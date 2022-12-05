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09:17 (мск)

Три фаворита и непредсказуемая битва Японии с Хорватией

Половина матчей ⅛ прошла, как ожидалось. Но шансы на сенсации остаются.

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Источник: Reuters

Япония — Хорватия

Прогноз: тотал Хорватии больше 1.5 за 2.25.

Япония — Хорватия
Футбол

Чемпионат мира 2022
1/8 финала, 5.12.2022, 18:00

Япония-Хорватия-

Самый любопытный матч первого раунда плей-офф с точки зрения интриги. Хорваты вышли из группы лишь с одной победой (это был разгром Канады), зато без поражений и с единственным пропущенным мячом. «Шашечные» пропустили вперед Марокко — и это сенсация, зато опередили Бельгию — и, пожалуй, это тоже сенсация, но бельгийцы стали одним из главных разочарований чемпионата. Чего ждать от японцев, которые обыгрывают экс-чемпионов мира Германию и Испанию, но уступают Коста-Рике, — никто не скажет.

Именно азиатская команда в этой паре отвечает за интригу: на ее фоне стареющая сборная Хорватии смотрится академично и даже скучно. Но остается фаворитом у букмекеров: ведь в ее составе есть Лука Модрич и целая россыпь звезд европейского клубного футбола. Победами над грандами Япония доказала, что с ней необходимо считаться, однако финалисты Кубка Азии ни разу не сыграли в группе на ноль и позволяли соперникам многое у своих ворот. Возможно самураям удастся снова всех удивить по итогам матча, но помешать мощной хорватской атаке отличиться голами будет трудно.

Бразилия — Южная Корея

Прогноз: П1 и «обе забьют — нет» за 1.70.

Бразилия — Южная Корея
Футбол

Чемпионат мира 2022
1/8 финала, 5.12.2022, 22:00

Бразилия-Южная Корея-

Неожиданный результат матча Бразилии с Камеруном не влияет на расклады, ведь это была Бразилия-2, и сегодня на поле самого странного в Катаре «Стадиона 974» с первых минут выйдут совсем другие люди, в успехе которых никто особенно не сомневается. При всем уважении к сборной Южной Кореи, которая ворвалась в плей-офф благодаря победному голу в ворота португальцев в добавленное время, противопоставить пенткампеонам ей практически нечего.

Говоря о Бразилии, все думают об атаке, хотя пятикратные забили в трех матчах группового раунда скромные три гола, а запас прочности «селесао» Тите на самом деле кроется в надежной обороне. Швейцария и Сербия против Бразилии не нанесли ни одного удара в створ, а веселье в матче с Камеруном, который до гола создал аж два опасных момента, — не показатель. Спать Алиссон сегодня не будет, но и работать, как Эдерсону в предыдущем матче, ему вряд ли придется.

Марокко — Испания

Прогноз: П2 с форой (-1) за 2.06.

Марокко — Испания
Футбол

Чемпионат мира 2022
1/8 финала, 6.12.2022, 18:00

Марокко-Испания-

Дерби Гибралтарского пролива вряд ли получится равным несмотря на геройства марокканцев в предыдущих матчах. Зиеш и компания обыграли Бельгию и Канаду, не пропустили от Хорватии, но на этом, скорее всего, их подвиги заканчиваются. Испания слегка смазала впечатление от мощного старта поражением от Японии, но Луис Энрике, конечно, уже сделал из него выводы, к тому же были подозрения, что испанцы просто выбрали себе половину сетки плей-офф поудобнее. Первый матч на вылет может и не стать легкой прогулкой для испанцев, но с фаворитом в нем все ясно.

Сборная Марокко хорошо знакома Испании, географические соседи встречались в товарищеских матчах и на ЧМ-2018 (2:2), несколько марокканских лидеров играют в Примере, а чуть не половина стартового состава Испании знает, как забивать голкиперу «Севильи» Яссину Буну. Не исключено, что команда Марокко найдет путь к воротам Унаи Симона, но Испания должна делать разницу в свою пользу.

Португалия — Швейцария

Прогноз: П1 за 1.96.

Португалия — Швейцария
Футбол

Чемпионат мира 2022
1/8 финала, 6.12.2022, 22:00

Португалия-Швейцария-

В последней встрече ⅛ финала фаворит тоже понятен, хотя расклад не такой очевидный, как в большинстве пар. Конечно, Португалия и Криштиану Роналду рассчитывают на выход в четвертьфинал. Соперник вроде бы и крепкий, но сборная Швейцарии на этом турнире выглядит не слишком убедительно, несмотря на выход из группы. Победа над Камеруном была не совсем заслуженной, соперник играл не хуже, а талантливая, но безалаберная Сербия, допускающая детские ошибки в обороне, — удобный клиент для дисциплинированной Швейцарии, что она и доказала.

При этом какого-то выдающегося футбола от команды Мурата Якина мы пока не дождались, да и выход из группы во многом заслуга одного из лучших голкиперов этого мундиаля Яна Зоммера. У Португалии есть запас прочности, она могла единственной из 32 команд завершить групповой турнир тремя победами, но корейцам в концовке 3 очка были значительно нужнее, а для португальцев это ничего не меняло. Со Швейцарией в их исполнении наверняка будет доминирование по моментам, владению, ударам и в итоге голам.

Игорь Борунов

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