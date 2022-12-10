UFC 282: Ян Блахович — Магомед Анкалаев, бой за пояс в полутяжелом весе

Источник: Глеб Новиков/Sportmail.ru

Титульный статус этого поединка стал результатом травмы чемпиона, так как Иржи Прохазка освободил пояс, чтобы не держать целый дивизион в ожидании своего возвращения. Польский боец оказывался сильнее оппонентов в 6 из 7 последних поединков, а россиянин ведет серию из девяти побед подряд.

Ян Блахович — Магомед Анкалаев Сделать ставку

Ян Блахович (29 побед, 9 поражений; 9 КО/ТКО, 9 SUB) — Магомед Анкалаев (17 побед, 1 поражение; 9 КО/ТКО);

титульный бой в полутяжелом весе, 5 раундов

Коэффициенты в БК Winline: победа Блаховича 3.60, победа Анкалаева 1.30

Прогноз редакции: победа Анкалаева

Ян Блахович 9 раз заставил противников сдаться и 9 раз финишировал нокаутом/техническим нокаутом, 7 из его досрочных побед пришлись на первый раунд. Однако, «Легендарная польская мощь» стала визитной карточкой бойца далеко не с самого начала карьеры в UFC. После убедительного дебюта в промоушне, Ян за 3 года одержал всего одну победу и потерпел 4 поражения судейскими решениями. Неизвестно, насколько Блахович был близок к тому, чтобы потерять работу и насколько это повлияло на его отношение к подготовке, однако, поляк сумел взобраться на вершину дивизиона и однажды завоевать вакантный пояс. По пути уроженец польского Цешина расправился с Домиником Рейесом, Люком Рокхолдом и Кори Андерсоном. На его счету также успешная защита титула. Ян одолел на тот момент непобежденного чемпиона в среднем весе Исраэля Адесанью, который поднялся на категорию выше в погоне за вторым золотом. Позднее поляк сенсационно уступил титул 42-летнему бразильскому бойцу Гловеру Тейшере. К нынешнему поединку Блахович успел реабилитироваться, выйдя победителем из схватки с Александром Ракичем.

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За спиной Магомеда Анкалаева впечатляющая карьера в смешанных единоборствах с любительским статусом, где уроженец Дагестана заработал титул чемпиона мира. После перехода в профессионалы Анкалаев завладел поясом в чеченском промоушне WFCA. Однако первый поединок в UFC завершился не в пользу Анкалаева. Тогда шотландец Пол Крейг вырвал победу за секунду до завершения третьего раунда, закрыв жесточайший треугольник на шее россиянина. Стоит отметить, что перед этим в октагоне на протяжении трех раундов безоговорочно доминировал боец из Дагестана. В одном из недавних интервью Анкалаев рассказал, что в тот момент всерьез задумывался о завершении спортивной карьеры. К счастью, этого не произошло и Магомед смог методично проложить себе путь к чемпионскому поединку.

Во всех девяти схватках, Анкалаев был на голову сильнее соперников, включая бойцов из самой верхушки рейтинга полутяжелого дивизиона — Энтони Смита, Тьяго Сантоса, Волкана Оздемира.

Если кто-то из авторитетных представителей MMA-сообщества и высказывался с критикой в сторону россиянина, то лишь за то, что он больше предпочитает навязывать свою манеру и контролировать ход поединков, вместо того, чтобы бросаться в отчаянную рубку в погоне за нокаутом. При этом на счету Магомеда 10 нокаутов, 6 финишей в первом раунде.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=996d95b32cca0813&partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&autoplay=1&id=456251146" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Анкалаева называют уверенным фаворитом в бою с Блаховичем. Эксперты портала MMAJunkie единогласно выбрали российского бойца в качестве победителя в столкновении с поляком. С вердиктом согласно и большинство фанатов, проголосовавших за победу Магомеда на популярных MMA-ресурсах. Сторонники противоположного исхода указывают в качестве аргумента в пользу польского бойца его результаты в боях против левшей в UFC — 3:0. Также в качестве заявки на победу Блаховича упоминается статистика лоу-киков, доведенных до цели соперниками Анкалаева — 87%. С учетом «легендарной польской мощи» и умения Яна наносить удары ногами, наверняка найдутся болельщики, поставившие на его победу.

Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон Сделать ставку

Пэдди Пимблетт (19 побед, 3 поражения; 6 КО/ТКО, 9 SUB) — Джэрад Гордон (19 побед, 5 поражений; 6 КО/ТКО, 2 SUB);

легкий вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Пимблетта 1.38, победа Гордона 3.10

Прогноз редакции: победа Пимблетта

С учетом характеров обоих претендентов на титул, чей поединок возглавит турнир UFC 282, всю шумиху вокруг мероприятия пришлось создавать Пэдди Пимблету. Впрочем, скаузер точно не против повышенного внимания к своей персоне. Боец из Ливерпуля, который выступает в категории до 70 кг и все остальное время года весит 90−100 кг, сделал шоу даже из своей истории наборы веса и похудения. За Пэдди следит огромная армия британских поклонников. Все появления Пимблета в октагоне представляли собой яркое зрелище. Дважды Пэдди агрессивно начинал атаку в стойке, пропускал весомые удары в голову и финишировал соперников на земле, еще один раз британцу удалось закончить бой нокаутом, это произошло в дебютном поединке.

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В преддверии нынешнего боя британец вступал в перепалки со всеми кроме своего будущего оппонента — Джэрада Гордона. Американец, который в свое время имел проблемы с законом, как-то упомянул, что большинство выражений из трештока бойцов UFC могло бы привести к печальным последствиям за пределами соцсетей. В пяти последних боях Гордон выиграл четырежды. Джэрад обладает преимуществом в борцовских навыках, но скаузер наверняка с первых секунд броситься в атаку в традиционной дерзкой манере, чтобы нивелировать сильные стороны «Флэша». По крайней мере, до этого момента Пимблету удавалось извлечь идеальный результат при таком развитии событий.

Даррен Тилл — Дрикус Дю Плесси Сделать ставку

Даррен Тилл (18 побед, 4 поражения, 1 ничья; 10 КО/ТКО, 2 SUB) — Дрикус Дю Плесси (17 побед, 2 поражения; 7 КО/ТКО, 9 SUB);

средний вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Тилла 2.44, победа Дю Плесси 1.56

Прогноз редакции: победа Тилла

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Другой популярный боец UFC из Ливерпуля Даррен Тилл сразится против южноафриканца Дрикуса Дю Плесси. Тилл на начальном этапе карьеры в промоушене заявил о себе как претендент на титул в полусреднем весе. Череда ярких побед вывела его на бой с Тайроном Вудли, который показал, что в игре англичанина по-прежнему есть дыры, особенно, что касается работы в партере. После того как Хорхе Масвидаль наглухо вырубил Даррена в главном бою турнира в Лондоне, англичанин поднялся на весовую категорию выше. Нельзя сказать, что «Горилла» плохо показал себя в октагоне против лучших средневесов мира, однако результат говорит за себя — 1 победа в 5 последних поединках. Теперь блестящий старт британца в UFC все чаще называют скорее результатом грамотного матчмейкинга и превосходства в габаритах. Тилл сменил тренировочный лагерь на шведский Allstars, подружился с Хамзатом Чимаевым и надеется перезагрузить карьеру с победы над малоизвестным бойцом из ЮАР.

Сергей Березовский