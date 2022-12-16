«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Емельяненко — Коваленко, прогнозы и ставки

Александр Емельяненко — Святослав Коваленко Сделать ставку

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Александр Емельяненко (рекорд в MMA 28 побед, 9 поражений/рекорд в поп-MMA 2 победы, 2 поражения) — Святослав Коваленко (рекорд в поп-MMA 10 побед, 3 поражений, 1 ничья)

Бой по правилам ММА (с ограничением в партере), 3 раунда по 3 минуты

Коэффициенты в БК Winline: победа Емельяненко 1.90, победа Коваленко 1.80

Прогноз редакции: победа Емельяненко

Блогер Святослав Коваленко является фаворитом в поединке с Александром Емельяненко, несмотря на разницу в весе в 26 кг и колоссальное преимущество последнего в профессиональном опыте. Большинство экспертов обращают внимание на результат поединка между Александром и Вячеславом Дациком, когда Емельяненко оказался в нокауте, а также на нокдаун во время спарринга с Дациком на пресс-конференции. Бой и спарринг проходили в конце сентября и начале ноября соответственно, из-за чего ряд прогнозистов делают выводы, что Александр мог не восстановить здоровье. Также указывают на его физическую форму и возможность того, что Емельяненко не воспринимает Коваленко как серьезного оппонента. К сожалению огромной аудитории болельщиков, которая следит за его выступлениями, Александр в последних поединках не показывал выдающихся результатов. Времена «ренессанса» Емельяненко в 2017—2018 годах, когда он выступал в чеченских промоушенах и готовился к поединкам в Грозном, позади.

Святослав Коваленко в последнем поединке победил Артема Тарасова единогласным решением судей. В июне Коваленко сражался против профессионального бойца MMA Сергея Бобрышева с рекордом 14 побед и 2 поражения. Бой представлял собой одностороннее избиение, Бобрышев доминировал в клетке, но Коваленко удалось выдержать урон. После того, как Бобрышев занял доминирующую позицию и продолжил наносить удары по голове Святослава, представители его команды выбросили полотенце, чтобы сохранить здоровье своего бойца. Концовка боя также была ознаменована массовой дракой, которая началась с неспортивного поведения Бобрышева, а саму схватку признали несостоявшейся.

Вячеслав Дацик — Павел Шульский Сделать ставку

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=373d5402171e8c22&partner_ext=173&place_id=222&oid=-26493942&hd=2&autoplay=1&id=456307684" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вячеслав Дацик (рекорд в поп-MMA 8 побед, 4 поражения) — Павел Шульский (рекорд в поп-MMA 7 побед, 3 поражения, 2 ничьи)

Бокс на голых кулаках, три раунда по две минуты

Коэффициенты в БК Winline: победа Дацика 2.10, победа Шульского 1.65

Прогноз редакции: победа Шульского

Вячеслав Дацик в последние годы внезапно ворвался в тренды социальных сетей, а позднее стал настоящим лицом российских поп-MMA. Боец регулярно дерется по любым правилам и под эгидой различных промоушенов. Трансформация физической формы Вячеслава началась в 2019 году, тогда процессом руководил эксперт в области физической подготовки Андрей Одинец. В данный момент Дацик представляет собой грозную силу в ринге и клетке, Вячеслав может взять верх над более оснащенными технически соперниками за счет дикого натиска и ударной мощи. Павел Шульский проиграл в предыдущем поединке Вагабу Вагабову, уступив чемпионский титул поп-MMA промоушена «Наше дело». Бой был завершен техническим нокаутом во втором раунде. Сообщалось, что в результате пропущенных ударов Шульский получил перелом челюсти в двух местах. Шульский и Дацик не раз встречались во время тренировочного процесса и знают манеру ведения боя друг друга. Как и в главном бою вечера, результат может зависит от состояния здоровья Шульского, насколько он восстановился после серьезного повреждения. Кто знает, сможет ли он выдержать тоннаж ударов в исполнении Дацика, особенно голыми кулаками? При этом сценарий, когда Павел может переиграть своего соперника за счет грамотного передвижения на ногах и техничного бокса, также кажется вероятным.

Вячеслав Василевский — Никита Солонин Сделать ставку

Вячеслав Василевский (рекорд в MMA 36 побед, 9 поражений) — Никита Солонин (рекорд в поп-MMA 7 побед, 5 поражений, 1 ничья, рекорд в MMA 6 побед, 2 поражения)

Бокс в перчатках для смешанных единоборств, три раунда по три минуты

Коэффициенты в БК Winline: победа Василевского 1.20, победа Солонина 4.05

Прогноз редакции: победа Василевского

Для Василевского поединок против Никиты Солонина станет дебютным с точки зрения данного свода правил — бокс в MMA-перчатках. При этом Вячеслав является одним из самых известных и мастеровитых бойцов-профессионалов смешанных единоборств в России. Букмекеры считают Василевского уверенным фаворитом в данном противостоянии, благодаря опыту выступлений в боевом самбо и MMA. Тем более, Солонин выходит на замену на «коротком уведомлении», у него было всего 10 дней на подготовку, после того, как Владислав Ковалев снялся из-за травмы. Никита также имеет опыт профессиональных выступлений на турнирах М-1 и Fight Nights. Среди досрочных побед Вячеслава в MMA — 14 нокаутом/техническим нокаутом. Сможет ли он добавить к ним зрелищный финиш в новой для себя дисциплине? Узнаем уже сегодня.