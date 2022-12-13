Последний шаг к матчу за титул: кто выйдет в финал чемпионата мира в Катаре

Если в ⅛ финала почти все фавориты за исключением Испании добились своего, то прогнозы на ¼ оказались совершенно неблагодарным занятием, но все-таки попробуем что-то сказать про полуфиналы.

Прогноз: 1Х и ТМ 2.5 за 1.79.

Аргентина — Хорватия Сделать ставку

Футбол Чемпионат мира 2022 1/2 финала, 13.12.2022, 22:00 Аргентина - Хорватия -

Хорваты посрамили экспертов и прогнозистов. Мало кто оставлял им шансы в борьбе с Бразилией, но Неймар и компания так и не поняли, как вышло, что они во второй раз подряд остановились на стадии четвертьфинала, а Модрич и остальные «шашечные» опять проведут на чемпионате мира семь матчей из семи возможных. Аргентина тоже прошла нервотрепку послематчевых пенальти в невероятном четвертьфинале с голландцами, который будут вспоминать еще много лет, и теперь лишь хорваты стоят на пути Лео Месси ко второму после 2014 года решающему матчу мундиаля.

Цена матча максимальна, и открытого футбола не будет. Стиль сборной Хорватии доказал свою эффективность против Бразилии, когда основное время завершилось со счетом 0:0, а голы зрители увидели только в дополнительное, и Златко Далич не станет ничего менять. Лионеля Скалони вряд ли устроила нервная концовка встречи с Голландией, и его подопечным стоит прибавить в дисциплине и самоотдаче у своих ворот, а за магию у чужих отвечает Лео Месси. Сценарий матча Хорватии с Бразилией должен повториться хотя бы отчасти. Аргентина наверняка забьет первой (если забьет), а Хорватия постарается ответить. Поэтому ставим на то, что Аргентина не уступит в основное время, и тотал голов по итогам 90 минут меньше 2.5.

Прогноз: Х2 за 2.55.

Франция — Марокко Сделать ставку

Футбол Чемпионат мира 2022 1/2 финала, 14.12.2022, 22:00 Франция - Марокко -

Любопытно, что Хорватию критикуют за сухой оборонительный футбол, а сборную Марокко превозносят. В пользу марокканцев статус главной сенсации турнира: им простят все, лишь бы они продолжали ниспровергать фаворитов. Валиду Реграги (вы ведь знаете теперь, как зовут главного тренера сборной Марокко, правда?) тоже не нужно ничего придумывать. Рецепт успеха отработан с Бельгией, Испанией и Португалией. Поразительно, но факт: за 5 матчей никто так и не смог поразить ворота Яссина Буну — единственный пропущенный мяч в игре с Канадой записан как автогол. Неужели Жиру, Мбаппе и Дембеле это тоже не удастся?

Надоели скучные ставки? Вот вам смелая. Сборная Марокко снова не уступит в основное время. Франция — единственная из топ-сборных на ЧМ, кто ни разу не позволил усомниться в своем классе, но соперник очень специфичный, а блеска и доминирования от ослабленных травмами французов мы тоже не видели. С Англией исход решили рикошет, позиционная ошибка защитника соперников и промах Харри Кейна с 11-метровой отметки. С марокканцами, великолепно знающими французский футбол, может так и не повезти. Психология в этой паре полностью за Марокко: им легко играть, им совершенно нечего терять, а Франция никак не может себе позволить пристроиться в ряд неудачников из Бельгии, Испании и Португалии. Скажем браво французам, если они сломят сопротивление Марокко в дополнительное время, но вероятность овертайма или исторической победы Африки со счетом 1:0 не так мала, как может показаться.

Игорь Борунов