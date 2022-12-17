Игра за бронзу будет голевой: анонс матча Хорватия — Марокко

Хорватии не удалось второй раз подряд выйти в финал чемпионата мира — Модрича и компанию остановила Аргентина (0:3). С атакой Бразилии команда Далича справилась, а вот удержать Альвареса и Месси уже не смогла. Да, по пенальти у многих остались вопросы, насколько он был справедливым. Но ведь и с Японией, и с Бразилией хорватам удавалось отыгрываться после первого гола. А вот с аргентинцами сил и удачи уже не хватило. Да и защитники в полуфинале ошибались чаще обычного. Тем не менее, и второе подряд попадание в четверку лучших сборных мира — уже огромное достижение для небольшой страны. Все-таки Хорватия не была даже в первой десятке фаворитов ЧМ-2022.

Хорватия - Марокко Сделать ставку

Выход же Марокко в полуфинал стал и вовсе главной сенсацией чемпионата мира. Впервые африканская сборная дошла до этой стадии. Причем по пути она одолела две топ-команды: Испанию и Португалию. А еще одной, Франции, дала самый настоящий бой. У марокканцев была самая надежная защита на турнире, но французы забили ранний гол. Тренеру Реграги пришлось перейти на игру первым номером, и оказалось, что его команда хороша и в этом. Хотя до того она в основном побеждала за счет контратак. Здесь же марокканцы почти весь матч провели у чужих ворот, нагнетали давление, создавали моменты. Но не хватило мастерства и, как и хорватам, удачи.

Футбол Чемпионат мира 2022 Матч за 3-е место, 17.12.2022, 18:00 Хорватия - Марокко -

В матчах за 3-е место всегда вызывает вопрос мотивация команд. Остались ли у них силы и желание после обидных поражений в полуфинале? Судя по предматчевым интервью Хорватия настроена на битву, игрокам хочется вернуться на родину с медалями. Тем более для некоторых из них это последний чемпионат мира. С таким же желанием выйдет на матч за бронзу и Марокко. Это будет еще одним историческим достижением для африканской сборной. У обеих команд есть проблемы с травмированными. У Хорватии под вопросом Ловрен, Юранович, Соса, Гвардиол и Брозович. Для марокканцев все еще сложнее. Они играли на день позже, к полуфиналу с травмами уже были основные защитники Саисс, Мазрауи и Агерд. По словам тренера, есть повреждения и у других футболистов.

Хорватия и Марокко уже встречались на этом чемпионате — в первом туре были 0:0. Команды осторожничали, голевых моментов было мало. Тренер марокканцев ждет более открытой игры в этот раз — обе команды настроены на победу. Да, в атаке у хорватов не хватает забивных нападающих, но Модрич и Ковачич всегда могут что-то придумать. У Марокко есть Зиеш, Буфаль и Эн-Несири. Плюс, без основных защитников обе сборные будут не так надежны в обороне. Также, благодаря ВАР, в Катаре часто назначаются пенальти (их уже было 20), это тоже влияет на результативность. На тотал больше 2,5 в матче за третье место дают хорошие коэффициенты, БК Winline предлагает на это 1.96.

Андрей Санталов