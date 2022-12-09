Остановит ли Бразилию кошачье проклятие и другие интриги четвертьфиналов

Прогноз: П2 с форой (-1,5) за 2.05.

Хорватия — Бразилия Сделать ставку

Футбол Чемпионат мира 2022 1/4 финала, 9.12.2022, 18:00 Хорватия - Бразилия -

Самое интересное, сколько раз за матч бразильцы станцуют и скажется ли проклятие кота с пресс-конференции. Кот был не черный и не пострадал, так что, может быть, обойдется. Если без шуток, фаворит пары очевиден. С Японией подопечные Златко Далича сыграли от соперника и использовали уникальный опыт послетмачевых пенальти на больших турнирах, каким никто больше в мире не может похвастать. Проблема в том, что Бразилия будет действовать по-другому, и вряд ли дело дойдет до одиннадцатиметровых.

Браво хорватам за характер, но за четыре проведенных в Катаре матча они ничего впечатляющего не показали, в отличие от пятикратных чемпионов мира, так что не поможет даже кот. Возможно, матч выйдет совсем односторонним, возможно, финалисты прошлого мундиаля дадут бой и сумеют даже забить — бразильцы никогда не стремились во что бы то ни стало играть на ноль — но из всех пар ¼ финала в этой интриги меньше всех. Счет, может быть, не станет крупным, но и минимальным не будет — разница в игровом потенциале команд слишком заметна.

Прогноз: ТМ 1.5 за 2.66.

Нидерланды — Аргентина Сделать ставку

Футбол Чемпионат мира 2022 1/4 финала, 9.12.2022, 22:00 Нидерланды - Аргентина -

Противостояние оранжевых и бело-голубых — золотая классика чемпионатов мира. Аргентина никогда не обыгрывала Голландию в основное время, зато в решающих сражениях обычно оказывалась сильнее в дополнительное (например, в победном финале ЧМ-1978) или в послематчевых пенальти. В последний раз команды сошлись в полуфинале ЧМ-2014 (0:0) и в финал по пенальти прошли аргентинцы. 0:0 было и на ЧМ-2006. Да еще и обе сборные так проводят турнир, что и сегодня россыпи голов от них ждать сложно, особенно в очном противостоянии, где они в первую очередь постараются связать атакующие стремления друг друга.

Из того, что мы видели в Катаре, минимум голов здесь так и напрашивается, хотя в ставке на тотал меньше 1.5 есть и известный риск, ведь счет 1:1 по итогам 90 минут никого не удивит. Но это лучшее, что можно предложить в матче, где Аргентина считается небольшим фаворитом (Лео Месси, знаете ли), но ей противостоит соперник, который отлично умеет сыграть от обороны и не стеснялся делать это ни с Сенегалом, ни с Эквадором, ни на отдельных отрезках матча с Катаром.

Прогноз: Х2 и тотал меньше 2.5 за 1.88.

Марокко — Португалия Сделать ставку

Футбол Чемпионат мира 2022 1/4 финала, 10.12.2022, 18:00 Марокко - Португалия -

На бумаге исход противостояния главной сенсации турнира и одного из претендентов на высокие места до его старта выглядит понятным, но сборная Марокко не так проста, что она доказывала в каждом из четырех проведенных матчей. Вдвойне интересно, что в этой паре сойдутся тактические антиподы: Марокко — самый «низовой» из четвертьфиналистов: меньше всех забивают, но и меньше всех пропускают, а Португалия — ровно наоборот, по забитым мячам делит лидерство с Англией и пропустила больше всех. Чей сценарий на игру возьмет верх?

Сенсации не могут продолжаться бесконечно, и четвертьфинал — вероятно, потолок для команды Марокко, которая все равно уже может гордиться выдающимся турниром. Но матч точно не станет такой же легкой прогулкой для Португалии, как игра со Швейцарией. Возможно, Криштиану (а не останется ли он снова в запасе?) и компании придется помучиться в дополнительное время, но европейские бразильцы, наученные горьким опытом Испании, должны пробиться в полуфинал. Если Яссин Буну снова не включит режим супергероя в воротах.

Прогноз: «обе забьют в основное время — да» за 1.82.

Англия — Франция Сделать ставку

Футбол Чемпионат мира 2022 1/4 финала, 10.12.2022, 22:00 Англия - Франция -

Мощнейшее противостояние и этакий финал чемпионата Европы внутри чемпионата мира. Обе команды достойны высших стадий, но кому-то придется отправиться домой до разборок в топ-4. Англия — самая противоречивая команда ЧМ-2022. Великолепные матчи «три льва» чередуют с ужасающе скучными. Впрочем, это их фирменный стиль, и Дидье Дешаму придется найти какой-то способ перехитрить Гарета Саутгейта. Вероятность прохода Франции оценивается букмекерами слегка выше, но разница в коэффициентах незначительна: все ждут равной игры.

Ставить на исход в этой паре — сущее гадание и зависит в большей степени от ваших симпатий. Сконцентрируемся на голах. Англия делит лидерство с Португалией по числу голов в Катаре, правда половина из 12 мячей пришлась на долю бедных иранцев. Французы распределили свои забитые мячи ровнее, но в отличие от англичан пропускали в каждой игре. Обе сборные чередовали на турнире яркие атакующие матчи с более скучными и закрытыми. Последняя их очная встреча завершилась веселой перестрелкой в товарищеской игре на «Стад де Франс» со счетом 3:2 в пользу хозяев, но на этот раз, возможно, болельщикам придется долго дожидаться голов. Цена ошибки высока, но с учетом того, что команды показывали в атаке и в обороне на мундиале, сохранить ворота в неприкосновенности и одной, и другой будет сложно. Наш выбор: «обе забьют — да».

Игорь Борунов