаппе без фолов ни один защитник сборной Польши не справится. Франция должна уверенно побеждать в основное время.

Прогноз: П1 и тотал больше 1,5 за 1.90.

Англия - Сенегал Сделать ставку

Еще один матч, в котором ожидается победа фаворита. Сборная Англии не случайно доходила до полуфинала ЧМ-2018 и до финала Евро-2020. Осторожный футбол в стиле «понадежнее в обороне, а впереди Кейн и Ко что-нибудь придумают» приносит в наше время результат. В Катаре Кейн еще не забивал, зато в порядке Рэшфорд, именно он вонзил победный гол Уэльсу. Интересно, кого Саутгейт поставит в основу: любимчиков Стерлинга и Маунта или тех, кто в лучшей форме, то есть Рэшфорда и Фодена? В любом случае, тактика будет все той же: надежный контроль мяча, заготовки на стандартах и попытка ловить шансы в быстрых атаках.

Сенегал даже без Мане вышел из группы — все решилось в 3-м туре с Эквадором. Голов Сарра и Кулибали с пенальти и после подачи со штрафного хватило для победы. Отметим еще, что африканская сборная долго удерживала 0:0 с Нидерландами, забить ей не так просто. Но все же Англия будет уровнем повыше. Да, многим сенегальцам хорошо знакомы футболисты из АПЛ, Менди и тот же Кулибали играют в «Челси», Сарр — в «Уотфорде». Африканская команда может противопоставить англичанам физическую мощь, игру на контратаках и на стандартах, однако вряд ли этого будет достаточно. У Саутгейта еще и сильная скамейка запасных, если понадобится дожать соперника во втором тайме.

Андрей Санталов