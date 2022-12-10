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09:58 (мск)
UFC 282: Ян Блахович — Магомед Анкалаев, бой за пояс в полутяжелом весе
Ян Блахович вновь получил шанс завоевать титул самого опасного полутяжеловеса планеты. Поляк сразится с Магомедом Анкалаевым в главном бою турнира UFC 282, который пройдет в ночь с субботы на воскресенье на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
Титульный статус этого поединка стал результатом травмы чемпиона, так как Иржи Прохазка освободил пояс, чтобы не держать целый дивизион в ожидании своего возвращения. Польский боец оказывался сильнее оппонентов в 6 из 7 последних поединков, а россиянин ведет серию из девяти побед подряд.
Ян Блахович 9 раз заставил противников сдаться и 9 раз финишировал нокаутом/техническим нокаутом, 7 из его досрочных побед пришлись на первый раунд. Однако, «Легендарная польская мощь» стала визитной карточкой бойца далеко не с самого начала карьеры в UFC. После убедительного дебюта в промоушне, Ян за 3 года одержал всего одну победу и потерпел 4 поражения судейскими решениями. Неизвестно, насколько Блахович был близок к тому, чтобы потерять работу и насколько это повлияло на его отношение к подготовке, однако, поляк сумел взобраться на вершину дивизиона и однажды завоевать вакантный пояс. По пути уроженец польского Цешина расправился с Домиником Рейесом, Люком Рокхолдом и Кори Андерсоном. На его счету также успешная защита титула. Ян одолел на тот момент непобежденного чемпиона в среднем весе Исраэля Адесанью, который поднялся на категорию выше в погоне за вторым золотом. Позднее поляк сенсационно уступил титул 42-летнему бразильскому бойцу Гловеру Тейшере. К нынешнему поединку Блахович успел реабилитироваться, выйдя победителем из схватки с Александром Ракичем.
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За спиной Магомеда Анкалаева впечатляющая карьера в смешанных единоборствах с любительским статусом, где уроженец Дагестана заработал титул чемпиона мира. После перехода в профессионалы Анкалаев завладел поясом в чеченском промоушне WFCA. Однако первый поединок в UFC завершился не в пользу Анкалаева. Тогда шотландец Пол Крейг вырвал победу за секунду до завершения третьего раунда, закрыв жесточайший треугольник на шее россиянина. Стоит отметить, что перед этим в октагоне на протяжении трех раундов безоговорочно доминировал боец из Дагестана. В одном из недавних интервью Анкалаев рассказал, что в тот момент всерьез задумывался о завершении спортивной карьеры. К счастью, этого не произошло и Магомед смог методично проложить себе путь к чемпионскому поединку.
Во всех девяти схватках, Анкалаев был на голову сильнее соперников, включая бойцов из самой верхушки рейтинга полутяжелого дивизиона — Энтони Смита, Тьяго Сантоса, Волкана Оздемира.
Если кто-то из авторитетных представителей MMA-сообщества и высказывался с критикой в сторону россиянина, то лишь за то, что он больше предпочитает навязывать свою манеру и контролировать ход поединков, вместо того, чтобы бросаться в отчаянную рубку в погоне за нокаутом. При этом на счету Магомеда 10 нокаутов, 6 финишей в первом раунде.
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Анкалаева называют уверенным фаворитом в бою с Блаховичем. Эксперты портала MMAJunkie единогласно выбрали российского бойца в качестве победителя в столкновении с поляком. С вердиктом согласно и большинство фанатов, проголосовавших за победу Магомеда на популярных MMA-ресурсах. Сторонники противоположного исхода указывают в качестве аргумента в пользу польского бойца его результаты в боях против левшей в UFC — 3:0. Также в качестве заявки на победу Блаховича упоминается статистика лоу-киков, доведенных до цели соперниками Анкалаева — 87%. С учетом «легендарной польской мощи» и умения Яна наносить удары ногами, наверняка найдутся болельщики, поставившие на его победу.
С учетом характеров обоих претендентов на титул, чей поединок возглавит турнир UFC 282, всю шумиху вокруг мероприятия пришлось создавать Пэдди Пимблету. Впрочем, скаузер точно не против повышенного внимания к своей персоне. Боец из Ливерпуля, который выступает в категории до 70 кг и все остальное время года весит 90−100 кг, сделал шоу даже из своей истории наборы веса и похудения. За Пэдди следит огромная армия британских поклонников. Все появления Пимблета в октагоне представляли собой яркое зрелище. Дважды Пэдди агрессивно начинал атаку в стойке, пропускал весомые удары в голову и финишировал соперников на земле, еще один раз британцу удалось закончить бой нокаутом, это произошло в дебютном поединке.
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В преддверии нынешнего боя британец вступал в перепалки со всеми кроме своего будущего оппонента — Джэрада Гордона. Американец, который в свое время имел проблемы с законом, как-то упомянул, что большинство выражений из трештока бойцов UFC могло бы привести к печальным последствиям за пределами соцсетей. В пяти последних боях Гордон выиграл четырежды. Джэрад обладает преимуществом в борцовских навыках, но скаузер наверняка с первых секунд броситься в атаку в традиционной дерзкой манере, чтобы нивелировать сильные стороны «Флэша». По крайней мере, до этого момента Пимблету удавалось извлечь идеальный результат при таком развитии событий.
Другой популярный боец UFC из Ливерпуля Даррен Тилл сразится против южноафриканца Дрикуса Дю Плесси. Тилл на начальном этапе карьеры в промоушене заявил о себе как претендент на титул в полусреднем весе. Череда ярких побед вывела его на бой с Тайроном Вудли, который показал, что в игре англичанина по-прежнему есть дыры, особенно, что касается работы в партере. После того как Хорхе Масвидаль наглухо вырубил Даррена в главном бою турнира в Лондоне, англичанин поднялся на весовую категорию выше. Нельзя сказать, что «Горилла» плохо показал себя в октагоне против лучших средневесов мира, однако результат говорит за себя — 1 победа в 5 последних поединках. Теперь блестящий старт британца в UFC все чаще называют скорее результатом грамотного матчмейкинга и превосходства в габаритах. Тилл сменил тренировочный лагерь на шведский Allstars, подружился с Хамзатом Чимаевым и надеется перезагрузить карьеру с победы над малоизвестным бойцом из ЮАР.